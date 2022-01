ØKONOMISK STØTTE: Blir du permittert fra deltidsjobben din som student i dag får du ikke dagpenger. Det er heller ikke opprettet noen annen økonomisk støtteordning for studenter, utover å søke om ekstra lån fra Lånekassen.

Derfor får ikke studenter dagpenger

Studenter ønsker å ha rett på dagpenger om de blir permittert fra deltidsjobbene sine. Foreløpig sier regjeringen nei til det.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Så langt har Stortinget ikke vært villige til å åpne for dagpenger til studenter, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i Stortingets spørretime onsdag 19. januar.

De siste årene har studenters inntektsbortfall blitt finansiert med ekstra studielån fra Lånekassen.

Fredag 14. januar samlet de store studentorganisasjonene seg bak felles krav til Stortinget og regjeringen. De ønsker blant annet at studenter skal bli inkludert i dagpengeordningen.

I dag har nemlig ikke studenter rett på dagpenger dersom de blir permittert fra deltidsjobben sin. Hvorfor er det sånn?

IKKE DAGPENGER TIL STUDENTER: – Stortinget har ikke vært villige til å åpne for dagpenger til studenter, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i Stortingets spørretime onsdag 19. januar.

Ikke reelle arbeidssøkere

Et av vilkårene for å få dagpenger er at man anses som en «reell arbeidssøker». Det betyr at man må være villig og i stand til å ta ethvert arbeid på kort varsel, hvor som helst i Norge, og til å delta på ulike arbeidstiltak.

Fulltidsstudenter anses ikke å være «reelle arbeidssøkere», fordi studiene ses på som så tids- og arbeidskrevende at det ikke er forenelig med hovedforpliktelsen å være en fulltids jobbsøker. Det opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet til VG.

Men selv om det anses som en fulltids-forpliktelse å være student får studenter bare 8615 kroner i studiestøtte i måneden.

Derfor er mange norske studenter avhengig av deltidsjobben sin for å klare seg økonomisk.

Sammenlignet med Sverige og Danmark, har flere norske studenter deltidsjobb ved siden av studiene. 50 prosent av norske studenter jobber gjennom semesteret.

13. januar uttalte statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Maria Walberg (Ap) til NRK at studenter som ønsker dagpenger må være villig til å avbryte en eventuell utdanning ved jobbtilbud.

– Det ville ha fremstått som lite rimelig dersom enkelte studenter skulle få studiene finansiert av dagpenger når de fleste forutsettes å finansiere studiene sine med lån eller egne midler, sa Walberg til NRK.

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Maria Walberg (Ap)

Tror tiltaksendringer bedrer situasjonen

VG har spurt Walberg om regjeringen mener at studenter som sliter økonomisk på grunn av for eksempel permittering, skal være villig til å droppe ut av studiene og dermed miste retten på omgjøring av studielån til stipend, for å få økonomisk støtte.

Det avkrefter Walberg.

– Regjeringen har selvfølgelig et mål om at studenter skal fullføre utdanningen sin. Vi har forståelse og respekt for at studenter ønsker seg mer økonomisk støtte særlig i en krisesituasjon, sier Walberg til VG.

Hun tror at endringene i coronatiltak fra 14. januar vil bidra til at mange kommer tilbake i jobb, og at situasjonen i arbeidslivet blir mer normalisert.

Walberg viser også til at regjeringen har gitt ekstra strømstøtte for studentene. Denne støtten kommer i form av et stipend på 3000 kroner studentene kan søke om.

Norske studenter har i gjennomsnitt en samlet inntekt på 250.000 i året, når man teller med både studiestøtte og jobbinntekter. VG har spurt om det er rettferdig å gi disse studentene mer lån som løsning under pandemien.

Disse studentene kan få dagpenger

Walberg svarer at lånet for studenter ble opprettet for å være en målrettet ordning.

– Men også fordi en støtteordning til så mange har en betydelig kostnad. Selv små økninger har en betydelig kostnad som da må dekkes inn et annet sted, sier Walberg.

Som student finnes det likevel noen muligheter for å få dagpenger.

Dersom du tar maks 15 studiepoeng i semesteret i dagpengeperioden, kan du søke om dagpenger hos Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Fulltidsstudenter tar gjerne 30 studiepoeng i semesteret.