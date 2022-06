DYKKING: Svømme 100 meter på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, er et av kompetansemålene i læreplanen som elevene skal kunne etter 4. trinn. ILLUSTRASJONSFOTO: Cornelius Poppe / NTB

Svak svømmeopplæring fra før - traff bunnen i pandemi-årene

Nye kompetansemål til tross: Svømmeopplæringen har for mange elever vært fraværende under pandemien. Svømmepresidenten er mer enn bekymret på vei inn i badesesongen.

Svømming er det eneste skolefaget man kan dø av å ikke mestre, sa mangeårig president Per Rune Eknes i Svømmeforbundet.

Fra tidlig på 2000-tallet kjempet han en lang kamp for å fylle tomme svømmebassenger landet rundt. I tillegg ble det jobbet og lobbet for tydeligere kompetansemål. Elever måtte mestre svømming og livredning tidligere, og flere år før de startet på ungdomstrinnet.

Men ved inngangen til badesesong og sommeren 2022 er det mye som tyder på at fremdriften i skolesvømmingen mange steder er like effektiv som hos en fisk på land.

Info Elevene skal kunne: For å regnes som

svømmedyktige skal elevene i henhold til kompetansemålene i læreplanen for kroppsøving etter endt 4. trinn kunne følgende: Falle uti på dypt vann.

Svømme 100 meter på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene.

Stoppe og hvile (flyte på mage, rulle over, flyte på rygg) samlet i tre minutter.

Deretter svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land. (Kilde: Utdanningsdirektoratet) Vis mer

VERSTING-BYEN: Oslo er en av byene der det står dårligst til med svømmeopplæring i skolen. Bildet er fra utendørsanlegget Frognerbadet, der hele svømmeopplæringen for noen skoler foregikk i løpet av fire-fem dager i året.

En tilstandsrapport som NIFU har laget for Utdanningsdirektoraret basert på en rundspørring til skolene viser at færre elever var svømmedyktige etter fjerde årstrinn i 2021, sammenlignet med tilstanden i 2018.

En mindre andel av skolene i 2021 (42 prosent) enn i 2018-undersøkelsen (53 prosent) oppgir at mellom 76 og 99 prosent av dagens 5. trinns elever var svømmedyktige etter 4. årstrinn.

I tillegg viste undersøkelsen, som er gjennomført av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) at:

En av ti skoleledere oppgir i undersøkelsen at all svømmeopplæring ble avlyst for skoleåret 2020/2021.

Betraktelig større andeler skoleledere i grunnskoler i de mest sentrale kommunene oppgir at all svømmeopplæring ble avlyst enn skoleledere i de minst sentrale kommunene.

Færre enn halvparten av både skoleledere og skoleeiere oppgir at de har satt i gang tiltak for å kompensere for manglende svømmeopplæring under pandemien.

Knapt flytende

Bakteppet er at svømmeundervisningen har vært nedprioritert, begrenset og knapt flytende i mange norske kommuner fra tidligere.

En undersøkelse i regi av Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet fra våren 2021 viste at femteklassingene nå har dårligere svømmeferdigheter enn i 2013.

Andelen som svømte 200 meter eller lengre uten flytehjelpemidler lå da på 53 prosent, og hadde falt til 41 prosent.

SVØMMEPRESIDENT: Cato Bratbakk er leder for Norges Svømmeforbund.

Svømmepresident Cato Bratbakk synes svømmeundervisningen kaver motstrøms.

– Ingen av undersøkelsene viser tegn til at svømmeopplæringen er forbedret siden nye kompetansemål kom i 2015 og ferdighetsprøven fra 2017. Med bakgrunn i svarene fra begge undersøkelsene kan man konkludere hoveddelen av svømmeopplæringen skjer i fjerde trinn. Kombinert med pandemien har dette ført til at elevene ikke har fått tilstrekkelig opplæring til å kunne nå kompetansemålene innen utgangen av fjerde klasse, sier Bratbak til VG.

– Har ikke de nye læringsmålene hatt noen effekt?

– Det som ikke var gjort av svømmeopplæring før pandemien har vært vanskelig å kompensere for under pandemien. Det er derfor vanskelig å si om nye læringsmål har hatt noen effekt, men det er tydelig at skolene må starte svømmeopplæringen tidligere, svarer Bratbakk.

Svømmehall-mangel

Han har selv sin bakgrunn fra svømmesporten i Oslo. Hovedstaden har lenge slitt med altfor liten svømmehall-kapasitet. Svømmeundervisningen har vært deretter.

– Svømmehallsituasjonen i Oslo er ikke god, for å si det mildt, sier Bratbakk.

Tøyenbadet er revet, og nye Tøyenbadet blir ikke ferdig før i 2024. Det illustrerer noe av situasjonen mener presidenten.

Hans kollega i Norges Livredningsselskap, Claire Ann Alfonso, deler bekymringen om situasjonen.

– Jeg liker ikke at våre barn ikke får den svømmeopplæringen de faktisk har krav på i skolene. De nye læreplanene stiller krav også til nødvendig livredningskompetanse i naturlig miljø. Det er bra. Det betyr at opplæring også kan drives utendørs.

– Kan det bli en sovepute for politikere som ikke sørger for innendørs svømmebasseng til elevene?

– Jeg håper ikke det. Elever fra 1. til 4. årstrinn trenger helt klart å få svømmeundervisning i innendørs bassenger, svarer Alfonso.

LIVREDDER: Claire Alfonso er styreleder i Norges Livredningsselskap. Bildet av henne er tatt i Tøyenbadet i Oslo - før det ble revet.

Info Det som må til Konkrete kompetansemål: Dette er utviklet i 2015, 2017 og 2020)

Bedre kompetanse hos de som underviser: Stort forbedringspotensial. Noen kommuner tar tak i dette, f.eks. ved å samarbeide med svømmeklubbene - som Bergen og Stavanger.

Flere undervisningstimer for elevene: Handler om tilgjengelighet på basseng og antall lærerressurser som benyttes. Kort sagt for få basseng og for få kompetente lærere. (Kilde: Svømmeforbundet) Vis mer

Forskerne bak kartleggingen av svømmeopplæringen de siste årene, skriver:

«Ut fra kartet kan det se ut til at smittetrykket spesielt i Oslo-området medførte at

all svømmeopplæring ble avlyst. Videre tyder det også på at avlysning av svømmeopplæringen var et storbyfenomen som rammet Stavanger-området og Bergen.»

Men det var også lyspunkter i undersøkelsene:

«Spesielt på Vestlandet, Sør-Østlandet og i Nord-Norge ser svømmeopplæringen ut til å ha gått tilnærmet normalt.»

Tanja Krangnes er fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Hun forsøker som oftest å ha en positiv tilnærming til vann.

– Vi er opptatt av at folk skal like sjø og vann. Men vann kan samtidig innebære en risiko. Derfor er det viktig med stadig mer og bedre svømmeopplæring både inne og ute, og at mange flere barn lærer å ferdes trygt i- og ved vann, sier Krangnes til VG.

SVØMMETIME: Svømmetimer er blitt en sjelden affære for mange elever i norsk skole. ILLUSTRASJONSFOTO: Frank May / NTB

Hennes egen arbeidsgiver, Redningsselskapet står sammen med Svømmeforbundet bak undersøkelsen fra 2021 som viser at kun to av fem tiåringer i Norge oppnår kompetansemålene om svømmeferdigheter i læreplanen.

– Det er et kjempeparadoks i et land som har verdens nest lengste kystlinje, formulerer fagsjefen.

Badesesong for døren

Hun sitter på tall som viser at drukningsulykkene har holdt seg stabile i Norge de siste årene. I snitt er det 93 drukninger årlig de siste ti årene. I fjor druknet 75 mennesker, mens hittil i år er det 25 mennesker som har druknet, i følge Redningsselskapets statistikk.

Sommeren er den årstiden med flest drukningsulykker (40 prosent).

– Tallet på drukningsulykker har holdt seg relativt stabilt. Det har dessverre ikke vært samme utvikling som i veitrafikken, der det har vært en kraftig nedgang. Der ble det innført en nullvisjon tidlig på 2000-tallet. Vi mener en slik også må innføres når det gjelder drukningsulykker. Det vil forplikte både myndigheter og andre til å innføre flere forebyggende tiltak, avslutter Krangnes.