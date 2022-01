DOBBELTDRAP: 19. juli i fjor ble Mikael (7) og Gabriel (1) funnet drept i en leilighet i dette boligkomplekset i Lørenskog. Deres mor er nå dømt for drapene.

Dobbeltdrapsdømt tobarnsmor trekker anken

Tobarnsmoren ble i juni dømt til 21 års fengsel for drap på sine to sønner, og trekker nå anken til lagmannsretten.

Av Christina Quist

Dermed blir dommen stående for tobarnsmoren.

Jeanette Dørmænen (37) ble i juni i fjor idømt 21 års fengsel for å ha drept sine to sønner i juli 2020.

Det var en gang i løpet av kvelden 18. juli eller natt til 19. juli dette året at Gabriel (1) og Mikael (7) ble kvalt i sitt eget hjem i Lørenskog utenfor Oslo.

Ankesaken skulle gå for Eidsivating lagmannsrett tirsdag.

– Denne saken er ekstremt vanskelig for henne og alle andre. Saken har et fatalt utfall hvor to små gutter er døde. Uansett hva man gjør i rettsvesenet, så kommer de ikke tilbake, sier hennes forsvarer Gunhild Lærum til VG.

Dagbladet meldte om saken først.

Avviste nye sakkyndige

Da saken gikk for retten i fjor la Lærum ned påstand om at hennes klient måtte erklæres utilregnelig. Retten la imidlertid de rettspsykiatrisk sakkyndiges konklusjon om at de ikke hadde funnet tegn til psykose eller utilregnelighet til grunn.

– Vi ba om at det ble oppnevnt to sakkyndige, men fikk avslag på dette fra lagmannsretten. De vet hva de allerede oppnevnte mener, så det er bakgrunnen, sier Lærum.

Tobarnsmoren har vært innlagt på psykiatrisk sykehus siden drapene, og er fremdeles under sykehusbehandling, opplyser forsvareren.

– Hun har det vanskelig hele tiden. Hun er på psykiatrisk sykehus, men vil etter hvert bli overført til ordinær soning, sier forsvareren.

FORSVARER: Advokat Gunhild Lærum.

Ville ta med barna i døden

Dørmænen forklarte seg i retten om sviktende psykisk helse i tiden frem mot drapene. Kvinnen har forklart at samlivet med eksmannen drev henne til den tilstanden hun var i den dagen hun drepte barna.

Under hovedforhandlingen ble det lagte frem flere brev som lå igjen i leiligheten. Der skrev moren blant annet at hun ville ta barna med seg i døden.

Romerike og Glåmdal tingrett viste ingen nåde da de dømte tobarnsmoren til 21 års fengsel for dobbeltdrap. De mente at drapene var både nøye gjennomtenkt og planlagt, og fant ingen formildende omstendigheter.

«Tiltalte hadde tid og mulighet til å veie for og imot, og hun valgte å gjennomføre begge drapene», heter det i dommen.