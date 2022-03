ER STERKT KRITISK: Frps Carl I. Hagen krever svar fra statsminister Jonas Gahr Støre om innholdet i det interne notatet som VG omtalte tirsdag kveld.

Hemmelig SMK-notat vekker oppsikt: − Dette må Støre svare på

Frp, MDG og Rødt er sterkt kritiske til at toppjuristene på Statsministerens kontor la en intern plan, for å ta grep i den betente striden om beskatning av politikernes pendlerboliger.

Carl I. Hagen sitter i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité.

– Jeg vil gjerne vite om dette notatet ble laget på initiativ fra administrativ ledelse ved Statsministerens kontor (SMK), ved ekspedisjonssjef Therese Steen, eller om initiativet kom fra politisk ledelse ved SMK, altså fra statsminister Jonas Gahr Støre eller hans politiske stab, sier Hagen:

– Ingen byråkrater på SMK har noe som helst med denne politiske saken å gjøre. De skal ikke engasjere seg i det i det hele tatt. Med mindre de har fått et direkte oppdrag fra politisk ledelse ved SMK.

– Nå må Støre svare. Hvis han ikke gjør det, må det måtte komme frem i en eventuell høring på Stortinget eller hvis det kommer noe rettslig, sier Hagen.

KONTROLL: – Det kan ikke være den kontrollerte – regjeringen, som bestemmer hva kontrolløren – Stortinget, skal gjøre, sier Hagen.

Notatet han omtaler, er et notat som ble sendt av juridisk stab og ekspedisjonssjef Therese Steen ved SMK, til Støres politisk ansatte stabssjef, Kristine Kallset.

I notatet ble lanserte SMK-toppjuristene planer om «et regjeringsoppnevnt utvalg» hvor initiativet skulle komme fra Stortingets presidentskap, og ikke fra SMK selv.

– Mer og mer bekymret

Hagen sier at det raskt kan bli en sak i Stortinget, hvis det ikke gis bedre svar.

– Ja. Jeg er blitt mer og mer bekymret over de mer og mer nære samarbeidsbånd som har utviklet seg mellom den lovgivende-bevilgende og kontrollerende makt -Stortinget – og den utøvende makt – regjeringen.

Han utdyper:

– Det kan ikke være den kontrollerte – regjeringen, som bestemmer hva kontrolløren – Stortinget, skal gjøre. Denne saken underbygger behovet for å ta den debatten, sier Hagen.

RYSTET: Hagen kaller deler av notatet for «rystende lesning».

Han reiser en annen problemstilling:

– Jeg skjønner ikke hvorfor det er den administrativt ansatte kommunikasjonslederen ved SMK, som svarer på vegne av Støre. Dette må Støre og hans politisk ledelse ved SMK svare på.

Info Dette sier SMK om notatet Statsministerens kontor svarte tirsdag dette om innholdet i notatet: – Det interne notatet som VG har fått tilgang til, handler om at det er behov for nye og klare regler om skattlegging av politikeres goder. Det handler ikke om hvordan dagens regler skal forstås, og heller ikke om å gripe inn i de aktuelle sakene om pendlerbolig. Det er utenkelig at politisk ledelse skulle gripe inn i de pågående sakene, og noe slikt har embetsverket her selvsagt ikke foreslått, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse i et svar til VG. – At Statsministerens kontor mener at dagens regelverk er uklart på enkelte punkter, er godt kjent. Det skrev vi i et offentlig brev til Skatteetaten 22. desember i fjor. I brevet står det at «vi ikke finner noen lovhjemmel for at fri pendlerbolig er skattepliktig hvis man ikke har utgifter til bolig på hjemstedet», skriver Hjukse. Vis mer

– Rystende

I notatet fra 14. desember uttrykte ekspedisjonssjef Therese Steen og Juridisk stab SMK bekymring for at både Skatteetaten og Skattelovavdelingen i Finansdepartementet «stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikere.»

– Dette er rystende lesning. Det virker som de ser på Skatteetaten og Finansdepartementet som en fiende, som vi må sette ut av spill, fordi vår rolle er å sikre at politikere har gunstige ordninger, sier Hagen.

Han reagerer også kraftig på denne delen av notatet:

«Vi foreslår at politisk ledelse tar kontakt med Stortingets presidentskap for å sondere muligheten for at Stortingets presidentskap kan anmode regjeringen om å oppnevne et slikt utvalg.»

– Her ber altså byråkrater statsministeren på en måte om å instruere sine folk i presidentskapet sørge for at byråkratene i SMK kan plukke ut medlemmer av et utvalg og lage mandatet for dette for å sikre at skattemyndighetene og Finansdepartementets embetsverk skal blande seg i pendlersakene. Da er vi på ville veier. Jeg er relativt sjokkert, sier Hagen.

Rødt: Noe stinker

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer sterkt på opplysningene i VGs artikkel.

– Noe stinker på Statsministerens kontor. Her ser vi et sterkt ønske fra toppene i embetsverket om å sikre mest mulig særfordeler og fordelaktige skatteordninger for den politiske eliten. Det er pill råttent. De prøver attpåtil å legge det standpunktet i munnen på regjeringen, slik VG avdekker. Jeg håper virkelig ikke at Støre er med på den leken, sier Moxnes.

Han mener disse opplysningene må bli gjenstand for en gjennomgang fra Riksrevisjonen.

– Det trengs en storrengjøring. Første skritt må være at Riksrevisjonen utvider sin gjennomgang av ordningene for stortingsrepresentantene til også å ta for seg regjeringen og rollen til Statsministerens kontor (SMK). SMK har ansvaret for å administrere regjeringens pendlerboliger, og har en agenda som virker høyst skadelig for systemet, sier Moxnes.

KONTROLL? Rødt-leder Bjørnar Moxnes spør seg om statsministeren har kontroll med embetsverket, og ber Støre klargjøre at det er uaktuelt å slå ring rundt særfordeler for politikere.

– Lite heldig

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson i De Grønne sier dette om notatet.

– Selvsagt trengs et klarere regelverk, men at et slikt dokument er laget i denne fasen av saken, er lite heldig, sier Hansson.

– Det må ikke være tvil om at Stortingets undersøkelser av eventuelt feil bruk av representant- ordninger, gjøres upåvirket av andres interesser, regjeringen inkludert, sier han.

Hansson er veldig klar på at regjeringen må holde seg unna dette.

– Det er avgjørende at det er Stortingets egne undersøkelser som skal bringe på det rene om reglene har vært uklare og om det har vært gitt villedende råd. Det må absolutt ikke oppleves som om dette skjer under påvirkning fra regjeringen, sier Hansson, som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

PENDLERBOLIG: En stortingsrepresentant fra Finnmark må faktisk ha praktiske ordninger, som blant annet pendlerbolig, for kunne virke som stortingspolitiker i Oslo, sier Hansson.

Han er redd at bare det at notatet blir kjent, kan underbygge den mistilliten som har fått bre seg etter at pendlerboligsakene har dukket opp.

– Et slikt dokument kan fremstilles som et politisk forsøk på å unnskylde politikere som i mange tilfeller opplagt har brukt Stortingets ordninger feil. Hvis det oppstår inntrykk av at regjeringen produserer unnskyldninger for det, kan arbeidet for å gjenoppbygge tilliten til stortingsrepresentantene bli svekket.