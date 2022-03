Småbarnsfar ble lam på lekeland – vant søksmål om ansvar

En bergensmann som ble lam etter en ulykke på et lekeland, har vunnet fram i retten etter at han ble nektet erstatning.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Ulykken skjedde på Leos Lekeland på Kokstad sør for Bergen sentrum for to og et halvt år siden. Ole Kristoffer Relling slo hodet i en metallbjelke da han skulle hjelpe sønnen i en sklie. Skaden gjorde at han ble lam fra nakken og ned og ble liggende fem måneder på Haukeland universitetssjukehus, skriver NRK.

Relling og advokaten mente Leos Lekeland var ansvarlig for skaden, mens de mente den var selvforskyldt. Kravet om erstatning ble avvist.

I juli gikk Relling til sak mot selskapet som driver lekelandet og mot forsikringsselskapet deres for å få plassert ansvaret for ulykken. Fredag vant han fram i Hordaland tingrett, skriver Bergensavisen. De to selskapene holdes solidarisk ansvarlig for skaden og må betale Rellings sakskostnader. De kan også vente seg et erstatningssøksmål.

– Det blir søksmål, men jeg må sette meg ned med advokaten min og gå gjennom detaljene først, sier en lettet småbarnsfar til NRK.

– Dette har vært en byrde i snart tre år.

Etter ulykken har Relling vært gjennom to operasjoner og har måttet lære seg å gå på nytt. Han er ute av rullestolen, men holder fortsatt på med rehabilitering. Han går på arbeidsavklaringspenger, jobber 20 prosent i et kommunikasjonsselskap og venter på at forsikringsselskapet skal beregne uføregraden hans.