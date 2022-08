HARDT VÆR: Ved Helgelandsbrua i Nordland regner det kraftig - og det blåser godt.

Søkkvått i nord – og det kommer mer

Mens Østlandet forbereder seg på en runde med skikkelig sommervarme, er det søkkvått lenger nord: På Helgeland har det kommet over 100 millimeter regn de siste tolv timene, og utover kvelden skal det komme enda mer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det ventes fremdeles 20–40 millimeter videre utover kvelden i områdene der det kommer mest. Det oransje farevarselet for mye regn går ut i løpet av natten, tvitrer Yr.

Målinger viser at det er kommet svært mye i ytre strøk av Helgeland, 60–100 millimeter nedbør på tolv timer så langt. Totalt kan det enkelte steder komme 100–120 millimeter på 24 timer.







Vegtrafikksentralen nord melder om at flere ferjesamband enten er innstilt eller rammet av forsinkelser på grunn av uværet. I tillegg til regnet er det en god del vind i området.

Vennesund – Holm og Tomma – Handnesøya (Nesnaøyene) er begge innstilt inntil videre. Blant annet er også avgangen fra Røst forsinket.

Det har vært spesielt vått på Lurøy

Det er meldt over 110 mm nedbør i Lurøy i Nordland i dag.

– Lavtrykkene har en tendens til å bevege seg nordover langs kysten av landet. Dette gir mye nedbør i områder som Lurøy på Helgeland, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk Institutt.

Så langt i august har Lurøy fått 168,7 mm nedbør. Dette er 92% av hva som er normalt for kommunen i august måned, forteller Granerød.

– Og dette er ikke medberegnet det ekstreme regnet de har i dag.

De nye målingene vil vi ikke se før i morgen.

– Men man kan vel si at nedbørsmengden per nå er godt over det som er normalt for Lurøy i augustmåned.

De våteste stasjonene i Norge i juli:

Gullfjellet (Bergen, Vestland) 388,2 mm (50% mer nedbør enn normalt)

Brekke i Sogn (Gulen, Vestland) 357,6 mm (77% mer nedbør enn normalt)

Lurøy (Lurøy, Nordland) 349,5 mm (96% mer nedbør enn normalt)

Det har vært en våt sommer for mange

Sett under ett ble juli for hele landet 30% våtere enn normalen, melder Metrologisk Institutt. Med dette går måneden inn som den 15. våteste måneden siden 1900.

– Østafjells har det vært veldig tørt, mens på mange steder på Vestlandet og i Nord-Norge har det igjen vært veldig vått, sier meteorologen.

Grunnen til at vi ser så mye nedbør forklarer meteorologen slik:

– Det er mye lavtrykksaktivitet i havet vest for oss, både i Atlanterhavet, Norskehavet og Nordsjøen. Når det er lavtrykk i disse områdene så sørger det for at været på Vestlandet og nordover har mye skyet vær og perioder med regn.

Meteorologen mener vi i sommer har sett en litt uvanlig værsirkulasjon.

– Vi har hatt en værsirkulasjon som vi vanligvis ser i september og oktober allerede i løpet av sommeren.