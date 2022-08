HOLDER IKKE: Strømstøtte til bedriftene kan ikke vente til oktober, mener Nikolai Astrup (H).

Krever strømløsning fra regjeringen i september

Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup krever at regjeringen må levere strømstøtte til norske bedrifter raskt. Han får støtte fra flere lokallagsledere i Senterpartiet.

Regjeringen må i løpet av dagen i dag sende en tidsplan for nye strømtiltak til Stortingets presidentskap.

Der forventer Astrup at det ligger en plan for strømstøtte til bedrifter, og at den avklares så raskt at den kan legges frem for Stortinget i september. Regjeringen kan ikke vente til statsbudsjettet legges frem i oktober, ifølge Astrup.

Tidligere har statsminister Jonas Gahr Støre sagt at forhandlingene om statsbudsjettet i oktober er et naturlig tidspunkt å forvente at strømstøtten til bedrifter ligger på bordet, men at det er fint «dersom vi kommer i havn før den tid».

– Hvis saken kommer i budsjettet blir det i realiteten ingen avklaring for bedriftene før i desember. Det holder ikke, sier Astrup til VG.

– Vi er derfor beredt til å avholde et ekstraordinært møte i Stortinget så snart regjeringen har en sak å legge frem, fortsetter han.

Ventes rekordpris mandag

Det har i flere uker vært mye frem og tilbake for å finne ut om Stortinget skal hasteinnkalles for å håndtere strømkrisen. Egentlig har tinget møtefri frem til første ukedag i oktober, men de galopperende strømprisene har gjort at flere partier har krevd at ferien avbrytes.

For en uke siden kom regjeringen med en forsterket strømstøtte til privatpersoner. Da sa Stortingets presidentskap nei til et ekstraordinært møte – enn så lenge. Betingelsen var at regjeringen i løpet av 15. august kom tilbake med en tidsplan for nye tiltak.

Samtidig er strømprisen stadig stigende: Mandag er det ventet tidenes høyeste strømpris i sommerhalvåret både på Øst- og Vestlandet.

Får støtte fra lokale ledere i Sp

Det er flere enn Astrup som vil være misfornøyde om det tar tid å få på plass en strømstøtte til bedriftene.

En rekke fylkesledere i Senterpartiet er utålmodige. De åpner likevel for at støtten kan behandles i oktober, hvis regjeringen kan gi en garanti til bedriftene om at støtten de senere får vil få tilbakevirkende kraft.

– Hvis regjeringen sier at støtten kommer til behandling i oktober, men den har tilbakevirkende kraft i september, så er det godt nok. Det er viktig at man ikke venter med en kompensasjon til bedriftene til 2023, de må få kompensasjon i år, sier fylkesleder i Rogaland Sp, Vidar Nedrebø.

– Det viktige er ikke måneden, men at det kan gis signal om at det har tilbakevirkende kraft, sier Nedrebø.

SØRVEST: Fylkesleder Vidar Nedrebø i Rogaland Sp.

– Kroken på døra

Denne løsningen har flere av fylkeslederne i Senterpartiet trukket fram, før tidsfristen regjeringen har fått mandag.

Fylkesordfører i Vestland fylke, Jon Askeland i Senterpartiet, sier til VG at han er usikker på om en strømstøtte for bedriftene vil komme tidsnok hvis det må vente til behandling på Stortinget i oktober.

Å VESTLAND, VESTLAND: Jon Askeland (Sp) er fylkesordfører i Vestland fylke.

– Jeg tar forbehold om at dette er vanskelig tema, jeg synes også regjeringen håndterer det fornuftig, starter Askeland, før han fortsetter:

– Men, hvis det ikke skjer noe før oktober, så er det bedrifter som får kroken på døra hos meg i Vestland. Jeg skulle gjerne sett at det kom noe målrettet før den tid, men jeg ser at regjeringen vurderer hvordan de skal innrette det

Fylkesrådsleder: Skeptisk til raske og dyre tiltak

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) i Viken oppfordrer politikere landet rundt til å ta mer ansvar for egen strømforsyning.

– God innsats handler ikke bare om det akutte, men at vi klarer å produsere mer strøm i Norge på sikt. Vi må ha økt forsyningssikkerhet på sikt, og være varsom med å kaste penger på raske tiltak uten å ha en grundig vurdering av det.

SJEF I STORFYLKET: Siv Henriette Jacobsen (Ap) er fylkesrådsleder i Viken.

Jacobsen er skeptisk til raske og dyre tiltak.

– Viken gjør mye for å sikre egne bygg og drift, med solceller på alle nye bygg. Vi skal bygge skoler for 12-15 milliarder kroner de neste årene og når vi blir stadig mer selvforsynte med strøm på sikt, vil det hjelpe. Vi er en av de største eiendomsbesitterne i Norge. Ansvar for egne bygg er vårt hovedtiltak.