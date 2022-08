HØYT: Holmennkollsvevet er en attraksjon i sommermånedene, da man kan kjøre med zipline utfor den mektige hoppkanten.

Person satt fast i Kollensvevet

Personen ble sittende fast i ziplinen i Kollensvevet i vel over en halvtime før han fikk hjelp med å komme seg ned.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter daglig leder Harald Kippenes til VG.

– Det er en veldig kontrollert og ufarlig situasjon, sier han.

Kollensvevet er en zipline som går fra toppen av Holmenkollbakken i Oslo.

– Hva har skjedd?

– Taljene man bruker når man kjører ned Kollensvevet har et magnetisk bremsesystem inni seg. Jeg har ikke helt oversikt ennå, men det er noe der som har gjort at personen på vei ned har stoppet tidligere enn planlagt.

Klokken 11:58 melder VGs reporter på stedet at personen er nede på bakken igjen.

Fikk hjelp

Ida Korneliussen Nordsveen (39) er på Holmenkollen fredag for å kjøre med ziplinen.

– Jeg stod i køen sammen med en venninne og kjæresten. Da så jeg at to stykker skulle sveve ned. Han på venstresiden stoppet plutselig midt i svevet, sier Nordsveen.

Personen har hengt i svevet i rundt 30 minutter da VG snakker med Nordsveen klokken 11:30.

Ifølge Nordsveen hang personen så vidt utenfor hoppkanten, men klarer ikke bestemme det nøyaktig, siden hun befinner seg et stykke unna.

Nordsveen sier at hun har snakket med ansatte, som skal ha fortalt henne at de har utstyr til å klatre nedover linen, men at ingen som er der nå har kompetansen til å gjøre det.

– Visstnok har personen det bra, sier Korneliussen.

Etter en stund kom en zipline-kyndig til stedet, som firte seg ned til personen, og fikk ham ned.

Ifølge Kollensvevets hjemmesider er høydeforskjellen mellom topp og bunn på 107,5 meter. Linen er 361 meter lang.

Ikke første gang

Det er ikke første gang attraksjonen på Holmenkollen opplever problemer.

I 2013 røk en bremsevaier da en person satte utfor svevet i linen. Dermed fikk kvinnen mindre bremsekraft enn vanlig, og nederst i bakken ble det bråstopp.

Etter ulykken ble attraksjonen stengt, mens det ble foretatt undersøkelser.

I 2018 var det en annen hendelse hvor en person ble sittende fast i linen i 25 minutter, før han til slutt ble hentet ned på bakken av instruktørene.