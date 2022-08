TAR KVINNEKAMPEN: Jan Christian Vestre vil ikke vente på at kjønnsbalansen i det private næringsliv ordner seg selv. Her fra et VG-intervju i oktober 2021.

De fleste selskaper styres av menn – næringsministeren truer med kvotering

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) varsler krav om kvotering i private selskaper. – Vi er i 2022, ikke i 1922, sier han til VG.

Publisert: Nå nettopp

Private aksjeselskap styres fremdeles i stor grad av menn. Kvinner sitter kun på 19,6 prosent av styreplassene og 7 av 10 aksjeselskap har kun menn i styret.

Det vil næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) gjøre noe med – og han er utålmodig.

– Jeg har ikke tenkt til å være næringsminister i tre år til og se at tallene er like dårlige, sier Vestre.

Derfor skal regjeringen sette i gang en likestillingsdugnad i næringslivet – i tillegg til å stille det Vestre kaller «mer kraftfulle tiltak».

– Jeg tror folk i Norge skulle trodd vi hadde kommet lenger, men det har vi altså ikke. Vi er i 2022 og ikke 1922, sier han.

KVOTERINGSKAMERATER: Jan Christian Vestre og statsminister Jonas Gahr Støre

Krav om kvotering

I børsnoterte og statlige selskaper (ASA) er det krav om minst 40 prosent av hvert kjønn. I disse selskapene er andelen kvinner i styrer over dobbelt så stor som i private aksjeselskaper (AS).

Nå vil Vestre stille dette kravet også til AS.

– Det er veldig mange kvalifiserte kandidater blant kvinnene, men de når ikke opp og fram. Da kan kvotering være et effektivt virkemiddel for å få det til, sier han.

Næringsministeren sender forslaget ut på høring før jul, og skal samle innspill fra partene i arbeidslivet, næringslivet og kapitalmiljøene.

Skal kvoteringsskeptikere i næringslivet slippe unna dette tiltaket, bør de selv ha bedre ideer.

– Det er viktig at alle blir hørt, men jeg tror næringslivet må være forberedt på at det å si nei uten å ha egne forslag til hvordan vi skal gjøre noe med dette, det er ikke godt nok for meg, sier Vestre.

STILLER KRAV: Jan Christian Vestre skal lytte til partene i arbeidslivet. Her er han i desember 2021 i forbindelse med et møte med NHO-sjef Ole Erik Almelid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Næringsministeren lanserte kvoterings-kravet og regjeringens nye likestillingssatsning i sin tale under AUFs sommerleir på Utøya.

– Det er et tema AUF alltid har vært opptatt av, og som de har tatt opp med meg ved flere anledninger, sier Vestre som selv er medlem i AUF – i to måneder til. Da fyller han 35, som er den øvre aldersgrensen for medlemskap i ungdomspartiet.

– Men da kommer jeg til å bli støttemedlem, sier Vestre til VG.

Han var på Utøya 22. juli 2011, da en høyreekstrem terrorist drepte 69 mennesker på AUFs sommerleir og åtte i regjeringskvartalet.

BESØKER UTØYA: Kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre overlevde begge terrorangrepet 2011 og sitter nå i regjering. Fredag besøkte AUF sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.

Ble kalt «en krigserklæring»

Forslaget er ikke nytt, også i 2011 åpnet statssekretær Rikke Lind (Ap) for kvotering i private aksjeselskap.

Høyre kalte det da «en krigserklæring mot alle landets småbedrifter». Bedriftsforbundet mente det ville gå utover viljen og lysten til å starte bedrifter.

– Jeg mener det argumentet er veldig overdrevet. Det handler ikke om å kvotere inn noe kjønn som ikke er kvalifisert, det handler om å få frem dyktige kvinner og menn som i dag er skjevt representert, sier Vestre og legger til:

– Fordelene overstiger bekymringen om at økte lovkrav gjør det vanskeligere å være gründer.

Andelen kvinner i styrer øker, men det går sakte.

De siste 10 årene har økningen av kvinner som er styrerepresentanter økt med 2–3 prosent. Kvinner som er daglige ledere har økt med 3 prosent.

– Jeg er for utålmodig til å vente på det, sier Vestre.

BRETTER OPP ERMENE: Vestre er utålmodig med å få opp kvinneandelen i styrer og stell landet over.

Kan gjelde for alle selskaper

Vestre trekker selv frem at forslaget åpner for en rekke problemstillinger: Skal det gjelde for alle aksjeselskaper eller kun de største? Når skal det tre i kraft? Og hvordan skal overgangen være?

– Hva mener du: Skal kravet stilles til alle aksjeselskaper?

– Det er mulig å begynne med de store og mellomstore, men de fleste aksjeselskaper er små og da må vi vurdere dem også, sier Vestre.

– Er ditt drømmescenario 50/50 over hele linjen?

– Jeg har ikke noe religiøst forhold til prosentene, men jeg mener at vi i løpet av noen få år må se en betydelig forbedring i kjønnsfordeling, sier han.