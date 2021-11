ANSTRENGENDE VINTER: Kulde og mye virus i sirkulasjon kan gjøre vinteren tøff for norske sykehus. Dette er fra intensiven på Ullevål sykehus i 2020.

Vinterbølgen: Slik utvikler smitten seg nå

Flere legges inn på sykehus med covid i Norge nå enn på det meste i fjor høst – og pilene peker oppover.

I sommer kunne vi feire at Norge gikk tilbake til normalen – «som 17. mai igjen», sa Oslos byrådsleder, mens en rørt tidligere helseminister Bent Høie pakket sammen meteren.

Nå er den gjeninnført i Tromsø, og i hele landet vokser smitten kraftig. Antall sykehusinnleggelser vokser også.

Per i dag ligger vi nærmere FHIs verstefallsscenario enn bestefallsscenario for vinterbølgen:

Fakta om tallene Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til virusets smitteevne, og FHI har ikke et sikkert mål på hvor mye mer smittsomt delta-varianten er. De har laget et scenario for hva de vurderer kan være et mulig laveste (4.5) og høyeste (6.0) scenario for det de kaller det basale R-tallet.

R-tallet FHI vanligvis snakker om, beskriver hvor mange personer en smittet person smitter videre nå. Det basale R-tallet er et teoretisk estimat for hvilket R-tall som ligger til grunn uten tiltak og immunitet – altså virusets smittepotensial

Tallene for begge scenarioene i grafikken over, tar utover dette utgangspunkt i at vi får en mildere sesongvariasjon i vinter på 25 prosent, at vi når 90 prosent vaksinedekning i alle aldersgrupper, og at halvparten av de som får symptomer holder seg hjemme. Vis mer

Disse scenarioene er ikke prognoser for utviklingen, men brukes for å undersøke mulige forløp av epidemien under usikre antagelser, hvis det ikke skjer noen endringer i tiltak eller hvordan vi oppfører oss.

De tar dermed ikke hensyn til at det kan innføres nye lokale eller nasjonale tiltak – noe enkelte kommuner nå har gjort.

I FHIs høyeste scenario for vinteren, blir 60–70 personer innlagt på sykehus daglig fra senhøsten. I det laveste får vi knapt noen vinterbølge. FHI tror ikke noen av disse vil bli virkeligheten – det er mer sannsynlig at vi ender et sted mellom de to.

Akkurat nå, i november 2021, ligger flere personer på sykehus med covid-19 i Norge enn på det meste i fjor høst. Da hadde vi ikke satt en eneste vaksine. Men vi hadde også en mye snillere variant av viruset. Dette var før delta-varianten tok over.

Onsdag er 167 personer innlagt med coronavirus i Norge. 37 personer er lagt inn på intensiv.

Den største forskjellen på situasjonen nå og i fjor høst, er at 91 prosent av de voksne i Norge fått minst én vaksinedose. 86 prosent har fått to. Det hjelper, kan man se i tallene:

For selv om antall sykehusinnleggelser stiger, har antall smittede steget langt mer. Det er det like mange påvist smittede som da bølgen som startet forrige vinter toppet seg i mars 2021. Men det er halvparten så mange sykehusinnlagte.

Uten vaksineimmunitet i den voksne befolkningen ville dette altså sett betydelig verre ut.

Det er også grunn til å tro at det er store mørketall i antall smittede. Når mange tester seg hjemme, er det usikkert hvor mange som fanges opp i den offisielle statistikken, fordi prøven ikke nødvendigvis blir registrert med mindre man tar en bekreftende PCR-test. Det gjør også at prosentandelen av testene er positive er høyere enn noensinne.

Nå tas det omtrent en tredjedel så mange PCR-tester som vi gjorde på toppen i vinter.

Selv om FHI sier at de ikke fokuserer like mye på smittetallene lenger nå som flere er vaksinerte, kan det si noe om antall innlagte også vil fortsette å gå opp. Og trenden i smitten er altså stigende, aller mest øker den blant barn og ungdom.

– Skal ikke så mye til

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier helsemyndighetene alltid ser på helheten, og revurderer situasjonsforståelsen hver dag.

– Akkurat nå øker smitten og antall innleggelser mer enn vi ønsker, og dersom trenden fortsetter, er det bekymringsfullt, sier han.

– Selv om det er større avstand mellom innlagte og smittetall enn tidligere, ligger tallet på innleggelser høyere nå enn ved starten av mars. Er det greit?

– Det er utfordrende med stigende innleggelsestall, og den trenden vi ser må snus relativt raskt for at kapasiteten ikke skal overskrides i sykehusene på senhøsten.

BEKYMRET: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Men selv om smittetallene er høye, og antall innleggelser også har økt, sier han helsemyndighetene fortsatt har effektive råd tiltak å sette inn som trolig vil fungere godt fordi de anvendes på en vaksinert befolkning.

– Vi får rett og slett svært god hjelp av at nesten 90 prosent av voksne nordmenn er vaksinert. Da skal det ikke så mye til å få R-tallet under én igjen.

Ifølge FHIs siste ukesrapport økningen i innleggelser særlig i gruppen fullvaksinerte over 75 år, og uvaksinerte mellom 45 og 64 år.

I alle FHIs scenarioer for vinteren, er det også forventet at økningen i innleggelser er størst blant de eldre gruppene – som kan ha lavere immunitet etter vaksinen. Men blant 0–11-åringene, som ikke har fått tilbud om en vaksine, kan det også bli flere innlagte.

Fakta om tallene Tallene er hentet fra FHIs langsiktige scenario-modellering publisert 28. oktober 2021. Anslagene er ikke en prognose for smitteutviklingen i Norge, men brukes for å undersøke mulige forløp av epidemien under usikre antagelser. Modellen simulerer epidemien fra 4. oktober 2021 og til 30. juni 2022, uten å ta høyde for eventuelle endringer i tiltak.

Det laveste scenarioet gir 507 innlagte over 18 år og 13 under 18 år, i perioden fra oktober i år til juni neste år. Det høyeste gir 6636 over 18 år, og 205 under – 174 av dem er uvaksinerte barn mellom 0 og 11 år. Vis mer

Av de innlagte i scenarioene er i overkant 62 prosent av de over 12 år vaksinert – og i dag er 60 prosent av de innlagte vaksinerte. Dette er fordi det er så mange som har fått vaksinen.

Når flere er vaksinert vil vaksinerte stå for en større andel av innleggelsene, men forholdstallet (insidensen) er betydelig høyere blant uvaksinerte enn vaksinerte.

Det er ikke bare corona-innleggelsene som bekymrer. Antall RS-pasienter har steget kraftig, og det legger press på sykehusene. Det er også flere forkjølelsesvirus i omløp, og FHI frykter en hardere influensasesong.

– For covid-19 ligger tallene over inneliggende pasienter nå høyere enn under den andre smittebølgen i fjor, men det er et mulig tillegg av influensapasienter som bekymrer oss mest inn mot vinteren, sier Nakstad.