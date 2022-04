FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Nye corona-scenarioer: Dette mener FHI kan skje de neste månedene

Folkehelseinstituttet har skissert opp fire mulige utfall for koronapandemien framover. Målet er uansett å leve med viruset.

Av NTB og Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– For å hjelpe strategiarbeidet og planleggingen tegner vi fire scenarioer for utviklingen mellom mai 2022 og september 2023. De skiller seg særlig ved virusets spredningsevne og virusets sykdomsalvorlighet hos dem som blir smittet, skriver FHI i sine anbefalinger til regjeringen, som tirsdag legger fram sin nye koronastrategi.

Instituttet tegner opp fire mulige scenarioer: Antatt beste utfall, optimistisk utfall, pessimistisk utfall og antatt verste utfall.

Slik er de forskjellige utfallene:

Antatt beste utfall er en variant (kan være omikron) som sprer seg lett, men gir lite alvorlig sykdom. Liten sesongeffekt, slik at det blir en del smitte gjennom sommeren, men bare en moderat høst- eller vinterbølge.

Optimistisk utfall er en variant (kan være omikron) som sprer seg godt, men gir lite alvorlig sykdom. Betydelig sesongeffekt slik at det blir lite smitte gjennom sommeren, men en stor høst- eller vinterbølge.

Pessimistisk utfall er en ny variant med enda større spredningsevne enn omikronvarianten, men ikke større sykdomsalvorlighet. Den blir raskt dominerende og gir en svært stor bølge.

Antatt verste utfall er en ny variant med enda større spredningsevne enn omikronvarianten og samtidig større sykdomsalvorlighet. Den blir raskt dominerende og gir en svært stor bølge med mange alvorlig syke.

– Vi skal i tida framover leve med viruset, normalisere samfunnet, fortsette å vaksinere dem som trenger det, overvåke utviklingen og forbedre beredskapen, skriver FHI.

Helsedirektoratet: Anbefaler avvikling av teststasjoner

Helsedirektoratet kommer i sin anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet med en oppfordring om å avvikle teststasjonene hvor alle kan henvende seg ved symptomer og i stedet gå over til testing ved klinisk indikasjon - noe som betyr at en lege tar avgjørelsen om testing.

Helsedirektoratet anbefaler at dette avvikles 14 dager etter at regjeringen tar beslutningen slik at informasjonen når ut i befolkningen. Det anbefales også at tilbudet ved de kommunale teststasjonen videreføres til 1. mai for å bidra til at fastleger og legevakter ikke blir overbelastet i overgangsfasen og at smittetrykket i befolkningen er lavere.

Det anbefales at kommunene tilbyr gratis utdeling av hurtigtester til alle frem til 1. september og til personer i risikogrupper og de som har kontakt med risikogrupper ut 2022.

Foreslår tiltakspakker

I det faglige grunnlaget skisserer Folkehelseinstituttet aktuelle tiltakspakker for fem forskjellige nivåer: