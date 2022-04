TRUET: Hvis arbeid koblet til Russland forsvinner, reduseres jobbmarkedet med mer enn en fjerdedel, estimerer Orinor, og spår folkeflukt.

Sanksjoner rammer grenseby: − Kan ikke bosette Finnmark med kanoner

KIRKENES (VG) Når handelen med Russland stopper, forsvinner arbeidsplasser i nord. Det utfordrer Norges sikkerhet, mener Orinor, og støttes av sjefsforsker ved FFI.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Når Russlands krigføring i Ukraina straffes med sanksjoner fra Vesten, får dette alvorlige konsekvenser for kommunene med de tetteste båndene til Russland.

Et av stedene som rammes hardest er Kirkenes.

Der har utviklingsselskapet Orinor utført en fersk kartlegging som viser at av 2100 årsverk i kommunen, er 300 av dem direkte avhengig av Russlandssamarbeidet, mens totalt 670 sysselsettinger er knyttet til Russland.

Disse kan gå tapt nå, frykter det lokale næringslivet. Når folk må søke jobber andre steder i landet, er de redd for at kommunen, som allerede mistet en innbygger annenhver dag i 2021, sakte, men sikkert renses for folk.

– Vi har allerede sett tilfeller av leverandører som ikke vil selge til selskap i Kirkenes fordi de vet at selskapene har relasjoner til Russland, sier Frode Stålsett, bedriftsutvikler i utviklingsselskapet Orinor, til VG i Kirkenes.

Truer sikkerheten

Fraflytting som en konsekvens av tapte arbeidsplasser er ikke bare et demografisk problem.

At jobber går tapt i kommunen med grense til Russland, kan gå ut over Norges sikkerhet på sikt, forteller sjefforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til VG.

– Sett i et sikkerhetspolitisk perspektiv er det viktig at Sør-Varanger ikke avfolkes, sier Åtland til VG, og legger til:

– Det er viktig, også sett i et totalforsvarsperspektiv, at nasjonale myndigheter er oppmerksomme på denne problemstillingen.

RUSSISK: Sør-Varanger kommune ønsker velkommen på russisk flere steder, også ved biblioteket.

«Er norsk sikkerhetspolitikk»

I Orinor sier de at lokalsamfunnet i Kirkenes støtter sanksjonene, men de etterlyser en bevissthet hos nasjonale myndigheter før de tar valg på vegne av hele det langstrakte landet.

«Vi i grenseområdene er norsk sikkerhetspolitikk» oppsummerer Stålsett fra kontoret med utsikt til biblioteket med skilt på russisk.

– Bosetting i grenseområdene er avgjørende for stabilitet og et fredelig naboskap. Du kan ikke bosette Finnmark med kanoner. Det er billigere og lurere å ha folk her, enn fregatter, mener Stålsett i Orinor.

SIKKERHET: Frode Stålsett, bedriftsutvikler i utviklingsselskapet Orinor, mener befolkningen i Sør-Varanger er uvurderlig for norsk sikkerhet.

Usikker fremtid

Med full stopp i de fleste type pengeoverføringer fra Russland og slutt på oppdrag knyttet til skipsverft og shipping, blir det lite verdiskapning igjen i kommunen - som i stor grad baserer seg på nettopp russiske penger.

Hjørnesteinsbedriften Kimeks verksted troner over trehusene i Finnmarksbyen som et symbol på Barentssamarbeidet.

Skipsverftet har tidligere år sikret mellom 70 og 80 prosent av sin omsetning fra russiske skip som kommer inn for vedlikehold her.

Nå er det spente tider.

– Vi har fortsatt ikke fått inn pengene fra oppdragene forrige uke. Usikkerheten blir større og større, sier direktør Greger Mannsverk til VG i Kirkenes.

15 av de 80 ansatte ved verftet er russere. Direktøren Mannsverk mener myndighetene må passe på å ivareta norsk verdiskaping også i sanksjonstider.

– Se på Sentral-Europa, der flere land opprettholder gassavtaler med Russland fordi det er helt avgjørende for dem. Da må vi også kunne ivareta oss selv med tiltakene vi iverksetter, mener Mannsverk.

SKIPSVERFT: Russiske skip som kommer inn for vedlikehold utgjør størsteparten av inntekten til hjørnesteinsbedriften Kimek i Kirkenes.

Svalbard som eksempel

Trolig vil det være vanskelig å skjerme Kimek og andre Kirkenes-bedrifter hundre prosent mot de negative effektene av krigen i Ukraina, konkluderer sjefsforsker Åtland.

– Noen kan bli nødt til redusere aktiviteten, andre kan bli nødt til å omstille, i den grad det er mulig. Uten et levedyktig næringsliv vil det kunne bli vanskelig å opprettholde en bosetning på dagens nivå i Sør-Varanger, sier FFIs sjefforsker til VG.

Åtland sier statlige støtteordninger muligens kan bidra til å avhjelpe situasjonen.

– Problemstillingen er også relevant i andre strategisk viktige og tynt befolkede deler av landet, herunder Svalbard, hvor det i alle år har vært et uttalt mål å opprettholde norsk bosetning og virksomhet, selv om det koster penger, sier forskeren.

AVHENGIG: Sør-Varanger kommune er per i dag tilrettelagt for og økonomisk avhengig av handel med Russland.

Endringsvilje

Inne i lokalene til utviklingsselskapet Orinor etterlyser de hjelp til omstilling. De mener at «hvis man bruker litt kløkt» trenger ikke regningen for staten å bli så høy.

– Jeg vil ikke ha en sjekk med penger fordi jeg bor her. Jeg vil være med på verdiskapning. Vi er endringsvillige, og trenger bare hjelp til en omstilling, sier Stålsett.

Med omstilling tenker bedriftsutvikler Stålsett særlig at det ligger et uutnyttet potensial i både grønn energi og havnæring.

Direktør Mannsverk ved skiftsverftet Kimek håper på sin side at det går an å fortsette som før.

– Hvis ikke kan Jonas Gahr Støre bare sette seg på et fly til Kirkenes og skru av lysene her, sier han oppgitt.

Direktøren mener politikerne må ha én tanke langt fremme i hodet når de tar avgjørelser nå.

– Vi har fremdeles grense mot Russland når krigen er over.