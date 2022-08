TID TIL SMÅBARNA: Guri Melby har innført strengt regime for Venstre-folk på Stortinget, slik at folk går hjem i tide. Tirsdag tok hun med sønnen på en lekeplass etter jobb.

Venstre-Guri tar radikalt familiegrep etter MDG-Unes avgang

Å være i toppledelsen av norsk politikk er ikke noen ni til fire-jobb. Eller, i Venstre er det akkurat det som har skjedd.

MDG-leder Une Bastholm overrasket hele det politiske Norge da hun trakk seg som partileder under Arendalsuka.

Hun sa hun følte seg «strekt over tid» og trengte mer tid med familien.

Det gjorde inntrykk på Venstre-leder Guri Melby.

Som en direkte følge av MDG-lederens avgang har hun nå tatt nye runder for å stramme opp regimet i de indre gemakker på Venstres kontorer:

Folk skal ikke måtte jobbe etter normal arbeidstid. Makslengde på gruppemøter. Det er leders ansvar å legge til rette for at ansatte får avspasert for overtidsarbeid. Forbud mot store jobber med frist neste morgen.

– Folk som jobber her må kunne ha et liv. Vi snakker ofte om å legge til rette for småbarnsforeldre, men det må gjelde alle som jobber her, sier Melby til VG.

KONTORIST: Guri Melby har sikret seg hjørnekontoret i fjerde etasje i Tollbugata med byste av Gunnar Knudsen og møtebord i kommunal stil. Hun stenger døren klokken fire hver dag og henter i barnehagen.

Norsk politikk på toppnivå på Stortinget blir for mange en altoppslukende jobb med lange dager og kvelder fylt av møter, reiser, krisepakker og forhandlinger.

Rådgiverne på Stortinget har gjerne såkalte «særskilt uavhengige stillinger», som betyr at de ikke får skrive overtid – og politikerne står i samme posisjon med vervene sine.

Presset på å levere er stort og ønsket om å imponere kanskje enda større.

Melby kjenner seg igjen i MDG-Bastholms beskrivelse av tidsklemma:

– Forskere viste at kvinner har kortere politiske karrierer og flere sa fra om at det var vanskelig. Debatten kan skremme bort folk, men vi må sørge for at det heller fører til at det blir lagt bedre til rette for folk.

REGJERING ETTER FIRE: Erna Solberg (H), Guri Melby og Kjell-Ingolf Ropstad (KrF) flyttet møter fra klokken seks til åtte på kveldene da de satt i regjering sammen, slik at det ikke krasjet med barnas leggetid.

– Surt der og da

Melby sier at hun opprinnelig startet sitt nye regime i Venstre for å selv kunne takle jobben, samtidig som hun var småbarnsmor.

For å lykkes er det avgjørende at det ikke blir en interessekamp – og at endringene gjelder alle, også de som er unge eller ikke har barn.

– Hvis noen får det bedre og andre verre, så fungerer det ikke. Det kan ikke være slik at det bare tilrettelegges for småbarnsforeldre og at arbeidsmengden da skyves over på andre, sier Melby.

Hun sier at ingen i stortingsgruppen normalt sett skal måtte jobbe på kveldstid, uten å avspasere:

– I Venstre er det også lov å si nei til kveldsjobbing uten å måtte ha en «veldig viktig grunn», sier hun.

FANTASY-FEBER: I Venstre-gangene spilles det Fantasy Premier League.

Etter MDG-lederens avgang har Venstre-ledelsen gått gjennom systemet på nytt og strammet inn praksis:

– Sekretariatsleder Audun Rødningsby tar nå en samtale med alle ansatte og er veldig tydelig på beskjeden om at du ikke skal måtte jobbe på kvelden. Vi har normalarbeidstid og definerte kontrakter. Hvis du gjør noe arbeid utover det, så må du avspasere, sier hun.

Hun sier at de nå må prioritere hardere.

Det nye regimet betyr at de må leve med å tape enkelte slag:

– Det er surt der og da, men kanskje får den ansatte tid til å gjøre en enda bedre sak på dagtid neste dag, sier hun.

Melby sier at hun kun har fått positive tilbakemeldinger, men vil gjennomføre en anonym spørreundersøkelse i høst.

1 / 3 LEKETID: Guri Melby tok med sønnen på lekeplassen etter arbeidstid tirsdag. LEI AV SNAKKING: Den unge er lei av at den gamle snakker. VENNER IGJEN: Men sønnen satte stor pris på litt ekstra leketid med mor. forrige neste fullskjerm LEKETID: Guri Melby tok med sønnen på lekeplassen etter arbeidstid tirsdag.

– Ferdig til fire

Melby lukker døren til kontoret klokken fire for å hente i barnehagen.

Taletrengte Venstremenn- og kvinner må bli ferdig til klokken fire på partiets gruppemøter.

– Noe av de første vi gjorde var å flytte gruppemøtet til klokken to. Såfremt det ikke er noe ekstraordinært, så rekker du å bli ferdig til klokken fire, sier Melby.

Tidligere Frp-leder Siv Jensen beskyldte tidligere klimaminister Ola Elvestuen (V) for å være en møteplager i sin selvbiografi.

Hun sa at han forlenget alle regjeringskonferanser med flere timer, fordi han aldri ville gi seg.

– Rekker Ola Elvestuen å bli ferdig til klokken fire?

– Ja, når jeg er møteleder gjør han det, sier Melby.

MØTEKUSTUS: Guri Melby vil at beslutningene skal tas i arbeidstiden, ikke på byens vannhull sent på kvelden. – Alle skal vite hvor beslutningene tas og hvilke møter de må være med på, sier hun.

Oppfordrer andre

Melby sier at høsten er et kritisk tidspunkt for mange kvinner og småbarnsforeldre i politikken, fordi de må bestemme om de skal stille opp på lister til lokalvalget.

Møter på kveldstid midt i barnas leggetid gjør det vanskelig for mange småbarnsforeldre:

Hun oppfordrer til å legge flere møter til dagtid – der folk får dispensasjon fra jobb – eller å variere mellom dag- og kveldsmøter.

– Vi skal speile hele befolkningen. Da må det også være mulig for alle å delta, sier hun.