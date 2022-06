Aktiver kart

Væpnet aksjon på Os – mann overga seg

Etter en elleve timer lang aksjon overga en mann som hadde kommet med trusler seg til politiet uten dramatikk på Os i Bjørnafjorden.



Rundt midnatt startet en aksjon i sentrum av Os, etter at en person har fremsatt trusler mot politiet.

Truslene skal ha hatt et innhold som gjorde at politiet valgte å bevæpne seg. Politiet ønsker ikke å gå i detalj på hva truslene innebærer.







– Vi fikk kontroll på personen på en udramatisk måte. Han kom ut døren og tok kontakt med politiet, sier politiets operasjonsleder Gisle Antun til Bergens Tidende.

Ingen personer kom til skade, men beboere i nærliggende boliger ble varslet og folk ble bedt om å holde seg inne.

Mannen skulle da bli tatt med videre til legevakten for en sjekk før politiet vil snakke mer med ham.

Han er kjent for politiet fra før.

Politiet valgte også å hente inn Beredskapstroppen for bistand. Grunnen til at de valgte å be om bistand er at de trengte Beredskapstroppens kompetanse på hvordan de kunne håndtere en slik situasjon.