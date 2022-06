Aktiver kart

Væpnet aksjon på Os etter trusler

Politiet prøver å få kontakt med en person som befinner seg inne på adresse. Personen har fremsatt trusler som gjorde at politiet har bevæpnet seg.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Rundt midnatt startet en aksjon i sentrum av Os, etter at en person har fremsatt trusler mot politiet.

Truslene skal ha hatt et innhold som gjorde at politiet valgte å bevæpne seg. Politiet ønsker ikke å gå i detalj på hva truslene innebærer.







– Ingen har kommet til skade. Vi har agert før noe skjedde. Jeg kan ikke gå noe nærmere inn på hva truslene går ut på eller hvem de er rettet mot, sier operasjonsleder Tom Øyvind Johannessen.

– Truslenes innhold gjør at politiet har bevæpnet seg og tar dette seriøst, sier Johannessen.

Politiet kan ikke utelukke at mannen er bevæpnet. De kan heller ikke utelukke at det er noen andre inne på adressen.

Mannen er kjent for politiet fra før.

Prøver å få kontakt

Politiet jobber nå med å få kontakt med personen inne på adressen.

De har enda ikke klart det når klokken nærmer seg 10 mandag formiddag.

Operasjonsleder Stein Rune Halleraker forteller at det kan komme til et punkt der politiet på foreta seg noe for å få kontakt med personen.

– Det er ikke umiddelbar fare for noen akkurat nå, men dette er noe vi vurderer kontinuerlig, sier Halleraker.

Beboere i nærliggende boliger er varslet, og politiet vurderer hele tiden om flere skal varsles.

Henter inn Beredskapstroppen

Mandag har politiet også bestemt å be om bistand fra Beredskapstroppen.

– De er en del av den nasjonale bistanden, og kan brukes når vi står i en situasjon der vi ser det er behov for det, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker.

Grunnen til at de valgte å be om bistand er at de trenger Beredskapstroppens kompetanse på hvordan de kan håndterer denne situasjonen.

Det foregår nå en aksjon med flere patruljer på stedet. Folk i området er bedt om å holde seg innendørs, og følge oppfordringer fra politiet.