MINNESTUND: Det var satt ut lys og blomster utenfor Lofsrud skole den 9. oktober 2021.

Løslater siktet for drapet på Hamse (20)

En av de tre som er siktet for drapet på 20 år gamle Hamse Hashi Adan er løslatt fra varetekt. De to andre er fortsatt på rømmen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det var den 7. oktober i fjor at Adan ble skutt og drept utenfor Lofsrud skole på Mortensrud.

Politiet mener de to terrordømte brødrene Valon (35) og Visar (32) Avdyli samt en tredje mann har noe med drapet å gjøre.

Den 22. oktober i fjor ble den tredje mannen siktet for medvirkning til drapet og varetektsfengslet. Der har han sittet fram til onsdag denne uken.

– Mannen er fortsatt siktet for medvirkning til drapet, men så lenge politiet ikke har fått tak i de to etterlyste brødrene som reiste til Kosovo to dager etter drapet, er det uforholdsmessig å la den varetektsfengslede mannen sitte på ubestemt tid i fengsel, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt.

FORTSATT UOPPKLART: Politiet mener de har et bilde av hva som skjedde den oktoberkvelden i fjor da Hamse Hashi Adan, men mangler sentrale forklaringer fra to siktede.

Les også Jakter etterlyst brødrepar: Politiet i Kosovo i tett kontakt med norsk politi Drapssiktede Valon (35) og Visar (32) Avdyli har fortsatt ikke meldt seg.

Enoksen sier det per nå ikke er aktuelt å påtaleavgjøre saken mot den løslatte mannen, uten at de har avhørt de to etterlyste brødrene.

– Etterforskningen av drapet på Mortensrud fortsetter med høy prioritet og det samarbeides fortsatt godt med utenlandske myndigheter i jakten på brødrene. Per i dag er det imidlertid umulig å slå fast når brødrene blir pågrepet.

Politiadvokaten sier videre at politiet har dannet seg et bra bilde av hva som skjedde da Hamse Hashi Adan ble skutt og drept i fjor høst, men vil ikke si noe mer konkret.

ETTERLYST: Valon og Visar Avdyli ble offentlig etterlyst den 27. oktober 2021. Politiet mener de dro til Kosovo to dager etter drapet på Adan.

– Så lenge de etterlyste brødrene fortsatt ikke er pågrepet og avhørt kan vi imidlertid ikke gå mer i detalj rundt hendelsesforløpet.

Familiens bistandsadvokat har tidligere sagt at den drepte 20-åringen hang med en gruppe på 15–16 ungdommer da en maskert, høy mann skal ha kommet bort og løsnet skudd.

– Vi oppfordrer fortsatt de etterlyste brødrene til å melde seg for politiet. Vi oppfordrer også publikum til å komme med tips om de vet hvor brødrene befinner seg, avslutter Enoksen.