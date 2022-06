Snøskredekspert om Loen-skredet: − Vanskelig å forutse

Det massive snøskredet i Loen skjedde etter at NVE avsluttet sesongens snøskredvarsling. Men det er ikke uvanlig at det skjer skred i dette området – selv i juni.

Over 20 personer ble innesperret etter at et 400 meter bredt snøskred i Loen fredag. En mann, en kvinne og ett barn er lettere skadet.

– Det er veldig vanskelig å varsle denne typen vår- og sommerskred, fordi de er så uforutsigbare, sier Krister Kristensen, pensjonert seniorrådgiver ved Norges Geotekniske Institutt med fokus på snø- og steinskred, til VG.

Kristensen bor i Stryn, kommunen der landsbyen Loen ligger. Han forteller at det går skred i området med ujevne mellomrom, men at det nok er noen år siden sist.

STUDERER SKRED: Krister Kristensen har jobbet med snøskred i en årrekke.

Området skredet gikk i ligger langt inn mot breen, mot en dyp, nedskåren dal. Fjellene har høydeforskjeller på 1600 meter. Det betyr at det kan ligge snø høyt oppi fjellene, selv om det er frodig og grønt nede i dalen, forklarer Kristensen.

Slike U-daler er typisk for indre fjordstrøk på Vestlandet. Snøen samler seg i såkalte hengedaler, høyt oppe i fjellene.

– På ett eller annet tidspunkt kan det løsne. Men det tidspunktet er veldig vanskelig å forutse, sier Kristensen.

Men når det skjer, får snøskredet stor kraft på vei ned.

– Det kan bli et ganske stort trykk, og når snøskyen går gjennom skog kan det være mye kvist og stein i luften, sier Kristensen.

RASTE: Snøskredet i Kjenndalen i Loen dro med med seg jord og steiner på vei ned.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslutter sin årlige snøskredvarsling, som går fra 1. desember til 31. mai.

Men så lenge det er snø i fjellet, kan det skje snøskred, påpeker snøskredvarsler i NVE Jostein Aasen.

– Det som er med skredene på denne tiden av året, er at de løsner av seg selv, sier Aasen til VG.

– Snøen er tung og kompakt og når det blir for mye vann i snøen eller mellom snøen og bakken, løsner den.

Selv om slike snøskred er krevende å forutse, har de den fordelen at de som regel skjer i vanlige skredløyper, forklarer snøskredvarsleren.

– De som er lokalkjente har en viss oversikt over hva som er vanlig skredutsatt terreng.