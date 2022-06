PÅ GARDERMOEN: Flyr startet sine flyvninger i juni i fjor.

Rundt 2000 bookinger hos Flyr rammes av forsinket flyleveranse

Forsinkelser fra flyfabrikken Boeing skaper problemer for det relativt ferske norske flyselskapet Flyrs sommerprogram.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Kjære gjest, Forsinkelser i leveransen av vårt nye Boeing 737-8 fra fabrikken i Seattle medfører dessverre endringer på noen av våre flyvninger.»

Slik starter en e-post som går ut til mange av Flyrs kunder i disse dager. 29. juni skulle de etter avtalen med flyprodusenten ha mottatt sitt 11. fly, men enn så lenge vil flåten bare telle 10 fly, forklarer kommunikasjonsdirektør Anita Svanes.

– Vi fikk oppdatert leveranseplan i går (onsdag), og den sier at flyet nå skal leveres 26. juli, sier hun til VG.

Årsaken til forsinkelsen er leveranseproblemer til Boeing på grunn av coronapandemien. De venter rett og slett fremdeles på deler som trengs når flyet skal settes sammen. Wall Street Journal er blant mediene som nylig har omtalt flyprodusentens utfordringer.

Disse utfordringene gjør altså at Flyr har en maskin mindre enn planlagt i rundt en måned. Ettersom billetter til avganger flyet var tenkt brukt til allerede er solgt, må selskapet derfor nå gjøre endringer for mange av sine passasjerer.

– Vi anslår per nå omfanget til cirka 2000 bookinger, sier Svanes.

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR: Anita Svanes i Flyr.

Nøyaktig antall flygninger som blir påvirket er likevel ikke helt sikkert ennå. Det avhenger av om flyet kommer på datoen de nå har fått oppgitt, men selskapet regner med det er snakk om en til to flighter daglig.

– Uventet

Kommunikasjonsdirektøren forklarer at deres kundesenter nå kontakter de kundene som er direkte berørt med forslag om endringer av avreisetidspunkt, refusjon, eller at Flyr bestiller og betaler billett for kundene med et konkurrerende selskap.

– Her jobber vi med å finne ut hva som er beste løsning for den enkelte reisende med mål om at den reisende skal komme frem til planlagt reisemål innenfor samme dag.

– Burde dere latt være å selge billetter til flighter med denne maskinen som er forsinket før dere visste 100 prosent sikkert at den kom i tide?

– Dette var en uventet situasjon, men vi hadde holdt igjen kapasitet på vår eksisterende flåte, slik at vi skulle ha en buffer i tilfelle noe skulle skje. Slik kan vi flytte passasjer til andre av våre egne avganger, svarer Svanes, og legger til:

I LUFTEN: Så langt har Flyr 10 fly i flåten. I løpet av året ventes to nye.

– Mange ulike bransjer, over hele verden, er nå berørt av forsyningsproblemene som har fulgt etter pandemien, så vi håper på forståelse fra kundene på at dette ikke er noe vi kan styre.

Flyr har også forsøkt å begrense skadene ved å skjerme alle typiske feriedestinasjoner, som Middelhavet, for endringer i juli og august.

– Vi endrer primært ruter med kort forsalg, altså ikke de typiske feriedestinasjonene.

Venter enda et fly i august

Svanes sier at akkurat hva som er mulig av endringer vil variere fra avgang til avgang. Hun kan dermed ikke garantere at alle får tilbud om ny reise samme dag.

– Dersom ikke endringene passer den reisende vil vi selvfølgelig finne best mulig løsning.

– For dere som er et relativt nytt selskap, og kanskje mer enn andre avhengige av at folk får et godt førsteinntrykk for at et godt rykte skal spre seg, hvordan oppleves dette?

– Vi tenker først og fremst på de som skal reise med oss. Vi synes det er leit for alle som får endre den planlagte reisen, og skulle selvsagt sett at vi ikke måtte gjøre disse endringene på grunn av fabrikknytt fly som kommer senere enn planlagt, men vi ønsker å vise kundene at selv om vi er uheldige med dette så vil vi være løsningsorienterte, svarer kommunikasjonsdirektøren.

Hun sier at selskapet ikke har tatt noen beslutning på hvorvidt de skal be produsenten Boeing om erstatning.

Flyr venter leveranse av sitt 12. fly i flåten i august. Så langt har ikke Boeing meldt om forsinkelser på denne.