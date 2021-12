ALENEOMSORG: Lærer Marte Dønnum er alene med omsorgen for sønnene annenhver uke. I disse dager er guttene hos faren.

Lærer og alenemor frykter fritidskarantene: − Umulig å følge opp egne barn

JESSHEIM (VG) Marte Dønnum skjønner ikke helt hvordan hun skal få hverdagen til å gå i hop, om hun må gå i fritidskarantene etter skolestart.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hun er kontaktlærer på Veståsen skole i nabokommunen Gjerdrum, men er også alene med omsorgen for sønnene på seks og ni år annenhver uke.

– Det jeg er redd for, er at jeg havner i fritidskarantene, som gjør det umulig å følge opp barna mine, sier Marte Dønnum (35) på Jessheim til VG.

Hun bringer minstemann til skole på Jessheim og henter ham på skolefritidsordningen. Begge trenger oppfølging og tilrettelegging i hverdagen.

– Det er en logisk brist at jeg kan være sammen med 50 barn på jobb, men ikke hente på SFO hvis jeg er i fritidskarantene, sier barneskolelæreren på Romerike.

HENTE OG BRINGE: Marte Dønnumkan ikke lenger kjøre minstemann til skole og fra SFO, om hun havner i fritidskarantene.

Regjeringen har fått massiv kritikk fra fagbevegelsen for den nye karanteneregelen som gir ansatte i skoler, SFO og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mener karanteneunntak på jobb er nødvendig for å sikre at skoler og barnehager i størst mulig grad holder åpent etter nyttår.

Hun viser også til at barnehageansatte og lærere blir prioritert for oppfriskningsdosen.

På Veståsen skole har flere elever vært smittet i desember.

– Vi jobbet mye med å få kabalen til å gå opp, fordi lærere var smittet eller i karantene, og med å få foreldre til å bli trygge nok til å sende barna på skolen, sier Dønnum.

Er du usikker på om du skal i karantene eller ikke? Ta VGs karantenekalkulator her.

– Logistikken går ikke opp

Da de nasjonale smitteverntiltakene ble skjerpet fra 16. desember, ble gult nivå innført i barnehager og grunnskoler, mens videregående gikk til rødt.

Fritidskarantene etter nærkontakt med en smittet innebærer at du er underlagt de samme karanteneregler som alle andre etter jobb, men ikke i arbeidstiden.

– Da får jeg ikke logistikken til å gå opp på fritiden. Det er et dilemma at jeg kan følge opp andre barn på jobb i skolen, men ikke får fulgt opp mine egne.

– Kunne barnas far stille opp, om du er i fritidskarantene?

– Han kan sikkert hjelpe meg ut. Men når jeg har 100 prosent foreldreansvar 50 prosent av tiden, kan jeg ikke være avhengig av godvilje. Jeg må vite at jeg får det til på egen hånd.

FORAN SKOLEN: Marte Dønnum er kontaktlærer på Veståsen skole i Gjerdrum på Romerike.

Tredje dose i februar

Marte Dønnum fikk andre vaksinedosen i september.

– Selv om vi prioriteres nå, i motsetning til tidligere, kan jeg ikke ta imot tilbudet om oppfriskningsdose før slutten av februar. Inntil da er alt usikkert.

– Frykter du smitte?

– Nei, det gjør jeg vel ikke. Jeg er mer redd for at barn av ansatte i skoler og barnehager får en uforutsigbar hverdag. Jeg er ikke alene om ha aleneomsorg og jobbe i skolen.

– Hva tror du om risikoen for å bli nærkontakt av en smittet?

– Slik vi hører at omikron sprer seg, tenker jeg at smitten vil florere mer i skolen fremover. Men det er ikke sikkert at bekymringen blir en realitet. Bank i bordet!

BRIST: Marte Dønnum mener det er en logisk brist at hun kan jobbe som lærer samtidig som hun risikerer smittekarantene på fritiden.

– Bedre for barna på skolen

Dønnum er enig med kunnskapsministeren om at skolene bør holdes åpne.

– Det er bedre å ha barna på skolen. Der er læringsutbyttet bedre enn om de undervises hjemme. Dessuten kan de ha normale, sosiale hverdager med klassekamerater.

Dønnum sier at hva hun ønsker, er normalitet også for sine egne sønner.

– Jeg ønsker å ivareta dem på lik linje med barna jeg ivaretar på jobb. Jeg er ikke opptatt av å syte eller klage, men finne gode løsninger som også fungerer for oss med jobb i skolen.

– Men hva er alternativet til fritidskarantene?

– Jeg kunne gjerne tatt en hurtigtest hver morgen, om jeg bare kunne bringe og hente. Ellers ville det vært greit å sitte i karantene hjemme, om bare hverdagen går opp.

Info Den nye karanteneregelen Fra 1. januar 2022 er ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen unntatt smittekarantene i arbeidstiden.

De er unntatt karantene fra første dag, men må teste seg på døgn 3 og 7 etter nærkontakten.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet.

Unntaket for barn, som ble innført 15. desember, gjelder fortsatt.

Barn og unge under 18 år skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet.

Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år. (Kilde: Utdanningsdirektoratet) Vis mer

– Logisk brist

Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås mener at de nye reglene er urimelige og ulogiske.

– Hvis det er slik at det er smittevernforsvarlig med fritak fra karantene i arbeidstiden, er det en logisk brist at lærere kan møte flere titalls elever i løpet av arbeidsdagen, men ikke hente barnet sitt i barnehagen etter arbeidstid, sier Valås til VG.

Fagforbundets leder Mette Nord mener regjeringens beslutning var overraskende.

– Vi mener innføringen av nye regler må utsettes til at de har vært drøftet med partene i arbeidslivet, sier Nord til VG tirsdag.

LÆRER: Førsteklassinger på Honningsvåg skole i Finnmark, da smitten steg i november.

Skolenes Landsforbund vil heller ha rødt nivå, til smitten er under kontroll og viser til at medlemmene er mer bekymret for å bli smittet på arbeidsplassen enn på fritiden.

– Bestemmelsen betyr egentlig at de sender alle ansatte i skoler og barnehager ut der det er mye smitte, uten smittevernutstyr, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker til NTB.

Leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen mener de nye reglene ikke henger på greip.

– Det vil nok oppleves som absurd at det da defineres som trygt nok å jobbe, men at man må holde seg hjemme på fritiden, skriver Helgesen i e-post til VG.