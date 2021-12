JULEØL-MÅL: Det ble naturlig nok alkoholfritt da VG møtte Bjørnar Moxnes lørdag. Han sier han er en ølmann og at oppslutningen om Rødt skal gå fra prosentnivået på pils til juleøl.

Rødt-leder Moxnes fyller 40: − Vi skal bli det nye arbeiderpartiet

Rødt-leder Bjørnar Moxnes fyller 40 søndag, full av selvtillit. Han sier partiet skal sørge for at rikingene får svi.

Publisert: Nå nettopp

Resultatet etter høstens stortingsvalg viser at det har skjedd en radikalisering i Norge, spesielt i storbyene: I Oslo stemte over 30 prosent på partier til venstre for Ap. Rødt fikk 8,3 prosent i Oslo.

Rødt-leder i ni år, Bjørnar Moxnes, får mye av æren for at de for første gang greide å komme over sperregrensen i valget – 4,7 prosent – slik at han fikk følge med syv partifeller på Stortinget.

Denne radikaliseringen har han ventet på.

– Brutte løfter

– Brutte forventninger tror jeg er en hovedårsak, sier han:

– I etterkrigstiden gikk det lenge en vei i Norge: Skole, utdanning, så trygg jobb, bolig og familie. Men det er brutt, sier han og trekker spesielt frem bolig og jobb.

– En million mennesker er prisgitt et leiemarked styrt av boliginvestorer, hvor svært mange ikke har råd til å leie – enda mindre eie.

– Vi er også i en situasjon hvor mange, spesielt unge uten lang utdanning, ikke lenger har jobbtrygghet, legger han til.

Coronatiltak gjorde at han slapp stor fest

Søndag feirer han sine første 40 år. Han ble altså partileder allerede som 31-åring, og har i ni år ledet partiet som ble dannet i 2005 som en sammensmelting av Rød Valgalliansen og AKP. Han har ingen planer om å gi seg.

– Jeg har ikke lyst til å gi meg ennå. Så lenge partiet vil ha meg med og jeg er motivert, er jeg klar. Men Rødt er ikke lenger et one man-show. Det er deilig å dele på jobben og rampelyset med de nye, sier han.

Han innrømmer at denne ukes corona-innstramminger kom beleilig, akkurat når det gjelder hans fest.

– Jeg er ikke så veldig glad i store selskaper. Det blir bare med de nærmeste.

TRE RØDE MENN: Moxnes har gått fra solospiller på Stortinget til å lede en gruppe på åtte representanter.

I denne nye norske virkeligheten, sett med Moxnes-øyne, har Rødt truffet mange nye velgere.

– Folk har oppdaget dette store bruddet, som har gjort at vi har fått tilbake klasseskillene, hvor de rike har blitt ekstremt mye rikere på bekostning av det store flertallet.

– Ap har sviktet vanlige folk

Han analyse har også et annet element:

– Disse brutte forventningene har gått ut over de tradisjonelle styringspartiene, Høyre og Ap. Ap har sviktet vanlige folk.

Moxnes sier at det er de utsatte gruppene som har funnet veien til Rødt.

– Vi har gått fra å være et parti i hovedsak for folk med høyere utdanning, til i mye større grad å treffe lavtlønte, trygdede/uføre – og så har mange i fagbevegelsen oppdaget oss.

– Sorgarbeid i Civita

Moxnes sier at den økte oppslutningen har gitt dem større innflytelse.

– Vi har blant annet bidratt til å flytte debatten om velferdsprofitører så mye at det er offentlig sorgarbeid i høyretenketanken Civita. Spørsmålet er ikke lenger om vi skal ha velferdsprofitt eller ikke, men hvor mye vi skal stramme inn.

– Det er SV som er på vippen; Ap trenger ikke dere for å få flertall?

– Vi har fått ekstremt mye større innflytelse etter valget. Jeg vil si at handlingsrommet har gått fra Puttjern til Atlanterhavet.

Tjernet han viser til er to tjern i Østmarka i Oslo.

De har fleipet med oppslutningen på 4,7 prosent.

– Vi har doblet oss de siste to valgene, til 4,7 prosent i høst. Det er alkoholnivået i en pils. Neste valg har vi som ambisjon å nå nivået til en juleøl: 7–8 prosent.

I NABOLAGET: Vi møter ham på Egon på Nordstrand, noen steinkast fra familiens hus litt lenger ned i åsen, hvor familien, med to barn på seks og ti år, bor i generasjonsbolig med sine pensjonerte foreldre i 70-årene.

Han sier de skal bli et nytt arbeiderparti.

– Ap har sviktet og gitt rom for andre. Vi har som ambisjon å bli det nye arbeiderpartiet for alle dem som opplever at forskjellene øker så mye at andre må ta styringen.

Han er veldig klar på hvordan de skal være med å forandre Norge:

Er du rik i Norge, skal du få svi.

– Det første vi skal gå løs på er Forskjells-Norge. Vi må hente inn mer fra de rikeste, selv om Jonas i stor grad har bestemt seg for å frede dem.

– Drive ut profitørene

– Hva mener du bør gjøres?

– Selskapsskatten må opp igjen, den er kuttet fra 27 til 22 prosent. Du kan finansiere en hel tannlegereform bare med de pengene.

Han vil også innføre arveavgiften i en eller annen form, med høyt bunnfradrag for å skjerme folk flest.

– Så skal vi drive profitørene ut av velferden. Der har vi LO i ryggen og både velgerne til Støre og Vedum sier han:

– Barnehage og barnevern, eldreomsorgen, sykehusene, renovasjon, skolene.

– Må bestikke hele styret

Han sier de vil kjempe for at det offentlige skal ta over disse tjenestene sammen med private ideelle organisasjoner.

– Skattepengene skal gå til velferd, ikke til å bygge private formuer.

Han har også en klar plan for hvordan folk kan få råd til å eie en bolig i byen.

– Vi skal bygge ut en ikke-kommersiell boligsektor som de fleste andre siviliserte land har, som Danmark og Tyskland. Vi skal ha boliger for salg og leie som selges til en rimelig pris.

– Den boligpolitikken ble avviklet på 80-tallet, blant annet fordi en del av dem som fikk billige boliger, leide dem videre, tidvis med penger under bordet og god fortjeneste?

– Det har vi en løsning på; omsetningen skal gå via et sameie. Da må du eventuelt bestikke hele sameiestyret.

– Må bruke flere hundre milliarder

Til slutt: Han vil ha store statlige penger inn i det grønne skifte.

– Staten må være i førersetet, hvor vi må bruke flere hundre milliarder i statlige fond.

– Dere vil stanse oljeletingen; det vil kunne gi stor ledighet?

– Nei, vil vi samtidig gjenreise den statlige industripolitikken. Jeg mener også at vi må ta av oljefondet:

– Vi mener vi må kunne investere noe av det, ikke halvparten, men noe av det, i vårt eget lands verdiskaping. Hvorfor er det viktigere å investere i Facebook-aksjer enn i norsk industri.

Slik vil han bruke oljepengene

– Kanskje fordi det vil kunne skape inflasjon og økte renter, som vil gå ut over vanlige folk?

– Ja, hvis du bruker på konsum eller drift, men vi vil bruke dem til investeringer for å få til det grønne skiftet.

Han sier investeringene fra oljefondet også kan brukes til infrastruktur.

– Jernbane, havner, vann og avløp.

– Økt selskapsskatt, formuesskatt, arveavgift; dere risikerer å skremme norske eiere ut av landet og få tilbake utenlandske fond som eiere, som styrer kynisk etter å tjene mest mulig. Er det noe bedre?

PLANER OG ØNSKER JULAFTEN: – Svogeren min er god på ribbe så han lager den. Øl og akevitt hører med.– Hva jeg ønsker meg? – Føde for hjernen – bøker – og flytende; god vin eller god øl. Jeg er ølmann.

– Norske eiere er mindre lettskremte enn de later som. De truer med utflagging, men det tror jeg ikke vil skje i stor grad, fordi det er så utrolig gunstig å drive i Norge, fordi vi har noen av verdens beste fagarbeidere, god infrastruktur og et stabilt land.

Han legger til:

– Det er helt andre folks ve og vel vi skal tenke på enn rikingene.

Gratulerer

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran sier han først og fremst vil gratulere Moxnes med 40-årsdagen.

– Ja, og ønske ham en fin bursdag. Rødts angrep på Ap er vi blitt vant til, og det er nesten litt morsomt at også bursdagen til partilederen brukes til det, sier Skjæran.

Han sier at den sosialdemokratiske samfunnsmodellen med blandingsøkonomi «har vist seg totalt overlegen alle forsøk på å bygge samfunn med forakt for privat eierskap som grunnlag».

– Å ha orden i økonomien er også helt avgjørende for folk med vanlige inntekter, noe jeg tror flere tenker på etter bare 0,25 prosent økning av styringsrenten, sier Skjæran.

– Glad for at Rødt ikke havnet på vippen

Han sier at overdreven oljepengebruk, angrep på Norges største industri og nei til EØS «ville skapt massearbeidsledighet blant arbeidsfolk i Norge».

SLÅR TILBAKE: – Så lenge Moxnes har levd har det vært Rødts og deres forgjengeres viktigste grep å angripe Ap, i stedet for å stå sammen i kampen mot høyresiden, sier Bjørnar Skjæran.

– Vi skal derfor være glade for at Rødt ikke havnet på vippen i Stortinget. Vi trenger både private bedrifter, flere dyktige fagarbeidere og en sterk offentlig sektor.

Han legger til at de også har redusert skatten til folk med vanlige inntekter, er i gang med å doble fagforeningsfradraget, lovfeste norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, og fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.