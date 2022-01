PREGET: Grete Nygjelten (56) og Roald Trøeng (50) jobber i Vingelen.

Tolga-innbyggere etter mistenkt kidnapping: − Skikkelig utrivelig

TOLGA (VG) Voldsepisoden og den mistenkte kidnappingen ryster det lille lokalsamfunnet i Østerdalen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er stille i gatene, men inne i husene går praten mellom folk i Tolga i Østerdalen. Lokalsamfunnet er sterkt preget av kidnappingen som fant sted denne helgen.

Det er halvannet døgn siden politiet fikk melding om at tre personer hadde blitt utsatt for vold på en privatadresse i Tolga.

En mann i 20-årene hadde vært savnet i nær ett døgn da politiet opplyste at han hadde kommet til rette sent søndag kveld.

Ingen er foreløpig siktet for frihetsberøvelsen. Dette er grobunn for mye usikkerhet i det lille lokalsamfunnet.

På butikken Bygger’n i Vingelen i Tolga, møter VG butikkansatte Grete Nygjelten (56).

– Det er jo utrivelig, da, når noe sånt kommer frem i en så liten bygd. Det er sånn vi leser om på større steder. Og når sånt skjer i en liten bygd der alle kjenner alle, så kjenner du at off – dette var skikkelig utrivelig, sier Nygjelten til VG.

– Første man tenker på

Mandag morgen ligger snøen tungt langs veiene i Østerdalen, og det står sparker parkert utenfor byggevarebutikken.

Juledekorasjonene er tatt ned denne tredje dagen i januar, men lysene har likevel fått stå for å bryte mørket ute.

Butikkmedarbeider Roald Trøeng (50) er oppvokst i Tolga og har bodd i hele livet her i bygda Vingelen på rundt 500 mennesker.

Her kjenner alle hverandre.

– Det er det første man tenker på når man står opp og leser avisen, at et eller annet har skjedd oppi her. Og så begynner det å romstere – hva det er og hvem som kan være innblandet.

STILLE: Det er få folk å møte i gatene i Tolga to dager etter krimhendelsen.

Spekulasjoner

Mandag er huset der voldsepisoden skjedde markert med politiets sperrebånd. Nabolaget er helt stille og folketomt.

En ansatt på nærbutikken i Tolga forteller til VGs reporter at det spekuleres mye nå.

– Jeg synes ikke det er bra i det hele tatt. Jeg synes ikke man skal nøre opp under sånne ting, sier kvinnen, som ikke ønsker å stå frem med navn.

Butikken har en kaffekrok der folk kan treffes for en prat. Den butikkansatte frykter at spekulasjonene kan bli en tilleggsbyrde for de rammede.

– Hvis vi holder på å lage masse teorier om hva som har skjedd og ikke skjedd, og så viser det seg at alt vi har trodd og ment og sagt er feil, så går det jo veldig ut over spesielt den personen som har fått bildet sitt på trykk i avisen og på TV og alt mulig, sier kvinnen til VG.

SPERRET: Området rundt der voldsepisoden foregikk er sperret av.

Kristofer Storuste har bodd i Tolga hele sitt voksne liv. Han beskriver et ubehag ved uvissheten de lever med i bygda nå.

– Det kunne jo være et par-tre stykker, sånne skumlinger, som har bare gått inn i et hus og banka opp noen og tatt med en annen, det vet vi jo ikke, sier Storuste til VG.

Utrygge

Bygger’n-ansatte Grete Nygjelten fulgte med på nettavisene i går kveld, og ble lettet da det sent søndag kveld ble kjent at gutten var funnet.

– Da kjente jeg - ah, gudskjelov! Vi vet jo hvem gutten er og foreldrene er. Heldigvis så har det gått bra med gutten. Og det er noe som aldri er sikkert. Fordi det blir litt spesielt når du kjenner folk , ikke sant. Jeg tror det var mange i bygda som følte seg usikker og utrygg i går ja, sier hun til VG.