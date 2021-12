HØYT HENGER DE: Og surt er det å måtte betale regningen når strømmen er så dyr. Innføring av ny nettleie ble nylig utsatt, men ordskiftet er ikke dødt.

Energi Norge mener GE tar feil om ny nettleie

Energi Norge mener at analysen til Gudbrandsdal Energi (GE), som viser at syv av ti får høyere nettleie med ny modell hvis de ikke justerer forbruket sitt, er feil.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Årsaken, ifølge organisasjonen, er at analysen baserer seg på en ny ramme for nettleie som er høyere i 2022 enn i 2021. Dette medfører at nettleien også med gammel modell ville ha økt med samme forbruk.

VG omtalte analysen i forrige uke. Her fremgikk det at den nye effekt tariffen som skulle innføres 1. januar men nå er utsatt, ville føre til høyere strømregninger for 70 prosent av kundene med mindre de tilpasset forbruket.

STEMMER IKKE: Aslak Øverås, Informasjonssjef, Energi Norge utenfor Hafslunds Vamma kraftverk i Askim, sier tilbakemeldinger fra nettselskapene viser at majoriteten av kundene vil få lavere eller uendret nettleie med ny modell.

– Konklusjonen feil

– Vi mener konklusjonen i analysen er feil. Grunnen til at det blir feil, er at analysen sammenligner to år med ulik inntektsramme for nettselskapene. Reguleringsmyndighetene har tidligere varslet at nettleien samlet sett blir to milliarder kroner høyere i 2022 enn i 2021. Det betyr en økning for mange kunder, helt uavhengig av prismodell, skriver Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge, i en e-post.

I november skrev VG at nettleien kommer til å øke «betydelig» neste år. Årsaken er at overføringstapet – det forsvinner alltid en del strøm under transport – blir kostbart når strømmen er rådyr. I tillegg skal det foretas investeringer i nettet.

Det er NVE som bestemmer hvor mye nettselskapene får lov til å ta seg betalt for å levere strømmen til døren din gjennom en såkalt inntektsramme.

Energi Norge, som organiserer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge, opplyser at tilbakemeldingene fra nettselskapene er at majoriteten av kundene vil få lavere eller uendret nettleie med ny modell.

– Den nye prismodellen skal bidra til at folk jevner ut strømforbruket sitt gjennom døgnet, slik at vi utnytter kapasiteten best mulig før vi bygger nytt nett. På den måten vil vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene i fremtiden, mener Øverås

Fikk du med deg? − Strøm er ikke luksus

– Modellens relative effekt

Gudbrandsdal Energi (GE) bekrefter at de ikke har tatt hensyn til den nye nettrammen da de gjorde regnestykket.

– I analysen har vi sammenlignet beløpet kundene ble fakturert de siste 12 måneder mot hva de kan bli fakturert med neste års priser og samme forbruk. Nettleiemodellens relative effekt med utgangspunkt i historisk forbruk kommer da tydelig frem, skriver daglig leder Marius Røed Sveipe i en e-post til VG.

Analysen viser blant annet at unge kunder i Oslo vil få en større prosentvis økning enn eldre hvis de ikke tar grep.

– Generelt sett vil høyere inntektsramme føre til høyere nettleie for alle, forutsatt at prisøkningen fordeles på alle prisledd (fastledd og energiledd) i tidligere modell, skriver han videre og legger til at beregninger basert på alternative inntektsrammer er det nettselskapene som kan fremskaffe.

– Vi har hele tiden vært åpne om metoden vi har brukt, mener Sveipe.

Men enn så lenge er den omstridte nye modellen lagt på is. Den 17. desember ble nemlig regjeringspartiene Ap og Sp enige med SV på Stortinget om at forskriften om ny nettleie ikke skal innføres fra nyttår og heller ikke i løpet av våren 2022.

Hensikten med den nye modellen er å redusere forbrukstoppene slik at man slipper kostbar utbygging av elektrisitetsnettet.