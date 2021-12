Overrasket over få student-søkere

Høyskoler og universiteter brukte millioner på å opprette ekstra studentjobber – men få søkte. Det kan være flere grunner, mener studentene selv.

Av Ivar Brandvol

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Regjeringen foreslo mandag å gi universiteter, høyskoler og fagskoler 100 millioner kroner, og studentsamskipnadene 40 millioner kroner i en tiltakspakke.

Forrige gang de ble gitt slik corona-støtte, ble det opprettet mange ekstra assistentstillinger som studentene kunne søke på.

Nå viser det seg at få studenter søkte, det bekrefter både UiO og OsloMet. Assistentjobb er tidligere knyttet til både prestisje og karakterkrav. Få søkere har overrasket flere læresteder, får VG opplyst.

Tuva Todnem Lund.

Norsk Studentorganisasjon mener informasjonen om jobbene ikke har vært god nok, og at lærestedene fikk veldig kort tid på seg til å snu seg rundt og få i gang tilbud, før pengene ble tatt tilbake av staten.

– Jeg tror mange studenter rett og slett ikke har fått med seg disse jobbene. Det har vært mange gode ordninger, og jeg er glad noen av de får fortsette, sier Todnem Lund.

OsloMet: Tok lengre tid enn antatt

– Da pengene kom, var pandemien på vei over i en ny fase med et åpnere samfunn. Vi opplevde dermed at flere studenter hadde fått igjen sine vanlige deltidsjobber, og at det tok lengre tid enn antatt å rekruttere studenter, sier fungerende prorektor Silje Bringsrud Fekjær.

Høsten 2021 har OsloMet lønnet 271 studentassistenter med midler fra den første studentpakken.

Til sammenligning anslår Bringsrud Fekjær at det i løpet av hele 2020 ble utbetalt lønn til rundt 200 studentassistenter på OsloMet.

UiO: Bedre informasjon

Universitetet i Oslo (UiO) vedgår at bedre informasjon kanskje kunne fristet flere til å søke.

– De tilførte midlene muliggjorde et solid løft til arbeidet med studentassistenter, og vi er svært fornøyd med at så mange studentassistenter er blitt rekruttert. Bedre kjennskap til selve tilbudet og rollen som studentassistent, kunne kanskje bidratt til at enda flere engasjerte seg som assistent, sier viserektor for utdanning ved UiO, Bjørn Stensaker.

Han opplyser at det e i overkant av 500 studenter som jobber som læringsassistenter ved UiOs 11 enheter.

– Studentene har i hovedsak bidratt til undervisning og veiledning av nye studenter, faglig og sosialt, teknisk støtte samt kollokvie- og seminarledelse, sier Stensaker.

UiB: Har ikke tall

Rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen (UiB) sier at fagmiljøene har rekruttert studentene på ulike måter, og mange eksisterende stillinger har blitt styrket.

Det er på grunn av dette ikke mulig å gi samlede tall på hvordan søkningen har vært.

– Målet er å sikre bedre og tettere faglig og sosial tilrettelegging, hindre at studenter faller fra studiene og hindre ensomhet og utenforskap, sier rektor Margareth Hagen ved UiB.

– På grunn av midlene har vi imidlertid kunne øke antall studentmedarbeidere i mange ulike stillinger betydelig, og dermed kapasiteten for å følge opp studentene med rundt 40–50 prosent, sier Hagen.

Dette sier studentene

– Jeg tror få får med seg at disse jobbene finnes, sier Gyda Elisa Sæter (22).

Gyda Elisa Sæter (22) har assistentjobb ved UiO.

Hun jobber ved UiO i tillegg til studiene. Hun tror mange kvier seg og tror de ikke er kvalifisert.

– Husk at universitetet elsker og streber etter studentengasjement og blir glade for åpne søknader! Synes du Instagram-kontoen til instituttet ser litt laber ut? Gjør som jeg gjorde, spør om de kan ansette deg til å fikse det, sier Sæter.

Gunhild Tveiten er vitenskapelig assistent ved siden av studiene ved UiO.

Gunhild Tveiten er assistent på UiO og anbefaler dem å bruke flere kanaler for å få ut informasjon. Selv oppfordrer hun alle studenter til å søke:

– Sjekk ut forskergrupper og om de driver med noe du er interessert i. Vær frimodig og spør om de trenger noe hjelp, eller om de kan være interessert i ideene du har.

Kristin Aldridge har assistentjobb ved Høgskolen i Innlandet på Rena.

Kristin Aldridge er student på Rena og har hatt assistentjobb ved siden av studiene. En av oppgavene har vært å fordele midlene fra tiltakspakken og rekruttere studenter:

– Jeg tilhører et lite studiested, men har rekruttert 60 studenter, og nesten brukt opp alle KD-midlene jeg har hatt forvaltningsansvar for. Jeg tror suksessen er knyttet til at jeg er student selv, og har utnyttet nettverket mitt og aktivt rekruttert ved å gå inn i klasser, sier Aldridge.