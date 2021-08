Dramatisk beskjed i klimarapport: − Kode rød for menneskeheten

Den nye rapporten fra FNs klimapanel er krystallklar: Klimautfordringene må behandles som en umiddelbar trussel.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Over 700 eksperter fra 90 land har vært involvert i den ferske rapporten fra FNs klimapanel (IPCC). Det er første gang på syv år at det kommer en slik rapport om status i klimaendringene.

– Rapporten er «kode rød» for menneskeheten, sier FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse.

– Alarmklokkene er øredøvende og bevisene er uomtvistelige. Klimautslippene fra forbrenning av fossilt brensler og avskoging kveler planeten vår og utgjør en umiddelbar trussel for millioner av mennesker, sier FN-toppen.

Fakta: Dagens rapport og hvem som står bak Det som kom i dag, er altså del én av den sjette store rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) Den første store rapporten kom i 1990 og den femte ble ferdigstilt i 2014. Denne nye stor-rapporten, som sammenfatter den nyeste klimaforskningen, er delt i tre deler. Den første, om fysiske klimaendringer og det naturvitenskapelige kunnskapsgrunnlaget, offentliggjøres mandag 9. august.

De siste ukene har forskere deltatt i videomøter med representanter for omtrent alle verdens land for å godkjenne sammendraget av den første delrapporten.

Til neste år kommer de to neste delrapportene. De dreier seg om klimaendringenes konsekvenser og hva som kan gjøres for å bremse dem.

FNs klimapanel (IPCC) produserer ikke egen forskning, men gjennomgår og sammenfatter den eksisterende klimaforskningen. Panelet gjør også vurderinger av mulige tiltak for å begrense klimaendringene.

Rapporten som kom mandag 9. august, vil være et viktig grunnlag for klimatoppmøtet som skal holdes i Glasgow i november. (Kilder: IPCC, Miljødirektoratet, NTB) Vis mer

Dette skjer: Global oppvarming på ville veier

Det går feil vei med den globale oppvarmingen og målet kan ryke tidligere enn antatt.

Målet: På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble det store målet vedtatt: Å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader, sammenlignet med førindustriell tid. Det skulle i alle fall godt under 2 grader.

Status: Menneskelig aktivitet har ført til en økning til rundt 1,1, og det går ikke nedover. FNs klimapanel konkluderer med at vi kan komme til å oppleve 1,5 grader allerede på 2030-tallet.

Konsekvens for været: Hyppigere og sterkere ekstremvær

– Ekstremvær blir hyppigere og mer alvorlig, og vi har nå enda sterkere bevis for at dette skyldes menneskelig påvirkning, skriver FNs klimapanel.

Hetebølger har skjedd oftere og blitt mer intense i de fleste landområder siden 1950-tallet, mens ekstremnedbør har blitt kraftigere og hyppigere.

– Områdene rundt Middelhavet vil med stor sannsynlighet oppleve at tørke, hete og skogbranner påvirker landbruk, turisme og helse. I Norge og Arktis vil vi med stor sannsynlighet oppleve at mindre snø og flere flommer påvirker energiproduksjon, infrastruktur og vinterturisme, skriver Cicero- forsker Jana Sillmann i en pressemelding.

Den siste ukene har skogbrannene herjet i blant annet Hellas, Russland og California, og Mellom-Europa ble rammet av en massiv flom tidligere i sommer.

— Rapporten beskriver ikke disse hendelsene direkte, men konkluderer at det er et etablert faktum at episoder med ekstremvær, spesielt hete, har blitt mer intense og opptrer hyppigere som følge av menneskeskapt oppvarming, skriver seniorforsker Bjørn Samset i Cicero i en pressemelding.

Figuren øverst viser hyppighet og intensitet av ekstreme temperaturhendelser som i gjennomsnitt forekom en gang per 10 år (lengst til venstre) og hvert 50. år (panel til høyre), i tiden før menneskelig påvirkning (1850-1900). Deretter vises hvordan hyppighet og intensitet endres i takt med økende global gjennomsnittstemperatur.

– Med tanke på årets sommer med ekstreme temperaturer målt flere steder, er denne figuren skremmende. Det er målt 48 grader i Hellas i år og 49 grader i Canada. Det er ekstremt, og klarer vi ikke å begrense utslippene, kan slike temperaturer bli mer vanlig, sier Kikki Kleiven, direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning til NTB.

Konsekvens for havet: Varmere, surere og stiger

FNs klimapanel mener det er ekstremt sannsynlig at menneskelig påvirkning er hovedårsaken.

– Det gjennomsnittlige globale havnivået har blitt omtrent 20 cm høyere siden 1901 og stiger nå tre ganger raskere enn den gang, påpeker de i rapporten.

– Ved en gjennomsnittlig temperatur på 1,5°C eller 2°C stiger havet med henholdsvis 2 - 3 eller 2 - 6 meter, mens en oppvarming på 5 °C vil medføre havnivåstigning på hele 19-22 meter, påpeker de.

Dramatisk beskjed om Arktis

Ikke siden 1850 har utbredelsen av havis i Arktis vært lavere. Og når det er snakk om global oppvarming, forventes oppvarmingen av Arktis å være to til tre ganger så rask som snittet globalt.

– I alle scenarioene er det sannsynlig at Arktis er tilnærmet isfritt i september minst én gang før 2050. Jo høyere oppvarmingen blir, jo oftere vil det skje, skriver FNs klimapanel.

– Det forventes at oppvarmingen av Arktis vil være to til tre ganger så rask som den gjennomsnittlige globale oppvarmingen.