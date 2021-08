Vedum om Solberg: Bedre som statsminister enn samlivsterapeut

VULKAN, OSLO (VG) Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møter Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre i sin første debatt som statsministerkandidat.

– Det desidert beste alternativet er en regjering med Sp og Ap, sier Vedum, under debatten på utestedet Ingensteds i Oslo.

Mandag kveld møter Sp-lederen Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) til VGs statsministerdebatt.

Uansett hvilken side som ende med å vinne, er det uklart hvilken regjeringskonstellasjon som vil dannes etter valget. Mens Ap ønsker seg en rødgrønn regjering sammen med SV og Sp, ønsker Senterpartiet seg en «Ap og Sp-basert regjering».

– Han (Vedum) har sagt noe i retning av at han ikke lukker døra og vil se an valgresultatet. Det er klokt, sier Støre om Vedum.

Han peker på at en rødgrønn regjering som den beste muligheten til å få gjennomført politikk.

– Vi jobber for det, og når velgerne har fått sagt sitt, må vi snu kortene, sier Støre, som understreker at han mener det er best med rødgrønn regjering.

– Solberg er bedre statsminister enn samlivsterapeut

Erna Solberg ble utfordret av debattlederen på om hun går til valg på en regjering med Frp.

– Ja, jeg aksepterer at de er en del av grunnlaget for en regjering på borgerlig side. så ,må Frp velge selv om de vil være en del av den. Min dør er åpen, sier Solberg.

Vedum gikk til angrep på Høyre-lederen for et sprikende regjeringssamarbeid.

– Solberg er nok bedre som statsminister enn som samlivsterapeut, for det har vært samlivsbrudd tre-fire ganger i løpet av den siste regjeringsperioden, sier Vedum.

– Vi har klart å ha gode forhold etterpå, kontrer Solberg.

Barket sammen om EØS

Erna Solberg smeller til Støre om EØS-avtalen.

– Både når Bondevik og Stoltenberg etablerte sine regjeringer med Senterpartiet la de fast én ting: de skulle styre på EØS-avtalen. Den garantien har ikke du fått ut av dine to samarbeidspartnere, sier Solberg til Støre.

Svaret kom like kontant fra Støre.

– Jeg vil gjøre det helt klart. Ap tar ikke ansvar for å styre landet uten EØS-avtalen. Det vet våre partnere, sier Støre.

– I 2005 klarte Jens å få på plass en avtale om dette. Det har ikke du klart, sier Solberg.

– Men jeg lever i 2021, og vi har utgangspunkt for et bedre flertall enn det vi hadde i 2005, sier Støre, kontrer Støre.

Støre: Seks nye uføre hver dag

– Da Erna Solberg ble statsminister var det 280.000 uføre i landet nå er det 320 000. På hennes dag har det kommet seks nye unge uføre hver dag, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

Arbeidsledighet under coronapandemien ble også et tema under debatten. Arbeidsledigheten doblet seg under pandemien , og mange står fortsatt uten arbeid.

Støre ville ha mer ressurser til unge for å motvirke arbeidsledighet.

– Det er riktig. Men det har blitt færre på helserelaterte ytelser, for vi er bedre på det tidlige arbeidet med å få folk raskere i jobb. Vi har tatt ned barrieren som sa at hvis du hadde psykiske problemer skulle du først få behandling og så komme deg i jobb. Nå sier vi at du både skal ha jobbhjelp og behandling samtidig, svarer Solberg på Støres kritikk.

FØRSTE: Debatten er Trygve Slagsvold Vedums (Sp) første som statsministerkandidat. Foto: Hanna Hjardar, VG

Ser mørkt ut for Høyre

I månedsvis har meningsmålingene pekt mot et klart rødgrønt flertall, viser gjennomsnittsberegninger gjort av Poll of polls.

Med 35 dager igjen til stortingsvalget er det fortsatt på rødgrønn side det ser lysest ut, mens Solberg og de borgerlige partiene sliter mer med å få med seg velgerne.

I en meningsmåling for Klassekampen og Nationen får Sp og Ap til sammen 74 mandater, mens SV får 15 mandater. Det betyr at Ap, Sp og SV ville fått et klart regjeringsflertall målingen viste det sanne valgresultatet.

På borgerlig side får de fire partiene Høyre, Venstre, Krf og Frp kun 69 mandater til sammen i den ferske målingen.

