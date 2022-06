BEKYMRET: Jonas Gahr Støre møtte tirsdag formiddag VG til et intervju i statsministerboligen. Han sier at han forstår folks skuffelse etter at en rekke Pride-arrangementer blir avlyst etter råd fra politiet.

Støre om PST og politiet: Tror kommunikasjonen kan bli bedre

STATSMINISTERBOLIGEN (VG) Jonas Gahr Støre tror at kommunikasjonen mellom PST og politiet kan bli bedre. Han varsler at begge kan trenge flere verktøy for å bekjempe terror.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har de siste tre dagene møtt skadede etter Oslo-skytingen, ansatte på utestedene London, Per på hjørnet og Herr Nilsen og skeive som lever i frykt.

Han sier at møtene har rørt ham.

Samtidig er han klar på at det er nødvendig å evaluere Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politiet.

– Er du trygg på at informasjonsflyten er god nok mellom PST og Oslo politidistrikt?

– Denne helgen viser hvor viktig informasjonsflyten er ikke bare mellom Oslo politidistrikt og PST, men også mellom PST og politiet. De har ulike oppgaver, men vi må klare å oversette PSTs vurderinger av terrortrusselen inn i det løpende politiarbeidet, sier Støre, og legger til:

– Her tror jeg det er forbedringspunkter, sier han.

Støre understreker at dette blir et tema i evalueringen etter skytingen.

PÅ VEI TIL MADRID: Jonas Gahr Støre reiser tirsdag ettermiddag til Nato-toppmøtet i Madrid. Han har brukt de siste dagene på å håndtere Oslo-skytingen og den økte terrortrusselen i Norge.

Støre støtter justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) som mandag stilte spørsmål om PST og politiet trenger flere verktøy til terrorbekjempelse.

Hun pekte da særlig på tillatelser til å innhente og lagre informasjon.

– Det må vi hele være åpen for å vurdere, sier Støre og understreker at politikerne må finne balansepunktet mellom folks frihet og sikkerhet.

Han minner om at terrornivået er hevet til nivå fem.

– I møte med et mer utsatt trusselbilde, så må vi gå gjennom og se om det er behov for å skjerpe de verktøyene vi har for å forebygge terror, sier han.

– Kan det være nødvendig?

– Det utelukker jeg ikke, sier han.

– Mange er redde

Støre sier at vi bekjemper terror på to måter: i den skarpe enden er PST og politiet.

I den andre enden er samfunnets motstandskraft til å bekjempe ekstreme holdninger.

– Den viktigste beredskapen er den som bor i hver og en av oss. Det er vondt for meg å vite at mange er redde. Jeg snakket i går med skeive som frykter for å bære regnbuen på gata, sier Støre.

Støre sier han forstår at folk er både sinte og skuffet over at Pride-markeringer blir avlyst landet rundt, men ber folk høre på politiet:

– Vi gjør klokt i å følge politiets råd i en uavklart situasjon hvor de skal forebygge følgekriminalitet og har det høyeste nivået på terrornivået, sier Støre.

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre sier at han blir jevnlig oppdatert på det løpende trusselbildet i Norge.

– Et særlig ansvar

Støre sier at det likevel ligger et spesielt ansvar på religiøse ledere å snakke ut nå, fordi PST sier at det er snakk om islamistisk terror.

Han viser til at han 22. juli i fjor sa at ledere må snakke med dem som hører spesielt på dem.

– Den som er arrestert har ikke forklart seg, men det tegner seg et bilde av ekstremistisk, islamistisk terror. Derfor har religiøse ledere innenfor det muslimske samfunnet et særlig ansvar. De kan nå bedre gjennom til folk som står i fare for å bli radikalisert, sier Støre.

Gjerningsmannen Zaniar Matapour (43) har tidligere hatt kontakt med den kjente islamisten Arfan Bhatti.

Støre advarer mot homohat og vold fra disse miljøene.

– Ikke bare hat, men de har ytret seg for vold mot homofile. Det må møtes av storsamfunnet, men særlig de som kan tilbakevise at det er akseptabelt også fra et trosperspektiv, sier Støre og roser Islamsk Råd for å raskt fordømme handlingen og understreke at den er i strid med islamsk lære.

– Si tydelig fra

Tidligere Ap-nestleder Hadia Tajik skriver tirsdag at en fjerdedel blant ungdom som er født i Norge, men har foreldre som har innvandret, ifølge FAFO har holdninger om at homofili ikke er akseptabelt.

Blant ungdom med etnisk norsk bakgrunn er det bare tre prosent som deler slike holdninger, skriver Tajik.

– Flere med denne bakgrunnen kan ha de holdningene, men det kan likevel være færre enn folk i de landene foreldrene kommer fra, og det store flertallet har dem ikke. Det viser at utviklingen går mot det som er gjengs i Norge, sier Støre.

Han advarer mot å sette minoriteter opp mot minoriteter.

– Men det betyr også at rollemodeller og de som har voksenroller må si tydelig fra, sier han.

STRAMMER TIL: Jonas Gahr Støre sier at det økte trusselbildet kan kreve flere verktøy for sikkerhetstjenestene, politiet og helsevesenet.

Vil se på tvang i psykiatrien

Støre sier at det også er nødvendig å se nærmere på psykiatri og rus etter Oslo-skytingen.

– Det skal sitte langt inne å bruke tvang i et fritt samfunn som vårt, men det skal også være mulig å forebygge og beskytte både den syke og andre gjennom de midler som trengs for nettopp å ivareta sikkerhet. Det er blant de spørsmålene jeg mener vi må ha en gjennomgang av. Jeg er ikke sikker på om vi har den balansen i dag, sier Støre.

– Vi må være trygge på at vi ivaretar sikkerheten, legger han til.

– Betyr det at du heller mot mer tvang, heller enn mindre?

– Det er ikke nødvendigvis et spørsmål om mer eller mindre, men om riktig bruk av tvang. Gjennomgangen må sikre at vi unngår situasjoner der vi ikke kan forebygge at folk skader seg selv eller andre, sier han.