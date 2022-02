STILLE STUND: Marielle Ramsøy setter ned lys utenfor nabohuset som fredag brant på Askøy.

To savnet etter dødsbrann: − Det er et traume

ASKØY (VG) Dødsbrannen som tok to liv på Askøy ved Bergen, gjør sterkt inntrykk på naboer: – Det er så utrolig trist, sier Marielle Ramsøy.

Av Vilde Elgaaen , Paul Sigve Amundsen (foto) og Sven Arne Buggeland

Hun bor rett overfor tomannsboligen på Florvåg, der leiligheten i andre etasje fredag morgen ble flammenes rov. En mann er siktet for å ha påtent brannen – han nekter straffskyld.

Marielle Ramsøys familie hadde nettopp våknet, da de ble vitner til ildens herjinger.

– Det var voldsomt. Vi kjente varmen fra andre siden av veien, sier Ramsøy.

Familien på tre la mandag ned roser utenfor politisperringene.

Levninger av to mennesker ble fredag funnet i ruinene. De er ikke identifisert. En kvinne i 40-årene, som var hjemmehørende på adressen, og en mann i 30-årene er savnet.

ÅSTED: To omkomne ble funnet i annenetasjen av huset på Florvåg, som brant fredag morgen.

Mandag henger fremdeles en eim av brent treverk i luften. Kledningen øverst på gavlveggen er forkullet, vinduer knust.

Skarpe kanter av bølgeblikkplater stikker ut rundt det gapende hullet i taket, som brannvesenet hugget for å få kontroll over de voldsomme flammene.

– Det er et traume, sier Terje Sandø, som sammen med samboer Renate Veland og barna bodde i første etasje i det horisontaldelte murhuset.

Savner de små ting

VG møter paret utenfor branntomten. De er her i håp om å få slippe inn, for å se om noe av det de eier kan reddes. Eller ikke er for vannskadet.

FLAMMENES ROV: Brannvesenet hugget hull i taket for å få kontroll med flammene.

En ring som lå på stuebordet, fordi hun ikke kan bruke den på jobb. Kamerautstyr. Datterens lommebok. Guttungens Playstation.

Det er de små tingene familien savner.

Fredag morgen var de hjemme og hørte lyder fra etasjen over. Sandø ringte politiet. Han forteller at han så flammer.

– Dere bør ta med dere brannvesenet også, husker han at han sa til politiet.

Et annet vitne har forklart VG at vedkommende hørte en kvinne rope om hjelp og dunking og skriking. Etter hvert så vitnet røyk komme ut av husets annenetasje.

– Det var forferdelig, sier vitnet, som ringte politiet og ba dem komme raskt.

Hørte smell og bråk

Et annet vitne har forklart VG at vedkommende hørt et voldsomt smell og mye bråk, før det plutselig kom røyk fra huset.

Obduksjonen av de omkomne ble gjennomført søndag. Politiet venter en foreløpig rapport og sikker identifikasjon tirsdag.

FIKK SLIPPE INN: Terje Sandø (t.v.) og Renate Veland slipper gjennom sperringene. De bodde under leiligheten som brant.

Vest politidistrikt får bistand fra Kripos i etterforskningen. Politiadvokat Are Nygård Bergh kaller saken alvorlig og krevende. Rundt 30 vitner er avhørt.

Politiet ønsker å snakke med vitner som fredag morgen mellom klokken åtte og ni befant seg nær det brennende huset eller kjørte forbi Florvåg.

Nekter straffskyld

Mannen i 40-årene som er siktet for «å ha påsatt brann som lett kan medføre tap av menneskeliv», ble søndag varetektsfengslet for to uker.

– Han erkjenner ikke straffskyld eller noen som helst befatning med det som har skjedd, har siktede forsvarer advokat Eirik Nåmdal uttalt til VG.

Siktede og kvinnen som er savnet etter brannen, skal ha hatt et langvarig forhold frem til i fjor høst. Kvinnen og mannen som er savnet, skal nettopp ha blitt kjærester.

VILLE SJEKKE: Politiet geileder Renate Veland og Terje Sandø inne på branntomten.

Florvåg ligger like nordøst for kommunesenteret Kleppestø på Askøy, ved Byfjorden utenfor Bergen.

Mandag kveld holder en bil fra Vest politidistrikt vakt ved åstedet. Renate Veland og Terje Sandø spør om det er mulig å slippe inn i hjemmet sitt.

Etter en stund kommer en annen patrulje. De har med seg tykke masker for å beskytte seg mot all soten og tar paret med seg inn bak gjerdene som er satt opp.

Ronny Lønberg kommer forbi. Han så flammene fra huset lenger oppe i lia i Florvåg. Han kikker opp på det forkullede og ødelagte taket på tomannsboligen.

– Det er fint med lys og blomster, sier Lønberg ettertenksomt.