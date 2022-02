STIPEND: Først sa de nei til egen strøm-støtte for studenter, så kom de med en støtte som hovedsakelig var lån. I januar ble regjeringspartiene og SV enige om en nye krisepakken hvor hele støtten ble omgjort til stipend.

Disse studentene får 3000 kroner hver

Strømstipendet fra regjeringen på 3 000 kroner er nå tilgjengelig. Flere av millionene som er satt av til stipendet er utbetalt til studentene etter fire dager - men det er mer igjen.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lenger ned i artikkelen kan du lese hva som er kravene for å få pengene.

Lånekassen åpnet for søknader på stipendet 4. februar og så langt har 72 000 studenter søkt om å få strømstipendet.

Støtten på 3 000 kroner skulle først hovedsakelig bli gitt som lån til studentene, men i januar åpnet regjeringen opp slik at studenter kommer inn i stipend-varmen og gjorde hele beløpet på 3 000 kroner til rent stipend.

De rekordhøye strømprisen har den siste tiden skapt utfordringer for både bedrifter og privatpersoner. Støtten har hele tiden blitt organisert slik at den utbetalt gjennom Lånekassen, og den er beregnet å koste 470 millioner kroner.

les også Nå kommer strømstipendet til studentene

– Fra fredag kunne studenter som bor borte og som har strømutgifter som ikke er inkludert i husleien, søke om strømstipend. Strømstipendet er en engangsutbetaling på 3 000 kroner, og kommer i tillegg til den ordinære strømstøtten som alle med strømutgifter får, sier Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen.

For å ha rett på stipendet må studentene være over 18 år, bo borte, motta støtte fra Lånekassen våren 2022, og betale strømutgifter i samme periode. Også noen elever på videregående skole kan ha rett på strømstipendet, men kun hvis de mottar lån fra Lånekassen.

DELER UT: Administrerende direktør i Lånekassen, Morten Rosenkvist, forteller at de har sendt e-post til 220 000 studenter og elever, de er usikre hvor mange av dem som faktisk har rett på stipendet. Det som har inkludert strøm i husleien kan ikke søke.

– Vi sendte ut e-post til 220 000 studenter og elever i løpet av helgen, om at de nå kan søke om strømstipendet. Vi forventet at mange ville søke de første dagene, og per nå har 72 000 søkt om stipendet. Vi vet ikke hvor mange av disse 220 000 som betaler strøm i tillegg til husleie, derfor går tilbudet til alle, sier Rosenkvist.

Så langt har Lånekassen utbetalt 184 millioner kroner til studentene - de kan søke så fort de har mottatt e-post. De har sendt tilbudet om strømstipendet på e-post til kunder som er registrert som borteboere i vårsemesteret og fristen for å søke er 15. juni 2022.

les også Regjeringen gir studenter hele strøm-støtten som stipend

– Når de søker, må de bekrefte at de har strømutgifter som ikke er inkludert i husleien, og at de kan dokumentere det i ettertid. Vi er opptatt av at det skal gå fort fra kundene søker om strømstipendet, til pengene er på konto. Pengene blir utbetalt i løpet et par dager etter at avtalen er signert, sier Rosenkvist.

Studenter kan få stipendet uansett hvor mye de betaler i strøm, de trenger heller ikke betale strøm hele vårsemesteret og strømregningen trenger heller ikke stå i deres navn.

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) jublet da hele støtten ble omgjort til ren stipend

– Nå kan flere puste ut og bekymre seg litt mindre for økonomien, sa NSO-leder Tuva Todnem Lund til VG da nyheten kom.