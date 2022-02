FAMILIE: Den aktive familien leker i stua hjemme på Sola, snart to år etter at yngstemann kom til verden.

Morten (33) fikk ikke være med da sønnen ble født

SOLA (VG) Like etter at landet stengte ned i 2020, skulle Morten og Helene få en liten sønn. Han kom til verden mens Morten satt hjemme og ventet.

Frem til like før termin var Morten Halvorsen (33) inkludert i alle kontroller for den lille sønnen i magen til samboeren Helene. De var allerede foreldre til en toåring og var begge tryggere i rollen enn da de var vordende førstegangsforeldre.

Men da pandemien kom til landet var beskjeden til barnefar Morten klar: Tre dager før fødselen ble nettsidene oppdatert med at han ikke fikk ikke lov til å bli med på det planlagte keisersnittet til Helene på Stavanger Universitetssykehus. Det på tross av at de var helt symptomfrie og hadde isolert seg i to uker før fødselen.

Da var allerede Helene nervøs og urolig for operasjonen.

– Da hun fikk beskjeden gikk hun rett i kjelleren, sier Morten.

Selv beskriver Helene det som ille at de fikk så dårlig tid til å forberede seg på at keisersnittet var noe hun måtte gjøre alene.

– Jeg er engstelig for å være på sykehus og det var en påkjenning ikke å kunne ha ham med meg ham på operasjonsstuen. Det var en veldig sårbar situasjon, sier hun.

Alene hjemme

Da datoen for fødselen var kommet, kunne ikke Morten gjøre annet enn å kjøre samboeren til sykehuset og dra hjem igjen. Underveis i keisersnittet fikk han ingen beskjed om hvordan det gikk med kjæresten og sønnen i magen.

– Du tenker de verste tankene når du ikke vet noe. Det er en rutineoperasjon, men det er alltid en risiko for at det skal gå galt. Jeg hadde ingen kontroll og jeg følte meg hjelpeløs, sier han til VG snart to år etter opplevelsen.

Beskjeden om at alt hadde gått bra, fikk han først flere timer etter keisersnittet, av Helene som selv fortalte at sønnen Georg var frisk og rask.

NYFØDT: Helene fikk den nyfødte sønnen på brystet etter keisersnittet.

Da fikk den ferske tobarnsfaren treffe den lille sønnen sin på Facetime og slik fortsatte det til Helene ble utskrevet etter tre dager.

– Jeg synes det var veldig trist at han ikke fikk treffe sønnen sin før etter tre dager. Et første møte mellom far og barn skal ikke skje gjennom Facetime, sier Helene.

– Jeg tror det hadde vært enda verre hvis det hadde vært det første barnet, sier Morten.

– Hysterisk

VG har tidligere fortalt om tobarnsmoren Sofie som synes det er uaktuelt med flere barn fordi hun hadde vonde opplevelser med helsevesenet da hun var gravid og fødende under pandemien.

Hennes erfaringer føyer seg inn i mange spedbarnsmødres opplevelse med graviditet og barsel under pandemien. En ny, norsk studie viser at en tredjedel av spedbarnsmødrene har hatt depressive symptomer i løpet av pandemien. Det er en tredobling satt opp mot en ti år gammel, sammenlignbar studie.

Morten ser tilbake på tiden da han ble ekskludert fra sønnens fødsel som «helt utrolig».

– Jeg synes det var veldig kjipt ikke å kunne være der for Helene. Jeg vet hvordan det var under den første fødselen. Da kunne jeg roe henne ned og det hjalp. Det var utrolig kjipt at jeg ikke kunne være der og trygge henne ved fødsel nummer to, sier han.

Han reagerer også på vegne av partnere som har blitt forhindret fra å være med på alt annet enn helt aktiv fødsel.

– Det er hysterisk. Man utgjør jo den samme smittefaren om man er med fra begynnelsen eller på slutten, sier han.

FIRE: Nå er familien på fire samlet hjemme.

Helseminister Ingvild Kjerkol kom i forrige uke med lovnaden om at partnere skal få være med på hele fødselen. Stavanger universitetssykehus svarer at Kvinneklinikken i mars 2020 opplevde coronasmitte – med en tredjedel av staben i 14 dagers karantene.

De måtte kalle inn helsearbeidere fra kommunen og andre steder for å holde avdelingen oppe. Det medførte at de stengte avdelingen for partner frem til slutten av måneden.

– Vi lente oss på kunnskap og formidling fra andre land, der helsevesenet var nær ved å kollapse, sier avdelingssjef Marit Halonen Christiansen.

Hun viser til den begrensede kunnskapen de hadde og sier at det selvfølgelig ville løst situasjonen annerledes om de hadde hatt dagens kunnskap og ressurser. Hun står likevel ved at dette var løsningen de da måtte gå for å holde fødetilbudet i Sør-Rogaland åpent.