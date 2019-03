TIL SYKEHUS: En mor og fire barn er fraktet til sykehus med lettere skader etter at det begynte å brenne i denne bygården i Tønsberg i natt. Foto: Dennis Ravndal

Mor og fire barn til sykehus etter Tønsberg-brann

En kvinne og hennes fire barn ble sendt til sykehus med røykskader etter at det begynte å brenne i et eldre trehus i Tønsberg sentrum natt til søndag. Ingen av dem er alvorlig skadd.

alt ble om lag 20 personer evakuert da at det begynte å brenne i huset ved 1-tiden. Brannvesenet fryktet at brannen kunne spre seg, og flammene sto ut av vinduene på huset. Men halvannen time senere hadde brannmannskapene kontroll.

- Brannen oppsto bare 50-60 meter fra politihuset i byen, og her kunne man godt merke røyken, for vinden blåste rett mot oss, sier operasjonsleder Petter Aronsen i Vestfold politidistrikt til NTB. Det var like før politifolkene også måtte evakueres, men de holdt stand.

Huset som brant, har forretninger på gateplan og leiligheter i de øvrige etasjene. Det ble totalskadd, opplyser politiet.

De evakuerte ble i første omgang innkvartert hos Frelsesarmeen, som har sine lokaler like ved, men ut på morgenkvisten søndag kunne de fleste beboerne i nabohusene flytte tilbake til leilighetene sine.

- De som ikke har kunnet flytte hjem, er innkvartert hos familie og venner. Noen har også tatt inn på hotell, opplyser operasjonslederen.

Årsaken til brannen er ikke kjent.