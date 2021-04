SPERRET AV: Politiet sperret av området ved Tranby i Lier etter at det forrige uke ble funnet beinrester som ifølge politiet stammer fra et menneske. Foto: Hallgeir Vågenes

Slik jobber de for å identifisere beinrestene i Lier

Etter funnet av beinrester i Lier er Kripos nå involvert i arbeidet med å finne ut hvem de stammer fra. Med litt flaks kan svaret kommer raskt, forteller eksperter til VG.

Fredag i forrige uke sperret politiet av et område i et skogholt på Tranby i Lier etter at det ble gjort funn av det man mener mest trolig er beinrester fra et voksent menneske.

Politidistriktet har sendt en anmodning til Kripos om bistand fra den nasjonale ID-gruppen. Gruppen er sammensatt av blant annet rettspatologer, rettsodontologer og fingeravtrykkseksperter.

Sammen med disse har Elin Therese Brødholt, som er spesialrådgiver og antropolog ved rettspatologi på Oslo universitetssykehus, studert beinrestene.

Hun jobber med nye og gamle beinrester, og har sett på alt fra hva som drepte krigere i middelalderen til nyere drapssaker.

– Det er voldsomt mye man kan finne ut fra bein, men det avhenger av hva slags tilstand funnet er i og hvor komplett det er, sier Brødholt, som presiserer at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Hodeskalle og hofteben røper kjønn

Det første som gjøres er ofte å sende et bilde av funnet til antropologen.

– Man kan gjerne se på bilder hvorvidt et funn er fra dyr eller menneske. Dersom det er menneske, kommer det inn på obduksjonssalen hvor man kan se hva slags forfatning funnet er i, forklarer Brødholt.

Selve undersøkelsene kan ta nærmere tre timer, men arbeidet som må gjøres etterpå er tidkrevende.

– Når jeg gjør en full analyse av et helt skjelett, går jeg gjennom det systematisk. For å finne kjønn ser man både på hodeskallen og hoftebein, og for å finne alder vil gjerne skallesømmene på hodeskallen være en god indikator. Høyde finner man ved å måle for eksempel lårbein og skinnebein og plotte det inn i en formel.

ANTROPOLOG: Elin Therese Brødholt er spesialrådgiver og antropolog ved rettspatologi på Oslo universitetssykehus Foto: Universitetet i Oslo

Kan være vanskelig

Dersom det er nok igjen av skjelettet vil indikatorer kunne gi et sannsynlig svar på kjønn, alder, høyde, sykdommer og skader. Beina vil også kunne avsløre slitasjeskader, som vil være en god indikator på alder.

– Veldig ofte, i de tilfellene vi finner identiteten på vedkommende, så stemmer disse funnene godt overens, sier antropologen, og fortsetter:

– Det er jo ikke sånn at det alltid er helt rett frem og like enkelt å finne ut av dette. Om man mangler hodeskalle eller bekken blir det vanskelig. Vi har saker med alt fra hele kropper til saker med tre små fragmenter.

Hun forteller at det er mange måter å se om et skjelettfunn er arkeologisk eller ikke.

– Et eksempel er at man før i tiden ikke hadde moderne tannbehandling, så ser du amalgam i tennene skjønner du at det er et nyere funn. Også skader og sykdommer som man ikke hadde behandling for før i nyere tid vil være et tegn på at funnet er arkeologisk, forklarer Brødholt.

– Hvis man tror det er nyere funn, vil man ofte gå rett på DNA om man kan, forklarer hun.

Et døgn

Leder for DNA- og saknetseksjonen hos Kripos, Heidi Frydenberg, sier at mulighetene for å identifisere personer som har vært borte lenge, også flere tiår, er veldig gode dersom man kan hente ut DNA-profil.

– Beinrestene man har funnet blir tatt med til undersøkelse hos Oslo universitetssykehus, hvor man blant annet prøver å ta ut DNA fra beinrestene. Vi har veldig gode undersøkelser og metoder i dag for å trekke ut blant annet DNA.

KRIPOS-LEDER: Heidi Frydenberg er leder for DNA- og saknetseksjonen hos Kripos. Foto: Martin Holvik

– Kan man da se kjønn og alder?

– Det eneste vi ser er kjønn. Så vi ser om det er mann eller kvinne med en gang. Det går veldig raskt, på et døgn så kan vi ha DNA-prøven, sier hun.

En eventuell DNA-profil vil så bli søkt mot Savnetregisteret og mot DNA-registeret for å se om man får et treff på vedkommende.

Oversikt over Saknetregisteret Antall savnetsaker i Saknetregisteret fordelt på politidistrikter: Oslo: 165 Agder: 110 Sørøst: 154 Vest: 230 Sørvest: 175 Trøndelag: 114 Nordland: 114 Troms: 58 Finnmark: 55 Innlandet: 32 Øst: 97 Møre og Romsdal: 91 Svalbard: 10 Totalt: 1405 I tillegg til disse sakene, kommer 149 saker som tilhører Interpol, hvor utenlandske personer har forsvunnet på utenlandskregistrerte skip utenfor norskekysten. Disse tallene har tidligere vært en del av totalen til Kripos, men er nå skilt ut fra oversikten. Kilde: Kripos Vis mer

Lederen for Kripos’ ID-gruppe, Tore Andre Walstad, forteller at dersom et av de tre hovedkriteriene for identifisering er til stede – DNA, tenner eller fingeravtrykk – og man har noe å sammenligne disse funnene mot, så kan det gå raskt å finne ut hvem vedkommende er.

– Får du ikke derimot ikke treff, så kan det gå lang tid. Et flertall av de personene som er registrert i Savnetregisteret mangler for eksempel DNA-profil, og da har vi heller ikke noe å sammenligne et funn mot. Dette kan være med på å gjøre ID-arbeidet vanskeligere, sier Walstad.

Puslespill

Det er vanlig rutine at ID-gruppen hos Kripos blir involvert i saker som denne. Noe av det første de gjør når det som her er snakk om beinrester, er å forsøke å sette dem sammen, nærmest som et puslespill, for å se at de faktisk hører til samme individ, og for å slå fast at de stammer fra et menneske.

KRIPOS-LEDER: Tore Andre Walstad er leder for Kripos sin ID-gruppe Foto: Kripos

– Når man gjør det kan man kanskje si noe om kjønn, høyde og alder. I dette arbeidet samarbeider vi ofte med en rettsmedisiner og antropolog, som kan være med å i alle fall anslå en alder, forklarer Walstad, som påpeker at han uttaler seg generelt, og ikke om Lier-funnet spesielt.

Videre tar man bilder av beinrestene og forsøker hente ut DNA.

Walstad påpeker at i alle saker som dette vil både taktiske og tekniske undersøkelser kunne være viktige for å kunne slå fast en identifikasjon.

– Det kan for eksempel være vanskelig å si et eksakt tidspunkt for når dødsfallet skjedde kun ut ifra tekniske undersøkelser. Og jo eldre det er jo vanskeligere er det, forklarer han.

Skader

Som en del av de innledende undersøkelsene ser en også etter synlige skader i beinrestene.

– I ID-saker blir det i grunn foretatt en vanlig kriminalteknisk undersøkelse med tanke på å avklare både dødsårsak og identitet. Ved en slik undersøkelse kan man kanskje se bruddskader, eller for eksempel skader på kraniet, men det kan jo være vanskelig å si noe umiddelbart om hva årsaken til slike skader kan være, påpeker Walstad.

Skadene på beinrestene kan naturlig nok ha oppstått også etter dødstidspunktet. Lederen av ID-gruppen er tydelig på at dette ofte er vanskelige saker.

– Man kan kanskje finne identiteten, men å finne ut hva som har skjedd kan være en mer omfattende prosess, sier han.