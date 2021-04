Står sammen mot rasisme Flere norske kjendiser med asiatisk bakgrunn stiller seg bak Fredrik Solvangs forsvarstale for unge norsk-asiatiske stemmer. Nå ber de folk om ikke å avfeie de unges erfaringer. Xueqi Pang Maren Olava Ask Hütt Avog Publisert 21. april, kl. 17:03 Kollasje / Privat / VG / Thomas Anthun Nielsen /Brian Cliff Olguin Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

VG har den siste tiden publisert kronikker skrevet av unge norsk-asiater, som har opplevd diskriminering og rasisme basert på deres flerkulturelle bakgrunn.

DELTE: I et innlegg i VG har Eileen Kim delt om sine opplevelser. Foto: Privat

Eileen Kim (21) og Nina Hong Nhung Luong (17) er blant dem som har delt sine erfaringer i VG meningsspalte «25 under 25».

Kronikkene har skapt debatt og uenighet i kommentarfeltene.

Blant andre har Aftenposten-spaltist Kjetil Rolness skrevet et lengre innlegg på Facebook, der han uttrykte at han var lei «av å lese identitetspolitiske skrekkhistorier fra et samfunn som ikke eksisterer.»

Innlegget ble delt sammen med en kronikk av norsk-kinesiske Jessie Kong (19).

Nå får de unge norsk-asiaterne støtte.

Foto: Jan Petter Lynau

MDG-Lan: - Blir ganske oppgitt

Miljøpartiet De Grønne-politiker og Oslo-byråd i Oslo Lan Marie Berg ønsker å takke de unge stemmene for at de har delt sine personlige erfaringer.

– Jeg tror mange som har asiatisk bakgrunn har følt seg litt mindre alene med opplevelsene sine de siste ukene. Det at unge står fram med sine erfaringer er kjempeviktig, og vi bør alle være takknemlige for at de orker å dele følelser og opplevelser som er veldig personlige.

Men hun er lei av folk som undergraver deres erfaringer.

– Det er helt håpløst. Jeg blir ganske oppgitt når dette kun avfeies som en slags «importert» debatt fra USA, når det selvfølgelig også er et problem i Norge. Det er under to år siden en norsk jente, Johanne, ble drept av sin egen bror fordi hun hadde asiatisk bakgrunn, sier hun.

FAMILIE: Lan Marie Nguyen Berg sammen med sine foreldre. Bildet tatt til en tidligere sak for VG+. Foto: Hampus Lundgren

Selv er Berg halvt asiatisk gjennom sin far, som er norsk-vietnamesisk. Hun forteller at også hun, i likhet med mange andre «som ikke ser helt ’norske’ ut» også har opplevd diskriminering.

Berg ønsker også å stille seg bak Solvangs støtteerklæring.

– Det er bra at kjente profiler som Fredrik Solvang støtter opp under det. Det er viktig at folk ikke føler seg alene, eller føler det som at deres erfaringer ikke teller, sier byråden.

Jenny Huse: – Føler meg ikke verdsatt

En annen kjent norsk-asiatiske profil som stiller seg bak de unge stemmene er influencer Jenny Huse.

– Jeg synes det er bra at mediene har valgt å ta opp hat og rasisme mot asiater den siste perioden. Nå som mediene har tatt opp dette temaet, så føler jeg at jeg kan snakke opp mer for meg selv når jeg føler meg urettferdig behandlet på grunn av min bakgrunn, sier Huse.

RASISME: Huse forteller at hun ofte sier rasistiske ting om seg selv, som å kalle seg selv for «lingling», for å komme andre i forkjøpet. Foto: Privat

Hun opplever fortsatt at folk kaller henne «hårsår» når hun tar opp sine egne opplevelser. Også hun har erfart at folk mener rasisme over øst-asiater ikke eksisterer.

– Selv om ikke noe er rasistisk ment betyr ikke det at mottakeren ikke føler seg såret. Det finnes fortsatt rasisme i Norge mot asiatere. Se på for eksempel de norske TV-seriene og filmene. Der finner du ingen asiatere. Det å ikke ha rollemodeller som er asiater, kan føre til utestengelse fordi en ofte er redd for det fremmede, skriver hun til VG.

ADOPTERT: Jenny Huse er adoptert fra Kina. Foto: Privat

Influenceren forteller at hun har opplevd menn bruker sjekkefraser som: «Åh, du er så pen til å være asiat», og «Du er den første asiateren jeg har vært med, det er spennende».

– Slike kommentarer får meg føle at mine etniske trekk ikke er verdsatt eller sett på som noe pent. Dette gjør meg trist, og har utvidet forståelsen for at kosmetiske inngrep er utbredt i stor deler av Asia. Hvordan skal vi føle oss komfortable når skjønnhetstandarden for majoriteten av samfunnet baseres på den vestlige kvinnen?

Foto: Privat

Påvirker unge negativt

– Det er ikke høyt snakket om i det hele tatt. Jeg kan ikke huske en eneste gang det har blitt tatt opp i noen form for formell kontekst, sier sminkeyoutuberen Tim Kristian.

Både han og Huse er adoptert. Tim Kristian sier at det er et stort problem at unge får stikk fordi de har asiatiske trekk eller basert på stereotypier. Han mener det påvirker negativt.

– Jeg synes det er nydelig at Fredrik Solvang tok det opp. Det virker som at veldig mange prøver, eller vil ignorere temaet, for en eller annen merkelig grunn. Step up!

Foto: Privat

Det norsk-vietnamesiske søsterparet Alexandra og Tsutsumi Hoang vil også vise sitt engasjement og støtte.

– Jeg har fulgt med på asian hate som har oppstått i Amerika, og synes det er forferdelig. Heldigvis er det ikke like ille her, men det betyr ikke at diskriminering eller forskjellsbehandling av asiater ikke eksisterer fordi det gjør det, skriver Tsustumi Hoang til VG på SMS.

– Jeg støtter alle som kommer ut og forteller om deres opplevelse fordi det ikke alltid er lett og det er viktig å bli hørt.

Søsteren Alexandra Hoang går dypere i problematikken, og forteller at hun selv har opplevd rasisme.

Foto: Privat

les også – Vi har nesten ikke snakket om rasismen vi har opplevd

– Selv føler jeg meg latterligjort hver gang noen roper ut vietnamesiske banneord eller gjør narr av mitt eller andres asiatiske navn. Det oppleves som ubehagelig og sårende. Da hjelper det ikke å be en person om å ikke ta det til seg, når det er noe de har hørt hele oppveksten, sier hun.

Hun mener at det ikke handler om å mene mest, men å lytte mer. Hun sier at det er det viktigste å ta til seg, når unge med asiatisk etnisitet i Norge bruker sin stemme, og står frem med sine erfaringer.

– Ingen er tjent med uvitenhet, og hverdagsrasisme mot asiatere i Norge i form av stereotypiske stigma er reell.

– Det er deres sannhet, skriver hun til slutt i en e-post.

– Ingen problemer med å tro disse opplevelsene

Standup-komiker Ole Soo Valland skriver til VG i en tekstmelding at han blir trist av å lese om unge norsk-asiaters historier.

Foto: Thomas Anthun Nielsen

– Selv har jeg vært heldig å opplevd lite av dette. Jeg har likevel ingen problemer med å tro på disse opplevelsene og dermed også vise min støtte til disse unge menneskene.

– Jeg blir trist når enkelte andre avfeier disse opplevelsene som uriktige. Jeg skulle ønske disse menneskene kunne hatt det i seg å imøtekomme historiene med mer åpenhet og et ønske om å bli mer opplyst.

Norsk-filippinske Michael «Mike» Ray Vera Cruz Angeles er mest kjent for å være fotografen til Karpe. Han har senere blitt influencer, og vært å se i NRKs «4ETG».

– Å stå frem med sine egne erfaringer er ikke lett for disse ungdommene. Negative kommentarer oppfordrer ikke til trygghet og hjelper ikke saken i det hele tatt. Det blir feil å bagatellisere en persons erfaringer med rasisme.

Foto: Brian Cliff Olguin

– Jeg synes det Solvang sier er viktig; at det kan være mindre brutalt enn det andre grupper får, men det kan gi banesår om de treffer på feil tidspunkt.

Angeles oppfordrer alle å skape en trygg plattform for å dele sine historier.

– Det vil hjelpe nettopp disse ungdommene og andre ungdommer som kan føle seg alene i lignende situasjoner. Og som følge av åpen dialog vil det samtidig bidra til å opplyse de uvitende, sier han til VG.

