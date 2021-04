ØNSKER LØFTER: Kamzy Gunaratnam vil ikke ha Frp inn i regjering igjen. Foto: Line Møller

Ap-Kamzy ber Venstre vedta Frp-garanti

Kamzy Gunaratnam (Ap) ber Venstre vedta en Frp-garanti om at de aldri vil slippe Frp inn i regjering igjen. Venstre garanterer ingen ting.

Denne helgen starter Venstres landsmøte.

Landsmøter blir holdt for å stemme over og diskutere politiske vedtak, og velge partiets ledelse. Før årets landsmøte i Venstre går av stabelen har Arbeiderpartiets 2. kandidat i Oslo, Kamzy Gunaratnam, et ønske til partiet.

– Nå må Venstre sette foten ned og vedta en garanti mot FrP-samarbeid i regjering. Hvis ikke blir det fortsatt sant at en stemme til Venstre, er en stemme til en FrP-regjering.

Hun forteller at Venstre og Ap har mange like grunnleggende verdier, og at hun derfor ønsker å utfordre dem til å vedta en samlet garanti mot Frp.

– Venstre kan gjøre en forskjell her, mener Gunaratnam, som også er varaordfører i Oslo.

Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre. Foto: Frode Hansen

Venstre: – Vil bekjempe rasisme

Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre, vil ikke gi et slikt løfte.

– Jeg kan ikke garantere noe på vegne av partiet eller forskuttere landsmøtet. Dette er litt tullete, men det er veldig flott at Kamzy er opptatt av Venstre.

Han sier til VG at Gunaratnam kan være trygg på at de kommer til å kjempe hardt mot rasisme.

– På landsmøtet vil hun se et parti som aktivt vil bekjempe rasisme, jobbe for internasjonal solidaritet, hjelpe de som trenger det mest, tar klimautfordringene på alvor og vil få fart på sysselsettingen etter coronakrisen, sier han.

Bjercke legger til at de ønsket at Arbeiderpartiet skulle støtte en rusreform, som han mener ville hjulpet de aller mest utsatte og utstøtte i samfunnet.

– Kamzy og jeg er enige i veldig mange saker, også i kampen om rusreformen. Hun er velkommen til å melde overgang til Venstre, slik som flere av hennes partifeller i Oslo Ap har gjort etter rusreform-vedtaket, avslutter han.

– Sammenheng med 22. juli-terroren

Gunaratnam overlevde terrorangrepet mot AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011, der 69 mennesker ble drept. Hun trekker linjen derfra til forslaget hun nå fremmer.

– Etter 22. juli bruker mange tid på å se om vi har holdt løftene våre. Hjørnesteinen bak angrepene var rasisme. Alle som støtter det flerkulturelle fellesskapet burde ikke se noe i veien med å ikke være i regjering med partier som ikke ønsker dette.

Hun er mener at Frp med Sylvi Listhaug i spissen bidrar til «fremmedfrykt, mistenkeliggjøring, hat, hets og støtte til ekstreme blogger».

– Sylvi har sagt og gjort ting som er politisk retorikk som ikke har vært samlende. Det er det siste Norge trenger, fordi vi må samles som et sterkere fellesskap. Venstre må garantere at ytre høyere aldri slippes til, sier Gunaratnam.

Listhaug, som i dag er nestleder og som overtar som Frp-leder på partiets landsmøte i mai, ønsker ikke å gå inn i en slik debatt nå.

– Jeg har ikke tenkt å begynne å svare på slike påstander og sette i gang en stor diskusjon med Kamzy Gunaratnam på en dag hvor det er kinopremiere for Generasjon Utøya. Ytringer ved slike anledninger har blitt brukt mot meg tidligere, skriver Sylvi Listhaug.