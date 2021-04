SYNKENDE: Et hus på Skjetten utenfor Lillestrøm har sunket i terrenget, og beboerne er evakuert. Foto: Hanna Hjardar, VG

Hus har sunket i terrenget – beboere evakueres på Skjetten

SKJETTEN/OSLO (VG) Et hus og en garasje på Skjetten utenfor Lillestrøm har sunket i terrenget, og beboerne er evakuert.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bygningene skal ha sunket cirka en halv meter, opplyser politiet til VG.

Romerikes Blad meldte saken først.

Fredag ettermiddag fikk politiet beskjed fra kommunen om at et hus og en garasje på Skjetten i Lillestrøm kommune har sunket ned i terrenget, skriver avisen.

Det skal være snakk om kvikkleire i området. NVEs kart over faresoner, viser at området er kategorisert med «middels faregrad» for kvikkleireskred.

26 boenheter er evakuert, og ivaretas på Skjetten skole.

FARESONE: Det oransje skraverte området viser et område på Skjetten med middels faregrad for kvikkleireskred. Bebyggelsen som nå har sunket ligger i dette området. Foto: Skjermdump, NVE

Geolog på stedet

Kommunen meldte inn til politiet at ett hus og tilhørende garasje har sunket i terrenget.

– I den forbindelse har vi evakuert beboere og boenheter i nærheten, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen til VG.

Klokken 19.50 er geolog ankommet stedet, og skal gjøre undersøkelser og finne ut om dette er til fare for andre hus.

Operasjonsleder Samuelsen forteller at evakueringen er gjennomført fordi man ønsker å være på den sikre siden, og at dette er vanlig prosedyre i slike saker.

Glenn Due-Sørensen var på besøk hos noen venner i samme gate da politiet kom til stedet og ba husene rundt om å også evakuere. Han tipper at de nå er rundt 30–40 mennesker som er evakuert.

– Alle som bor i gaten har fått beskjed om å stå sammen med politiet øverst i gaten frem til en geolog kommer til stedet, sier Due-Sørensen.

Skyldes ikke nødvendigvis kvikkleire

Geotekniker Anders Samstad Gylland i Multiconsult forklarer til VG at det er vanskelig å kommentere detaljert hva som kan ha skjedd, uten nærmere kjennskap til saken.

At huset har sunket trenger heller ikke nødvendigvis å ha noe med kvikkleire å gjøre, forklarer han. Det er heller ikke mer sannsynlig med skred i kvikkleire enn noe annet sted.

– For å kunne si noe om dette, må man se på topografi, snittet og kanten på skråningen, sier Gylland.

– Hva innebærer det hus synker med en halv meter? Er det dramatisk, eller noe man kan forvente der man har bygd på kvikkleire?

– Det er jo ikke noe som vanligvis skjer noen plass, egentlig. Jeg skjønner jo at noen har ringt inn og vært bekymret, svare geoteknikeren.

Geologer undersøker stedet på Skjetten fredag kveld.