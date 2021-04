BER OM AVLYSNING: Lederne i Elevorganisasjonen og AUF mener man heller bør konsentrere seg om læring enn vurderinger frem mot sommerferien. Foto: Elevorganisasjonen / Sandra Tenud / AUF

Ber regjeringen avlyse muntlig eksamen: − Dårlig prioritering

AUF og Elevorganisasjonen ber regjeringen lytte til faginstansene og avlyse muntlig eksamen.

Allerede i begynnelsen av februar avlyste regjeringen alle skriftlige og muntlig-praktiske eksamener for ungdomsskole og videregående skole. På tross av press fra flere kanter, har de likevel stått fast ved at muntlig eksamen skal gjennomføres for elever på tiende trinn og avgangselever på videregående.

Nå går AUF og Elevorganisasjonen ut mot planen om å gjennomføre muntlig eksamen, etter et skoleår preget av stor usikkerhet og ulike tiltaksnivå.

AUF-leder Astrid Hoem sier til VG at grunnen til at de mener at også muntlig eksamen bør avlyses, er nettopp forskjellen i læringen fra sted til sted.

– Man kan ikke garantere for at undervisningen lever opp til kravene, sier hun.

Mener det er feil bruk av tiden

Hoem mener det er urettferdig at årets avgangselever må gjennomføre en muntlig eksamen, når alle eksamener det siste året er blitt avlyst.

– Nå trenger man å bruke tiden frem mot sommeren til å lære seg pensum og dybdekunnskapen man skal sitte igjen med – ikke bruke tid på eksamensforberedelser.

– Muntlig eksamen er lokalt gitt. Vil ikke det sikre at opplegget blir mer rettferdig?

– Selv om den er lokalt gitt, vet vi at det er store variasjoner i kvaliteten på undervisningen. Derfor bør man heller bruke tiden på å forberede elevene på det de skal ut i etter skoleåret.

– Er det ikke også læring i å gjennomføre eksamen?

– Det aller viktigste man sitter igjen med etter videregående er den kunnskapen det er lagt opp til at man skal sitte igjen med. Det går mye tid til eksamensforberedelser, som kunne gått til å gi mer kunnskap, sier Hoem.

– Har gjort for lite

Hun påpeker at elevene møter langt større konkurranse når de søker på høyere utdanning i år enn tidligere. Fredag kom søkertallene, som viser at det i år igjen er rekordmange som søker seg til høyere utdanning.

– Hele ungdomsgenerasjonen sliter nå. Mange sliter med å få seg jobb eller er permitterte, og mange velger derfor å ta ny eller lengre utdanning, sier Hoem.

Hun mener regjeringen har gjort for lite for unge i Norge gjennom pandemien.

– De burde økt antall studieplasser massivt når det er så mange som vil søke seg til høyere utdanning. Vår generasjon har færre muligheter nå.

Hoem og AUF får støtte fra Elevorganisasjonen.

– Siden regjeringen avlyste skriftlig eksamen i februar på grunn av manglende læringsutbytte for elevene, har ikke situasjonen i Norge blitt noe bedre, sier påtroppende leder Edvard Botterli Udnæs, og legger til:

– Det har ikke blitt noe mindre behov for å tette kunnskapshull.

– Bør høre på egne faginstanser

Torsdag omtalte VG at Barneombudet i et brev til Kunnskapsdepartementet skriver at de er bekymret for konsekvensene av at det blir avholdt muntlig eksamen 10. klassinger og avgangselever på videregående.

Udnæs reagerer på at Melby og regjeringen ikke hører på Utdanningsdirektoratet og Barneombudet, som har anbefalt å avlyse også muntlig eksamen.

– De slår fast at dette ikke er noen god idé, og jeg syns regjeringen bør høre på sine egne faginstanser, skolelederne – og elevene.

Også Udnæs mener man heller bør bruke den siste tiden av skoleåret til læring, istedenfor eksamensforberedelser.

– Nå prøver de å presse all læringen inn på kort tid for å rekke det før muntlig eksamen, og det er en dårlig prioritering. Vi må heller bruke tiden på læring, og ikke vurdering.

Udnæs forteller at Elevorganisasjonen får henvendelser fra elever som ber dem jobbe for å få avlyst eksamen.

– De syns hele dette opplegget er forferdelig. De får lite undervisning, og læringsutbyttet av digital undervisning er ikke på langt nær like godt som ved undervisning på skolen, sier han.

Elevlederen mener den sprikende kvaliteten på opplæringen har skapt store forskjeller.

– Selv om eksamen er utformet lokalt, vil disse forskjellene bare forsterkes ved en eksamensvurdering som blir så ulik fra sted til sted.

– Eksamen kan være en fordel

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Anja Johansen (V) skriver i en e-post til VG at regjeringen ønsker å sikre en mest mulig rettferdig vurderingsordning, også under pandemien.

– Eksamen gir elevene en mulighet til å få en ekstern vurdering av sin kompetanse, skriver hun.

Johansen erkjenner at mange elever har fått en annen form for undervisning som følge av pandemien, og at forutsetningene ved en nasjonalt gitt eksamen ville vært variert.

– Muntlig eksamen er lokalgitt, og lokale eksamener kan i større grad enn de skriftlige tilpasses den opplæringen elevene har fått, sier hun, og legger til at smitterisikoen er lavere på en muntlig eksamen hvor færre møter opp samtidig.

Johansen sier at departementet har fått og lyttet til faglige råd, og at beslutningene rundt eksamen er gjort etter nøye vurderinger.

– Å frata elever eksamen får konsekvenser for den enkelte elev, og kan få konsekvenser for tidligere og fremtidige elevkull. Uansett hva vi hadde landet på i denne saken, ville noen ha blitt skuffet. For noen kan eksamen være en fordel, for andre ikke. Slik er det alltid.