Regjeringen utsetter andre vaksinedose

Intervallet mellom første og andre dose av Pfizer og Moderna økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år.

Det skriver regjeringen i en i en pressemelding.

Fra før har det vært seks uker.

Anbefalingen trer i kraft fra og med mandag 3. mai, men den vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at de som har fått første dose og har fått time til andre dose, beholder timen.

– Vi mottok anbefalingen fra Folkehelseinstituttet i dag, og har besluttet å følge den. Når vi øker intervallet, får langt flere vaksine tidligere. Dette vil bidra både til å hindre alvorlig sykdom og død, og til å redusere smittenivået i samfunnet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Endringen gjelder også kun personer uten underliggende sykdommer.

Får vaksine tidligere

FHI har i flere uker vurdert å utvide til tre måneder slik at flere kan få første vaksinestikk før. Tall fra flere land viser at de som er vaksinerte med Pfizer og Moderna ikke smitter andre. I tillegg er de eldste vaksinert, som antagelig har best effekt av å få begge dosene kort tid etter hverandre.

Disse vaksinene gir altså god beskyttelse de første 12 ukene etter første dose.

– Det er viktig at alle tar andre dose på riktig tidspunkt for å bli fullvaksinert, understreker Høie.

De i alderen 18-44 år vil kunne få tilbud om første dose med vaksinen opptil fem uker tidligere enn dagens nøkterne prognose tilsier ifølge foreløpige estimater fra FHI, skriver regjeringen i pressemeldingen. Altså i uke 29 (19. – 25. juli) i stedet for i uke 34 (23. – 29. august).

Hvis vaksinene til AstraZeneca og Janssen tas i bruk i Norge når ekspertutvalget regjeringen har satt ned leverer sin rapport rapport 10. mai, vil det kunne få ytterligere betydning for vaksinasjonstempoet.

FHI har i flere uker vurdert dette. På torsdag innrømmet FHI-overlege Preben Aavitsland til VG at det hastet å få dette på plass.