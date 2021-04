TREBARNSFAR: Kristian Løvlie (34) ble drept 27. mai i fjor. Foto: PRIVAT

Drapstiltalt leieboer: − Utrolig lei for det som har skjedd

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) Mannen som drepte Kristian Løvlie i Nittedal i fjor sier han vil beklage til de etterlatte.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg vil beklage til familien og spesielt mor og barn. Jeg skjønner at jeg ikke kan gå tilbake, men jeg er utrolig lei for det som har skjedd. Det samme vil jeg si til foreldrene til Kristian, jeg beklager så meget, sier den tiltalte i retten onsdag ettermiddag.

Påtalemyndigheten mener mannen lurte Kristian Løvlie i en drapsfelle og knivstakk ham totalt 18 ganger.

Døgnet som endret alt: Kristian (34) skulle bare på jobb

49-åringen leide sammen med sin familie bolig av drepte Kristian Løvlie og Løvlies far.

Tidligere onsdag forklarte Løvlies far at tiltalte over flere måneder unnlot å betale leie og depositum. Ifølge meldinger som ble lagt frem i retten kom tiltalte med stadig nye unnskyldninger for hvorfor han ikke kunne betale.

Mannen forklarer med rolig stemme at han har hatt mye pengeproblemer, at han forsøkte å få seg strøjobber for å tjene penger og at han forsøkte å få til en avtale med namsmannen.

– Jeg sendte falske mailer til ham og løy masse om det, sier han i retten.

– Familien visste ingenting om dette her. Jeg hadde gjemt posten, fortsetter han.

Leieboeren forklarer at han i dagen før drapet var redd for at han skulle bli kastet ut av leiligheten og at familien skulle få kjennskap til de økonomiske problemene.

– Natten før det skjedde så klarte jeg ikke sove. Jeg våknet i to-tre-tiden. Jeg spilte på mobilen, lagte kaffe og så på TikTok. Jeg var veldg urolig, sier han.

les også Kristian Løvlies far om tiltalt leieboer: – Han hadde familien som mål

Har erkjent

49-åringen tilsto i avhør allerede natten etter drapet.

– Jeg har gjort dette her, sa han da han ble spurt om han erkjenner straffskyld etter tiltalen.

Tiltalte innledet sin frie forklaring med å fortelle om seg selv og sin bakgrunn. Han forklarte blant annet at han har bakgrunn fra militæret og at han har vært i FN-tjeneste. Mannen er norsk statsborger og oppgir at han har jobbet som kokk og med renhold i Nordsjøen.

Trebarnsfaren Kristian Løvlie ble funnet drept i en bil utenfor Maxbo på Rotnes i Nittedal 28. mai i fjor.

Da hadde familie, venner og kjente lett etter ham en stund uten hell, etter at han dagen i forveien ikke dukket opp for å hente barna på skolen og i barnehagen.

Tiltalte har vært vurdert av rettsoppnevnte sakkyndige, som har konkludert med at han var strafferettslig tilregnelig da drapet fant sted.

Saken oppdateres