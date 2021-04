TILTALT: Mange tusen salg gjennomført av Laila Mjeldheims bedrift Det norske kartselskapet, regnes av påtalemyndigheten som bedrageri. Hun forsvares av advokatene Alexander Greaker (avbildet) og Øystein Storrvik. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ber om fem års fengsel for Laila Mjeldheim

Syv ukers rettssak går mot slutten. Aktoratet har bedt om inndragelse av mer enn 10 millioner kroner, og en dom på fem år i fengsel.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Forretningskvinnen Laila Mjeldheim står tiltalt i Oslo tingrett for å ha bedratt norske bedrifter og kommuner for 71,5 millioner kroner gjennom salg av det påtalemyndigheten mener var «tilnærmet verdiløse produkter».

Hun var eier av Det norske kartselskapet, som solgte oppføringer og karttjenester i et digitalt kart til et stort antall norske bedrifter og kommuner, frem til det i fjor sommer ble slått konkurs.

Mjeldheim nekter all straffskyld for grovt bedrageri.

Torsdag la aktor Terje Nedrebø Michelsen ned påstand om fem års fengsel for forretningskvinnen.

Lovbruddet har en strafferamme på seks år.

Aktoren har også lagt ned påstand om at hun bør dømmes til inndragelse av 10,3 millioner kroner til Staten. Verdier til 8,3 millioner har politiet allerede sikret i form av Mjeldheims to leiligheter i Oslo.

AKTOR: Terje Nedrebø Michelsen er aktor i saken mot Laila Mjeldheim. Hans oppgave har vært å bevise for retten at hun er skyldig etter tiltalen påtalemyndigheten har skrevet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Erstatningskrav

Hun bør også fratas retten til å drive som selvstendig næringsdrivende, være daglig leder, eller å sitte i styre i noe slags selskap, mente aktoratet.

– Kriminalitet skal ikke lønne seg, påpekte aktor Michelsen i retten torsdag. Selv om Mjeldheim står tiltalt for bedrageri pålydende mer enn 70 millioner, gjør en rekke fradrag og en allerede stor gjeldsbyrde at summen som skal inndras likevel blir betydelig mindre.

I tillegg til inndragelsen, kommer to erstatningskrav på til sammen nesten 60.000 kroner. Fredag skal forsvarsadvokatene legge frem sin sluttprosedyre.

VG har over lengre tid undersøkt Kartselskapet i et større sakskompleks. Våren 2018 avslørte VG gjennom skjulte lydopptak hvordan Kartselskapet har trent opp rusavhengige til å manipulere kunder gjennom telefonsalg.

Mener Mjeldheim er skyldig

Aktoratet mente torsdag at Mjeldheim er personlig skyldig i tiltalen, og at hun skal dømmes deretter. Motivet var ifølge aktor Michelsen klart: «profitt, penger og livsstil.» Mjeldheim har over mange år hatt et høyt forbruk.

– Hun har gått på jobb hver dag i fem og et halvt år, vel vitende om at hun skal administrere en bedrift som begår bedragerier «en masse». Hvordan er det mulig å stå i det år etter år? Det har jeg ikke noe godt svar på, sa aktoren.

Under spørsmålet om skyldspørsmål, viet aktoratet mye tid til særlig to tema:

Produktene Kartselskapet solgte, som aktoratet fremdeles beskriver som «tilnærmet verdiløse».

Salgsmetodene selgerne brukte, og en metode som har fått navnet «som om»-salg. Aktoratet mener selgerne villedet kundene for å selge et produkt de aldri ville kjøpt.

Videre argumenterte aktoratet for at Mjeldheim som daglig leder må ha vært godt kjent med både produktene og hvordan de ble forsøkt solgt.

Michelsen ramset torsdag opp eksempler fra en rekke ansatte som i løpet av rettssaken har vitnet om at de «med egne øyne raskt så at produktene var relativt verdiløse», at de «solgte luft» og at de hadde stilt kritiske spørsmål til Mjeldheim og ledelsen, uten å få svar.

Opptak av et stort antall salgssamtaler er også blitt spilt av i løpet av de syv ukene siden retten startet forhandlingene i saken. I samtalene hører man ifølge Michelsen at selgerne forholder seg til manus, hvor det blir lagt frem usannheter om produktene og om forholdet mellom kunden og selskapet.

– Salgssamtalene har gitt oss et unikt innblikk i hvordan dette foregikk, sa Michelsen.

Blant annet har Kartselskapets selgere forsøkt å få det til å virke som at nye kunder allerede har vært kunder over lengre tid. De har også solgt GPS-oppføringer som aldri har fungert. Mjeldheim har selv erkjent å «i noen tilfeller» ha forledet kunder.

Samtidig har Mjeldheim under hele rettssaken gang på gang hevdet at hun ikke har hatt kjennskap til feil og mangler ved produktene – også etter at virksomheten ble omtalt av VG.

Aktor mener det er «noe krevende å feste sin lit til Mjeldheim» på dette.

– Hun var én av tre gründere som startet selskapet. Hun har vært til stede i lokalene, deltatt i diskusjoner, vært på styremøter, og holdt seg orientert om det som har foregått. Hun har vært en sentral skikkelse i selskapet, noe annet ville være naivt å tro, slo Michelsen fast.

Han viste også til at flere vitner i retten har sagt at de har tatt opp innholdet i VGs dekning med henne.

– Men Mjeldheim har etter vår oppfatning skjønt at hvis hun skal ha noe håp om å frifinnes, må hun distansere seg fra det som har stått på trykk i VG.

Skjerpende forhold

– Dette er samfunnsskadelig kriminalitet, profesjonelt og systematisk gjennomført. Mjeldheim har hatt fast forbrytersk forsett over fem og et halvt år, sa Michelsen, som ett eksempel på hva han mente var skjerpende forhold i saken.

Bedrageritiltalen er blitt utvidet fra en sum på 62 millioner kroner, til totalt 71,5 millioner kroner. Dette ble først kjent i retten på torsdag, og skyldes oppdaterte tall om omfanget av bedrageriet.

Videre trakk Michelsen frem det store beløpet, at et stort antall personer er rammet og at det foregikk over lengre tid som andre skjerpende forhold.

Han problematiserte også spørsmålet om hvem de ansatte i selskapet var.

– De som er rekruttert inn i dette er sårbare personer, ofte med en rusbakgrunn eller andre sårbare bakgrunner. Det er relativt enkle personer å forholde seg til for Mjeldheim.

– Om det var bevisst av henne å rekruttere på denne måten, kan jeg ikke uttale meg med sikkerhet om. Men resultatet ble svært lojale og lite kritiske ansatte, beskrev aktoren.

KARTSELSKAPET: I dette bygget i Oslo hadde Det Norske Kartselskapet sine lokaler. Foto: Tore Kristiansen, VG

Michelsen sa også at retten har hørt en del om hvordan kritiske spørsmål ikke ble godtatt i Kartselskapet. Man ble møtt med motstand, eller fikk ikke svar i det hele tatt.

Aktoren mente temaet kommer borti det han beskriver som selskapets «sammenblanding med terapi», som involverer det såkalte Addictologi Akademiet.

Addictologi Akademiet skal hjelpe folk å håndtere sine avhengigheter. Kartselskapets ansatte var i flere år pålagt å gå i terapi hos Andresen.

– Var man kritiske på jobb i Kartselskapet, kunne det dukke opp i en gruppeterapitime, og motsatt. Det oppsto altså et regime som ikke tillot kritiske spørsmål, sa han.

Forbindelser til lukket terapimiljø

VGs podkastserie «Våpendrageren» forteller historien om det angivelige bedrageriet i Kartselskapet – og om forbindelsen mellom Det norske kartselskapet og den omstridte terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet.

Eks-klienter fra Addictologi Akademiet fortalte om utskjelling, manipulasjon, sosial kontroll og press om å betale store pengesummer for kurs, gruppeterapi etter arbeidstid og turer.

Andresen nekter for å ha gjort noe kritikkverdig. Politiet har henlagt alle anmeldelser mot han, men han er blitt ilagt en tilleggsskatt på 1,5 millioner kroner.

