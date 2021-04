LEDER OSLO-AVDELING: Shahra Ariafar er leder for Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede i Oslo. Han mener det er langt mellom prat og praksis i kvalitet på spesialundervisningen på Ammerud skole og flere andre osloskoler. Foto: Privat

Ammerud-saken: − Har nedprioritert utsatte elever

– Spesialundervisning for utsatte elever har vært nedprioritert. Det er en del av bakteppet for varslingssakene og den store gjennomtrekken av ansatte på Ammerud skole, ifølge tidligere ansatte og leder Shahram Ariafar i NFU, Oslo.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Ammerud skole er én av flere skoler i Oslo som gjennom flere år har nedprioritert det lovpålagte tilbudet om spesialundervisning for utsatte elever, sier Shahram Ariafar til VG.

Han er leder i Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede (NFU) i Oslo. I mange år har han fulgt med på hvilket tilbud Osloskolene gir til noen av de mest utsatte elevene i skolen, inkludert de som har krav på spesialundervisning.

Ariafar bet seg merke i lederskap og prioriteringer ved Ammerud skole lenge før VGs sak sist lørdag. Han er ikke overrasket over at så mange ansatte har sluttet der på grunn av skoleledelsen.

FÅR OPPMERKSOMHET: Ammerud skole i Oslo får oppmerksomhet for tiden - både på grunn av lederskapet ved skolen, arbeidsmiljøet og spesialundervisningen som skolen tilbyr. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Ariafar er likevel bekymret for konsekvensene av at så mange har sluttet, deriblant spesialpedagog Siv Presthus som ble erklært 100 prosent ufør og gikk ut av skolen og arbeidslivet på grunn av det hun opplevde på Ammerud.

– Det er bare tragisk. Jeg har opp gjennom årene snakket med mange foreldre til elever som hadde Siv Presthus som spesialpedagog. De var utelukkende fornøyd med henne. Hun brant virkelig for disse barna, sier Ariafar til VG.

I tilsyn og rapporter fra både daværende Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Statsforvalteren) og fra kommunerevisjonen i Oslo kommune, kritiseres spesialundervisningen på skolen.

Blant annet anbefalte kommunerevisjonen i 2016 å innføre system og praksis som sikret at alle elever på Ammerud med spesialundervisning fikk det tilbudet de hadde krav på. Skolen ble også anbefalt å iverksette tiltak for å sikre mer presis informasjon om innholdet i spesialundervisningen.

Lovet bot og bedring

Etter at Ammerud skole fikk ny rektor - og Kiet Minh Dang startet høsten 2015, ble det lovet bedring i spesialundervisningen.

- Men forbedringen kom bare på papiret, aldri i praksis, ifølge Oslo-lederen i forbundet for utviklingshemmede.

– Det har blitt enda verre. Timene for elevene med krav på spesialundervisning preges av ufaglærte assistenter. De gjør så godt de kan, men har ikke riktig kompetanse til å lese disse elevenes kroppsspråk samt å gi dem tilpasset opplæring, sier Ariafar.

Dokumenter fra oppfølgingen av kontrollmyndighetens vedtak, viser at det ble ansett som tilstrekkelig at ikke faglærtes tilstedeværelse i klassen var nok - for å oppfylle kravene til voksentetthet i klasser med spesialundervisning.

REKTOR: Kiet Minh Dang vil ikke la seg intervjue av VG, men skriver på skolens hjemmeside at hvert årstrinn har en spesialpedagog med ansvar for spesialundervisningen - i tillegg til en teamleder. Foto: Oslo kommune

Rektor Kiet Minh Dang ved Ammerud skole, ønsker ikke å la seg intervjue av VG om saken. – Jeg ønsker ikke å kommentere dette, skriver Dang i en e-post. I stedet henviser han til skolens hjemmeside som viser det spesialpedagogiske teamet på skolen med en ansvarlig spesialpedagog på hvert av de syv årstrinnene på skolen.

– En fyr som heter Shahram

I en intern melding til de ansatte som VG har fått tilgang til, skriver han at «siden VG og en fyr som heter Shahram Ariafar har interessert seg i hvordan vår skole driver spesialpedagogisk undervisning», har han lagt ut en presentasjon på skolens hjemmeside. Der går det også frem at alle årstrinn på barneskolen nå har en ansvarlig spesialpedagog.

Men både lederen for Forbundet for psykisk utviklingshemmede i Oslo, Shahram Ariafar og tidligere spesialpedagog ved Ammerud skole, Siv Presthus, har en helt annen oppfatning av situasjonen enn rektoren.

Bekymringsmeldinger

– Kiet Dang og ledelsen ved skolen så ikke noen grunn til å bruke for mye ressurser på disse barna, sier Ariafar til VG.

Han har mottatt flere bekymringsmeldinger fra både foreldre og ansatte ved Ammerud skole om at barn med spesielle behov for tilrettelegging og spesialundervisning ikke fikk det tilbudet de hadde krav på.

Spesialpedagog Siv Presthus sier hun flere ganger tok opp at elevene med krav på spesialundervisning ikke fikk det tilbudet de hadde krav på.

– Holdningen fra ledelsen var at det skulle jeg ikke bry meg om, sier Presthus til VG.

KRITISK: Simon Malkenes er for tiden stipendiat ved NTNU og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tidligere lærer i Osloskolen, Simon Malkenes, er ikke overrasket over kritikken mot manglende spesialundervisning for noen av de mest utsatte elevene i Oslos grunnskole.

– Papirene ofte i orden

– Jeg har selv erfaring med at dette blir nedprioritert. Skolene passer ofte på å ha papirene og det formelle i orden. Likevel sitter gjerne elevene med vedtak om spesialundervisning i samme klasserom og får den samme undervisningen som de andre i klassen, sier Malkenes.

Han er kjent for å ha skrevet bøker med en kritisk tilnærming til mangel på ytringskultur i skolen, spesielt i Osloskolen og landets største kommunale etat, Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Divisjonsdirektør for grunnskole i Oslo kommune, Brynhild Farbrot, skriver dette i et svar på spørsmål fra VG om Ammerud skole og rektor har nedprioritert spesialundervisning:

– Etter det vi er kjent med har skolen gitt vanlig oppfølging av elever med rett på spesialundervisning og særskilt tilrettelegging, svarer Farbrot.

.