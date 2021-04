TOUCHDOWN: Intensivsykepleierne Gro Utkilen (foran) og Anne Karin Fleten etter landing på Gardermoen. Foto: Helge Mikalsen

Her kommer intensivhjelpen til Ahus

GARDERMOEN (VG) Widerøes flight WF136 fra Florø var lastet med pandemi-gull torsdag kveld: Intensivsykepleiere fristilt fra vaktene sine hos Helse Førde, klare for bølge tre på Akershus universitetssykehus.

Snøen dalte ned utenfor landets største flyplass da Gro Utkilen (60) og Anne Karin Fleten (48) hentet bagasjen på rullebåndet. De to intensivsykepleierne trengte ikke ofre karantenehotellene en tanke – deres reise er nemlig høyst nødvendig:

Den neste uken skal de gå vakter blant de 70 innlagte coronapasientene hos Akershus universitetssykehus (Ahus), et sykehus i gul beredskap. Deres oppgave blir primært de 18 pasientene som får intensivbehandling, hvorav halvparten på respirator.

– Vi har levd på en grønn gren i Sogn og Fjordane. Der har vi hatt det veldig bra med tanke på smitte, innlagte pasienter og hele pakken, sier Utkilen.

LÆRERIKT: Gro Utkilen kommer tilbake til Ahus for å lære. Foto: Helge Mikalsen

Andre tur

Hun er på sin andre tur til Ahus. Denne gangen har hun med seg førstereis Anne Karin Fleten. Fredag går de inn i vaktlaget.

– Jeg har bare hørt positive tilbakemeldinger fra dem som har vært med før, sier Fleten.

– Det er veldig lærerikt, sier Utkilen og forsetter:

– Vi tar jo en intensivutdanning fordi vi ønsker å stå i situasjoner med alvorlig syke og gjøre en god jobb. Jo mer erfaring vi får, jo bedre blir vi. Vi er her for å hjelpe til, men også for å høste gode erfaringer. For min egen del ser jeg det som min borgerplikt å bidra.

Dag og natt

I flere uker har sykepleiere fra andre deler av landet bistått i utbruddet hos Helse sør-øst. Tallenes tale er klar:

De tre andre regionale helseforetakene har totalt 37 innlagte pasienter torsdag.

Helse sør-øst har 261.

– Det kommer stadig bistand fra flere helseforetak til Ahus, Oslo universitetssykehus og andre sykehus i Helse sør-øst. De nye kommer i hovedsak fra Bergen og Helgelandssykehuset. Dette har vært en veldig god hjelp for oss, samtidig som sykepleierne tar med seg verdifull erfaring og kompetanse hjem, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen ved Ahus.

Gro Utkilens forrige arbeidstur til sykehuset var i slutten av mars.

– Nå har du erfaring både fra Østlandet og Vestlandet under pandemien. Hvordan er forskjellen?

– Det er som to virkeligheter. Det er som dag og natt. Det er stort behov for dem som kommer. De jobber veldig hardt de som er her, og nå kan de jo ikke ha vikarer hverken fra Sverige eller andre land. Så de er veldig i beit på den måten.

Begge to er klare på at de ikke er de eneste heltene i denne historien:

– Det er heftig her, med fulle avdelinger, tunge pasienter og mange på respirator. Det kommer jo stadig nye inn, sier Utkilen.

– De her har stått i trøkket i et år, jeg skjønner at de er kjempeslitne, legger hun til.

– Å stå i det så lenge – det må være godt å få bidrag fra andre intensivsykepleiere, sier Anne Karin Fleten.

I tillegg er det folk som stepper inn for å få vaktplanen til å gå opp hjemme i Førde, hvor de er i grønn beredskap.

– Takk til Helse Førde for at vi får dra og takk til intensivsykepleierne der, som tar våre vakter, sier Fleten.

– Vi kunne ikke reist uten.

NØDVENDIG REISE: Sykepleiere fra andre deler av landet bistår de hardest rammede sykehusene på Østlandet. Foto: Helge Mikalsen

Flere får hjelp

Også Bærum sykehus får hjelp av kollegaer fra helseforetak med lavt smittetrykk.

– Vi ruster oss nå for tre uker fremover. Vi har hatt høyt press lenge og vi tror at det kommer til å bestå. Sykehusene i Vestre Viken samarbeider tett, sier klinikkdirektør Trine Olsen ved Bærum sykehus.

Sykehuset har 29 innlagte covid-pasienter, fem av dem ligger på intensivavdelingen.

– Covid-pasienter er ressurskrevende. I tillegg til press på intensivavdelingen, har infeksjonsposten stort belegg. Det er der de fleste behandles, sier Olsen.

Sykehuset har ved normal drift åtte operasjonsteam.

– Rett før påske måtte vi ta ned operasjonskapasiteten og har nå bare tre team. Vi ser ingen tegn til at situasjonen blir lettere og måtte frigjøre personale til covid-pasientene, sier Olsen.

Hun er glad for at kollegaer fra andre deler av landet nå flyr sørover for å hjelpe:

– Vi venter på 3–4 intensivsykepleiere fra Universitetssykehuset i Nord-Norge. Vi får også hjelp fra Helse Nord-Trøndelag, og vi får støtte fra en legeressurs fra Martina Hansens Hospital. Vi er også i dialog med Sørlandet sykehus om bistand, sier Olsen.