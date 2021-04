OMSTRIDT: Frank Bakke-Jensen ble utnevnt til fiskeridirektør av Solberg-regjeringen i fjor høst, og nå har Stortingets kontrollkomite satt et kritisk søkelys på utnevnelsen. Her er de sammen på Rena i 2019. Foto: Terje Bringedal

Solberg innrømmer: Bakke-Jensen skulle vært på søkerlisten

Før Frank Bakke-Jensen (H) søkte på jobben som fiskeridirektør, tok han kontakt med sin sjef, statsminister Erna Solberg (H) og fikk grønt lys. Men forsvarsministeren slapp å stå på den offentlige listen over søkere.

Av Alf Bjarne Johnsen

Overraskelsen var derfor stor da Bakke-Jensen ble utnevnt til fiskeridirektør av Kongen i statsråd - altså hans egne regjeringskolleger - 21.september i fjor.

Opposisjonen på Stortinget har vært kritisk til at regjeringen utnevnte en sittende statsråd til et offentlig embete, og at hans navn ble holdt unna den offentlige søkerlisten.

– Jeg er enig i at det bør være offentlig når en statsråd søker en embetsstilling, erkjente Erna Solberg i en åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite fredag.

Brøt hundre års praksis

I høringen fikk Erna Solberg kraftig kritikk fra komiteleder Dag Terje Andersen (Ap), som mener at regjeringen dermed brøt en over 100 år gammel innarbeidet praksis:

– Alle andre regjeringer siden 1909 har oppfattet det slik at man ikke skal utnevne sittende statsråder til embetsstillinger, sa Andersen, og utfordret Solberg til å innrømme at hun hadde forlatt dette prinsippet.

– Jeg ser ingen forskjell på om man utnevner en statsråd som sitter i regjering, eller om man utnevner seks uker etter at en statsråd har gått av, svarte Solberg.

Hun viste også til at Stortinget ikke reagerte da statsrådene Elisabeth Aspaker (H) og Bent Høie (H) tidligere ble utnevnt til fylkesmenn i henholdsvis Troms og Finnmark og Rogaland, mens de fortsatt var medlemmer av regjeringen.

– Vi burde ha slått i bordet tidligere, erkjente Andersen.

Fikk kritikk

Men utnevnelsen av Bakke-Jensen som fiskeridirektør vakte adskillig politisk støy i fjor høst, av to grunner:

Det ene var selve utnevnelsen av en sittende statsråd. Det andre var at hans regjeringskollega, næringsminister Iselin Nybø (V) hadde tillatt at Bakke-Jensens navn ikke ble satt på søkerlisten.

Det har Sivilombudsmannen senere avgitt en kritisk uttalelse om, og mener at Nøringsdepartementet ikke hadde dekning i offentlighetsloven for å unnta Bakke-Jensen fra listen.

Søknadsfristen var opprinnelig 10.mai i fjor, Ifølge Nybø.

Næringsministeren fikk det konstitusjonelle ansvaret for utnevnelsen da fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) erklærte seg inhabil.

I høringen i Stortinget forklarte Nybø at jakten på kandidater fortsatte også etter at søknadsfristen var ute. Det var da rekrutteringsfirmaet kom opp med Frank Bakke-Jensens navn.

Ringte Erna Solberg

Da ringte forsvarsministeren til statsministeren, ifølge Solberg:

– Han hadde fått en henvendelse om han kunne vært interessert i å bli vurdert som fiskeridirektør. Da ringte han og spurte om jeg hadde innvendinger. Jeg viste til at han hadde sagt offentlig at han ikke ville ta gjenvalg til Stortinget. Derfor syntes jeg at det var greit. Men at hans søknad måtte behandles på en helt normal måte, sa Solberg til kontrollkomiteen.

Ifølge Nybø var Bakke-Jensen i departementet til et ansettelsesintervju med embetsverket 8.juni i fjor. På det tidspunktet hadde han ikke levert noen formell søknad. Den kom først 16.juni. Men først 7.september ble søkerlisten med Bakke-Jensens navn journalført i Næringsdepartementet.

– Han var den beste kandidaten, sa Nybø i høringen. Hun gjennomførte selv et avsluttende intervju med Bakke-Jensen, før hun skrev sin innstilling til Kongen i statsråd.

Nybø avviste også at hun var under noen slags politisk press for å utnevne en regjeringskollega:

– Han ble ansett av byrået som den best kvalifiserte. Departementsråden vurderte han også som den best kvalifiserte, opp mot to andre i den siste runden, sa Nybø.