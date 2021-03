SKEPTISK: Ordfører Hans Isak Olsen har selv hatt blodpropp tre ganger, og har ingen planer om å ta AstraZeneca-vaksinen. Foto: Terje Bringedal, VG

Kautokeino-ordfører har allerede bestemt seg: Vil ikke ta imot AstraZeneca-vaksiner

KAUTOKEINO (VG) Ordføreren i Kautokeino ønsker ikke å ta imot flere AstraZeneca-vaksiner – selv hvis helsemyndighetene beslutter å fortsette og bruke vaksinen.

Ordfører Hans Isak Olsen håper Kautokeino kommune slipper å sette noen AstraZeneca-vaksiner, og er svært usikker på om kommunen vil ta i bruk vaksinen, selv om helsemyndighetene vil tilråde det:

– Jeg kommer ikke til å ta AstraZeneca-vaksinen, da tar jeg heller sjansen på coronaen. Jeg har hatt blodpropp tre ganger allerede, sier ordføreren til VG. Han representerer Kautokeino fastboendes liste.

Vaksineringen med AstraZeneca ble stanset for to uker siden, etter rapporter om mistenkte alvorlige bivirkninger blant vaksinerte.

Det er ikke påvist en direkte årsakssammenheng, men overlege og professor Pål Andre Holme ved Rikshospitalet mener det er sannsynlig at vaksinen i tilfellene de har undersøkt, utløste en sjelden kombinasjon: blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

15. april skal myndighetene beslutte hvorvidt Norge skal gjenoppta vaksinering med vaksinen. Helseminister Bent Høie (H) har allerede sagt at han vil ta den dersom de norske fagmyndighetene vil anbefale den.

– Jeg tror ikke AstraZeneca-vaksinen kommer i bruk igjen. Jeg håper i hvert fall ikke det, for det er så mye usikkerhet rundt den, så jeg tror vi bør la være. Jeg tror det vil være vanskelig å få folk til å ta den vaksinen. Vi ønsker heller å få de andre vaksinene, sier Kautokeino-ordføreren.

Flere land har allerede gjenopptatt vaksineringen etter å ha satt AstraZeneca på pause en periode – blant dem våre naboer Finland, Sverige og Island, som vil bruke den på de eldre. Det Europeiske legemiddelverket (EMA) og Verdens helseorganisasjon har konkludert med at nytten ved å bruke vaksinen er større enn risikoen.

BEKYMRET FOR SMITTE: Kautokeino-ordfører Hans Isak Olsen er bekymret for kommunens smittesporingskapasitet hvis de får et større coronautbrudd. Foto: Terje Bringedal

«Niks» til AstraZeneca

– Kommer dere til å ta i bruk vaksinen igjen om det tilrådes fra helsemyndighetene?

– Jeg ville nok ha sagt «niks». Det må være sikrere opplysninger om vaksinen før vi setter den her. Det skal i hvert fall noen veldig overbevisende grunner til før vi hadde vurdert det. Jeg ville nok oppfordret folk til ikke å ta den.

– Tror du et slikt budskap, før helsemyndighetene har konkludert, vil kunne bidra til å spre unødvendig frykt i befolkningen?

– Det er allerede mange som er kritisk til denne vaksinen. De fleste jeg har snakket med har sagt at de ikke ønsker å ta den. Samtidig gjelder dette kun denne ene vaksinen, og jeg tror ikke tilliten til de øvrige vaksinene er svekket, sier ordføreren.

Kautokeino har per nå vaksinert nesten 400 personer. Kommunen skulle egentlig satt sine første doser av AstraZeneca dagen etter beskjeden kom om at vaksinen settes på vent.

– Jeg er veldig, veldig glad vi ikke har satt de 40 dosene av vaksinen vi hadde planlagt.

INGEN SMITTE: Kautokeino har per i dag ingen kjente tilfeller av coronasmitte. Likevel følger de strenge, nasjonale retningslinjer. Det innebærer blant annet at arrangementene som vanligvis fyller Kautokeino kirke i påsken utgår – i år som i fjor. Foto: Terje Bringedal

Fornøyd med skjenkestopp

Mens flere ordførere torsdag gikk ut i VG og kritiserte regjeringens nye, nasjonale tiltak, får de støtte fra ordføreren i Kautokeino.

– Jeg er glad for de nye, nasjonale tiltakene. Hvis ikke sitter vi på hver vår haug og forsøker å tilpasse tiltakene.

– Jeg forstår på en måte at det kan være vanskelig å forklare at det skal være skjenkestopp i kommuner helt uten smitte. Men hvis det kommer noen med smitte til Kautokeino inn på et skjenkested, så har vi jo plutselig smitte. Så jeg synes det er veldig greit at vi har innført nasjonale regler, så slipper vi selv å måtte ta den beslutningen.

Han forteller at det normalt er svært mange tilreisende til Kautokeino i påsken. Tilreisende kommer for blant annet for å delta på den samiske påskefestivalen som arrangeres i kommunen.

Påsken er også høytid for samiske storbryllup som kan ha vel over tusen gjester – men heller ingen slike blir arrangert i påsken i år.

Trenger bemanning

Olsen er bekymret for at deres smittesporings-kapasitet vil svikte om de får et masseutbrudd av coronaviruset i Kautokeino.

– Jeg er bekymret for et større smitteutbrudd. Får vi det her, vil kapasitetene våre på smittesporing knele på andre dagen. De ressursene har vi ikke. Vi mangler ressurser, og allerede bruker vi de ressurser vi har på å teste de som kommer over grensen fra Finland.

– Blir folk ordentlig syke, kan det være krevende å få dem på sykehus, ettersom vi ofte har stengte veier om vinteren. Hvor lenge klarer helsevesenet vårt å takle situasjonen da?

Ordføreren forteller at de har et «coronasenter» som kan håndtere ti pasienter i total isolasjon. Men det er en utfordring:

– Vi trenger bemanning der. Vi har fire leger per i dag, hvor en av dem pendler. Hva hvis noen av dem blir syk? Da rammes vi enormt hardt.