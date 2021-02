Sprekker i hus 200 meter unna skredområdet – NVE mener det er trygt å flytte tilbake

Forrige uke oppdaget Inge Hage sprekker langs listene og parkett som hadde flyttet seg. Han og nabo Linda Berntsen føler seg ikke trygge selv om NVE nå har «friskmeldt» boligfeltet.

– Jeg synes kommunen har fraskrevet seg alt ansvar ved å stole på NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Her får vi bare en melding om at området er friskmeldt, uten flere begrunnelser eller en rapport, sier Hage til VG.

Han har adresse i boligfeltet Viervangen, som ligger rundt 200 meter nord for boligene som 30. desember i fjor ble tatt av kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum.







Mandag sendte politiet ut en melding til 600 evakuerte beboere om at det fra og med onsdag er trygt å flytte tilbake. På denne listen står Viervangen.

Nå vil Hage vise frem det han oppdaget da de forrige onsdag fikk én time til å hente eiendeler fra leilighetene sine.

– Det har sprukket opp i taket rundt lister og fuger i gangen, stuen og kjøkkenet. Men det verste er at parketten har sklidd fra hverandre og flyttet seg fra dørterskelen, med store glipper, sier Hage, som bor i en seksmannsbolig.

– Jeg har stor medfølelse for ofrene og pårørende, men mener dette er viktig å belyse, tilføyer han.

Naboen hans, Linda Berntsen, er også kritisk til beskjeden om at det er trygt å flytte tilbake.

– Jeg kommer ikke til å få sove der. Vi har stolt på NVE en gang før – hvorfor skal vi stole på dem igjen? spør hun.

Facebook-siden Gjerdrumsportalen viser at Berntsen og Hage ikke er alene om å føle på en usikkerhet knyttet til det å flytte tilbake.

«For et par uker siden var brannvesenet inne i boligen vår for å hente noe av tingene våre, vi har ikke kunnet gå inn selv. Men nå skal vi plutselig få bo der», skriver én.

En annen skriver: «Vi er noe forundret over at man kan være «helt sikre på at det er trygt å flytte tilbake, all den tid man ikke vet hva som utløste skredet, og hvor det startet».

Foto: Privat

Videoene og bildene Hage tok ble sendt til både NVE og kommunen.

– Jeg er ikke livredd, men synes ikke dette er kult. Jeg vet ikke hva jeg kommer til å tenke den dagen jeg skal flytte tilbake og sove der, sier han.

Mandag ettermiddag ble det avholdt et infomøte på Olavsgaard hotell, hvor mange av de evakuerte har bodd siden skredet. Da snakket naboene sammen om situasjonen.

– Det er flere som har funnet skader i leiligheten sin, sier Hage.

Han er tydelig på hvilken oppfølging han mener beboerne på Ask bør få:

– La dem som vil flytte derfra få en takst på husene sine og selge dem, slik at de ikke skal tape store summer fordi verdien blir halvert. Skal man tvinges til å bo på et anleggsområde i flere år?

Området markert i rødt er fortsatt evakuert. De øvrige områdene er «friskmeldte». Foto: Gjerdrum kommune

Kvikkleireskredet i Gjerdrum Syv personer er funnet og bekreftet omkommet. Tre personer er fortsatt savnet, men antatt omkommet.

Ni bygninger med totalt 31 boenheter og seks garasjehus ble tatt av skredet.

Noen av bygningene har flyttet seg om lag 400 meter.

Skredet var et kvikkleireskred som bredte seg utover et større område.

Skred som dette kan forekomme når områder med leire og kvikkleire blir overbelastet. Da blir leiren kvikk og mer flytende – etter at den mister sin fasthet. (Kilder: Politiet, brann- og redningsvesenet, Gjerdrum kommune, NVE) Vis mer

NVE: Trenger ikke være indikasjon på skredfare

Regionsjef Toril Hofshagen i NVE sier at de er helt trygge på anbefalingen som er gitt til politiet. Den er et resultat av arbeidet NVE og deres faglige rådgivere Multiconsult og NGI (Norges Geotekniske Institutt) har gjort siden 30. desember.

– Vi har gått gjennom mye dokumentasjon fra før skredet, og supplert med ny informasjon om grunnforholdene i de evakuerte områdene. Det vi har sjekket ut er om skredet som gikk 30. desember kan utvikle seg videre og om det kan ha påvirket den evakuerte bebyggelsen, sier hun.

SKREDOMRÅDET: Ti personer omkom i kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway / Pool

– Kan du i lys av beboernes observasjoner forstå at de er bekymret?

– Det er klart man forstår at de blir bekymret når de oppdager sprekker i leiligheten sin. Men det er viktig for oss å si at det overhodet ikke trenger å være en indikasjon på skredfare, sier Hofshagen.

NVE vil ikke spekulere rundt hva som er observert på bygg som de nå anser som trygge å flytte tilbake i.

– Vi har fokusert på grunnforholdene. Så er det selvsagt en sak mellom huseier og forsikringsselskap å få en nærmere vurdering av det man eventuelt har av observasjoner.

REGIONSJEF: Toril Hofshagen i Region Øst i NVE. Foto: Terje Pedersen

Kommunen: Ser at det rapporteres om skader

Virksomhetsleder for plan og bygg i Gjerdrum kommune, Berit Adriansen, sier hun forstår at det kan være vanskelig å forstå at området erklæres som trygt.

– Det har vært mye masser i bevegelse, og vi ser jo at det rapporteres om setningsskader, som følge av at grunnvannstanden har endret seg. Det innebærer ikke at området er utrygt, men vi er klar over og har full forståelse for at innbyggere er bekymret.

Hun understreker at de har full tillit til NVEs vurderinger, og sier at de har fulgt dem tett i arbeidet som har blitt gjort de fem siste ukene.

– De gir ingen anbefaling med mindre de er helt sikre, sier Adriansen, som tilføyer at det vil ta litt tid før rapporten offentliggjøres.

– Hvorfor skal innbyggerne stole på aktører som tidligere har gjort vurderinger av området?

– Bevisstheten rundt skredsoner har økt, og kriteriene for at man skal anse noe som trygt og stabilt har blitt strengere. NVE har vært tydelige på at for å anse et område som trygt skal de ha to streker under svaret før de gir en anbefaling.

VIRKSOMHETSLEDER: Berit Adriansen i Gjerdrum kommune. Foto: Heiko Junge

If: Verditap på bolig dekkes ikke

– Jeg forstår at det er mange følelser knyttet til meldingen som ble sendt ut i dag, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i forsikringsselskapet If.

– Vi var også overrasket, da det var antydet en periode på tre til seks måneder før avklaring, legger han til.

Deres avtaler dekker ikke tap av markedsverdi for folk som ønsker å flytte permanent. De dekker imidlertid eventuelle husleiekontrakter inngått av evakuerte innbyggere.

– De som har inngått en husleiekontrakt på tre til seks måneder vil få dekket sine kostnader hvis de flytter tilbake igjen før. De får også dekket alle eventuelle skader og rehabilitering, sier Galtung.

If vil fra og med onsdag sende et team til stedet for å begynne arbeidet med å kartlegge skadene. Dersom takstmannen vurderer en leilighet som ubeboelig, skal ingen flytte tilbake dit.

– Da må de bo et annet sted, og det dekkes av vår forsikring. Hvis man har store setningsskader og er uten strøm og vann tyder vel det på at det kanskje ikke er beboelig.

Gjensidige: Må forholde oss til myndighetenes beslutning

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige sier at de har full forståelse og empati for innbyggere som føler på en utrygghet knyttet til å flytte tilbake.

– Men vi som forsikringsselskap må forholde oss til det myndighetene beslutter. Hvis de har bestemt at det er trygt å bo her, forholder vi oss til det, og det vil være grunnleggende med tanke på videre forløp, sier Rysstad.

Det innebærer at verditap som følge av eventuelt salg ikke dekkes av selskapets avtaler.

– Jeg skjønner at de føler de er i en knipe, men vi har vår rolle og skal hjelpe kundene innenfor de rammene vi har. Andre ting kan vi ikke hjelpe til med, sier kommunikasjonssjefen.