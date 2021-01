STENGT: På Ski storsenter i Nordre Follo er det nå bare matbutikkene som får holde åpent. Selv om kommunen har hatt et smittetrykk på over 200 siden 3. januar, har de ikke blitt prioritert for flere vaksinedoser. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Stengte kommuner blant de største vaksinetaperne

Oslo krever at de ti kommunene som stenges ned, prioriteres for flere vaksiner. Flere av dem er på smittetoppen i Norge og har kommet dårlig ut av regjeringens vaksinestrategi.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I alle fall hvis vi ser på hvor mye smitte de har hatt den siste måneden.

Regjeringen har valgt å fordele vaksinedosene jevnt til hele landet. De har altså ikke villet prioritere flere doser til de områdene hvor smitten er størst.

VG har denne uken regnet på hvilke kommuner som kommer dårligst ut av det.

Blant de 30 kommunene som kommer dårligst ut, finner vi flere av kommunene som er stengt ned: Nordre Follo, Moss, Oslo, Nesodden, Enebakk og Våler.

De har altså fått få doser, sammenlignet med smittetallene for den siste måneden. Så viser det seg altså at noe av smitten som har gitt Nordre Follo så høyt smittetrykk, skyldtes det britiske mutantviruset.

Sjekk og sammenlign kommunene selv

Flere av de stengte kommunene er også på smittetoppen i Norge, som du kan se selv i tabellen under. Med unntak av Indre Østfold, er alle kommunene på listen over de 50 kommunene i Norge med høyest smittepress.

Seks av de stengte kommunen er høyt oppe på listen.

Ingen av de seks – Enebakk, Ås, Nordre Follo, Viken, Moss og Oslo – har et smittetrykk på under 200. Og husk: Grensen for å være et rødt land eller region er 25.

Høie: Står ved strategien

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener smittetrykket bør påvirke vaksinestrategien. Han mener Oslo og nabokommunene bør gå foran i vaksinekøen.

Det er ikke helseminister Bent Høie(H) enig i:

– Jeg forstår veldig godt det ønsket, det tror jeg mange andre kommuner også deler, og opplever at det hadde vært en stor lettelse. Så tror jeg at vi som er politikere og ikke fagfolk, bør legge stor vekt på hva våre fagfolk mener, svarer Høie VG.

– Hva tenker du om at flere av kommunene som nå er stengt ned, er blant dem som kommer dårligst ut, altså får minst doser per smittet?

– Vaksinen har først beskyttelse etter fire uker, og det er FHI som må gjøre faglige vurdering. Med den smittesituasjonen vi har nå vil ikke det rettferdiggjøre en annen strategi. Det kan endre seg.

– Men det er en politisk avgjørelse som du kan ta?

– Denne beslutningen er veldig faglig fordi det handler om å bruke vaksinen best mulig. Det skal veldig mye til å overprøve fagmyndighetene for å fordele vaksiner annerledes.

VAKSINESTRATEGI: FHI skal nå vurdere om vaksinestrategien i Norge skal endres. Foto: Terje Pedersen, NTB

Drøfter strategi

Torsdag sa Camilla Stoltenberg til VG at det ikke har vært noe ønske om å endre vaksinestrategien. Det lå heller ikke an til en endring da.

Det var før utbruddet i Nordre Follo ble kjent.

Lørdag sier Stoltenberg til VG at det nå pågår møter der FHI skal diskutere om de likevel skal endre fordelingen.

– Det viktigste er dette med de regionale forskjellene. Der er vi usikre. Vi vet at vi nå er i en situasjon med økt risiko for mer smitte i Oslo og Oslo-området, men ikke dramatisk mer sammenlignet med andre europeiske land.

Strategien som foreligger nå lyder som følger:

Vaksinedoser fordeles til kommuner ut fra hvor mange som er over 65 år.

Det vil si at det blir likt til alle kommuner, etter folketall over 65 år.

Bakgrunnen for at man ikke fordeler vaksinedoser basert på smittetrykk, er blant annet at alder er den sterkeste kjente risikofaktoren for sykdom - og vaksinene skal redusere risiko for sykdom og død, ifølge FHI.

Strategien som nå ligger til grunn, åpner imidlertid for å fordele vaksinene skjevt, det vil si å gi flere vaksinedoser til utsatte områder.

Stoltenberg understreker at det er betydelige utfordringer med å åpne for skjevfordeling.

Årsakene er at det ikke er kjent hvilken effekt de ulike vaksinene har på smittespredningen, i tillegg til at det tar minst fire uker å få to doser - og dermed utvikle full immunitet.

– Dette er noen argumenter for at man ikke bør fordele ulikt etter lokalt smittepress, men etter alder og andre betydningsfulle risikofaktorer for coronasykdom og død, sa Stoltenberg torsdag.

Fått med deg? I et møte i dag I et møte i dag skal FHI diskutere om de skal endre fordelingen

Visste du? Alle norske kommuner har fått vaksinedoser. Det gjelder også 24 kommuner som Alle norske kommuner har fått vaksinedoser. Det gjelder også 24 kommuner som ikke har registrert noe smitte det siste halvåret

Hva er situasjonen i Nordre Follo? Kommunen fikk et utbrudd på Langhus bo- og servicesenter rundt nyttår. 65 smittede er nå tilknyttet utbruddet i kommunen og for seks av dem er det bekreftet at de har den britiske varianten.