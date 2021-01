NY STATISTIKK: Kriminalomsorgen begynte i 2020 å føre statistikk over hvor mange ganger det gjennomføres isolasjon i løpet av en måned. Foto: Gorm Kallestad, VG

Isolasjonsboom i norske fengsler i fjor vår: − Skadelig

Antall isolasjonssaker skjøt i været i begynnelsen av pandemien. Mange ble isolert på grunn av coronaviruset, men også for å opprettholde ro og orden.

Publisert: Nå nettopp

Til sammen ble det gjennomført 6765 runder med isolasjon av innsatte i norske fengsler i 2020. Det viser en gjennomgang som VG har gjort av Kriminalomsorgens egne tall.

Det betyr at innsatte av forskjellige grunner ble helt utelukket fra det øvrige fellesskapet i fengselet.

Dette inkluderer innsatte som isoleres av hensyn til andre innsatte og ansattes sikkerhet, varetektsfengslede som har isoleringsrestriksjoner og innsatte som selv ønsker å være isolert.

Slik fordeler isolasjonssakene seg i 2020:

Januar: 484 saker

Februar: 419 saker

Mars: 655 saker

April: 637 saker

Mai: 687 saker

Juni: 577 saker

Juli: 403 saker

August: 542 saker

September: 616 saker

Oktober: 537 saker

November: 610 saker

Desember: 598 saker

– Skadelig

VGs gjennomgang viser blant annet at det i april var 100 av 141 pågående utelukkelser fra fellesskapet knyttet til covid-19. I løpet av mars ble det innført karantene i to uker for alle nyinnsatte. Til sammenligning var nesten halvparten av de 127 utelukkelsene i mars knyttet til å opprettholde ro, orden og sikkerhet.

Til sammen i 2020 ble det gjennomført over 200.000 timer med full isolasjon på grunn av pandemien i norske fengsler.

les også De siste 20 årene: Dobling i narkotikabeslag i norske fengsler

– Økningen skyldtes pandemien, som dessverre også påvirket situasjonen for innsatte. Det har vært høyeste prioritet for kriminalomsorgen å beskytte helsen til innsatte og ansatte i fengslene og noen ganger har det vært nødvendig å isolere innsatte av smittevernhensyn, sier avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Heidi Bottolf, til VG.

Hun peker på at det har blitt satt inn tiltak som gjennomvideo-samtaler, mer og gratis telefontid, flere TV-kanaler og bedre mat. Isolasjon er likevel skadelig, svarer Sivilombudsmannen.

– Det er for mange. Vi vet at det er skadelig. Delvis er det et spørsmål om å isolere folk som Kriminalomsorgen har vurdert at det er grunn til å isolere. Men det er viktig at ikke disse isoleres hele tiden. Så er det en annen gruppe som sitter isolert fordi det ikke er ressurser og plass til å være ut og delta i fellesskapet, sier sivilombudsmann Hanne Harlem til VG.

les også Razzia med narkohunder: 810 narkotikabeslag i norske fengsler

Økningen i 2020 skjer til tross for at Sivilombudsmannen året før kritiserte Kriminalomsorgen for bruken av isolasjon og for at de ikke førte tilstrekkelig statistikk over hvor utbredt det er.

– Funnene våre var så alvorlige. Minst én av fire var innelåst på egen celle i minst 16 timer eller mer. Det var mangel på tall, særlig fordi som var innelåst mer enn 22 timer i døgnet, sier Harlem.

Flere utbrudd

Hun har ikke tro på at Kriminalomsorgen har klart å ta alt det de kritiserte til følge.

– Det ser ikke ut som det har vært store, positive endringer i mengden isolerte. Det ser ut som at det øker, men vi må ta høyde for at tallene inkluderer covid-19, fortsetter hun.

Får kritikk i rapport I juni 2020 publiserte Sivilombudsmannen en rapport om de innsattes forhold under første del av pandemien.

Rapporten konkluderer med at fullstendig isolasjon av alle nyinnsatte i perioden midten av mars til midten av mai, uten individuell vurdering av smitterisiko, manglet hjemmel i lov og nødvendig medisinskfaglig begrunnelse.

Tiltaket ble også frarådet av helsemyndighetene.

– På det tidspunktet i pandemien var det generelt stor usikkerhet rundt smitte, og det ble vurdert til å være nødvendig for å sette liv og helse først. Etter hvert som både vi, og resten av samfunnet, fikk mer kunnskap om pandemien valgte vi å endre på disse reglene. Vi gjennomfører ikke lenger rutinemessig karantene ved nyinnsettelser, men foretar individuelle vurderinger i samråd med helseavdelingen med tanke på om det er nødvendig, svarer Bottolf i Kriminalomsorgsdirektoratet. Kilde: Sivilombudsmannens rapport «Ivaretakelse av innsatte under covid-19-pandemien» Vis mer

les også Én innsatt sto for 80 av 115 avvik: – Han passer ikke i fengsel

Bottolf i Kriminalomsorgsdirektoratet peker på flere utbrudd, på Bastøy fengsel i mars og i Oslo og Drammen fengsel senere i 2020. Likevel medgir hun at tallet på isolasjonssaker er for høyt.

– 2020 var imidlertid et unntaksår. Når vi ser på trendbildet som kommer fram fra dagsmålingene som kriminalomsorgen har gjennomført siden 2015 er det likevel en positiv tendens i det at antall innsatte med mindre enn to timer fellesskap er synkende, sier hun.

Det tilsvarende tallet for isolasjon i årene før finnes ikke siden Kriminalomsorgen ikke førte denne statistikken da. Definisjonen på isolasjon er at den innsatte gis mindre enn to timer menneskelig kontakt med andre i løpet av en dag.

Fra før har også Europarådets torturovervåkningskomité, FNs torturkomité, Europarådets torturkomité og Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter sterkt kritisert Kriminalomsorgen for isolasjon av innsatte.

Kriminalomsorgen har selv konkludert med at isolasjon gir innsatte psykiske skader og at det vanskeliggjør en retur til et lovlydig liv etter endt soning. Det er Harlem enig i.

– Det at folk sitter alene på cellen er skadelig og det bidrar ikke til rehabilitering, sier hun.

Statsbudsjettet om isolasjon Regjeringen vil bruke 17 millioner kroner til aktivisering av innsatte og forebygging av isolasjon i fengsel i 2021. Fem millioner til aktiviseringsteam i Kriminalomsorgen

Fem millioner til opprettelse av et nasjonalt ressursteam for kvinner ved Bredtveit fengsel

Syv millioner til aktivisering og isolasjonsforebyggende tiltak for sårbare innsatte. Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet Vis mer

Etatens eget mål er at de innsatte skal ha åtte timer samvær med andre. I 2020 ble det iverksatt et tiltak om at det skal lages en dagsplan for helt isolerte. Det innebærer at det må skrives avvik hvis den innsatte ikke får to timer menneskelig kontakt i løpet av dagen.

– Det samlede bildet er at de større grepene som må gjøres gjenstår. Vi vet at de jobber med å få det til i Kriminalomsorgen, men gammel bygningsmasse og mangel på ressurser er en stor hindring for å få det til, sier Harlem.