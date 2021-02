AKTOR: Statsadvokat Anne Glede Allum fører saken mot den volds- og overgrepstiltalte idrettsprofilen fra Østlandet. Foto: SCANPIX

Idrettsprofil tiltalt for vold og voldtekter: Eks-kona beskriver «et ekstremt maktmisbruk»

I offentligheten var idrettsprofilen en populær helt. Hjemme skal han ha vært en sjalu og voldelig ektemann som forgrep seg mot sin daværende kone.

Det forklarte den fornærmede eks-kona da straffesaken mot idrettsprofilen startet i en tingrett på Østlandet tirsdag.

– Jeg hadde håpet at vi skulle slippe å komme til dette punktet, sa eks-kona.

Den fornærmede kvinnen og idrettsprofilen traff hverandre på begynnelsen av 2000-tallet gjennom felles kjente. Hun var alenemor. Han var aktiv idrettsutøver på nasjonalt nivå.

– Vi ble kjærester i 2003 og flyttet sammen. Han var en flink reservepappa. Det var det ingenting å utsette på og godt for meg å se som mor. Men forholdet utviklet seg feil vei ganske fort, sa eks-kona.

Ifølge tiltalen skal idrettsprofilen ha mishandlet henne gjennom hele perioden de to var kjærester, samboere og ektefeller – fra 2002 til 2018.

I tillegg skal han ha voldtatt eks-kona flere ganger i tidsrommet 2016-2018.

Idrettsprofilen nekter straffskyld for disse anklagene.

– Da de første hendelsene kom, viste han anger etterpå og lovet å skaffe seg hjelp. Jeg trodde på det og mente det var verdt å ta sjansen på det vi hadde bygd opp. Jeg valgte å tro på hans historier, sa eks-kona.

Noen år senere giftet paret seg.

– Det gikk ikke bra. Det ble mye forandringer. Det ble mange stygge ord. Jeg var ikke verdt noe uten ham. Jeg var bare en «stusselig alenemamma» som han hadde reddet, forklarte eks-kona i retten.

Brast i gråt

Den fornærmede kvinnen brøt flere ganger sammen under sin forklaring, blant annet da hun beskrev ulike voldsepisoder og hvordan idrettsprofilen skal ha kontrollert hverdagen hennes gjennom flere år.

– Det var mange spørsmål når jeg kom hjem etter å ha vært ute. Hvem jeg hadde snakket med. Hvem jeg hadde møtt. Da han var på reise ringte han ustoppelig om jeg ikke sendte meldinger. Han skulle vite alt, forklarte hun.

– Jeg kunne ha titalls ubesvarte anrop fra ham, noe han mente var normalt siden jeg ikke sendte meldinger.

Statsadvokat Anne Glede Allum ville vite om mishandlingen hadde en form for modus. Hun svarte at det ofte startet med sjalusi og sinne.

– Og så begynte det med dytting. Han blåste seg opp i ansiktet mitt, satt panna, spente bein og dyttet. Etterpå sto han igjen og sa at jeg overdrev, forklarte eks-kona.

– Jeg opplevde det som et ekstremt maktmisbruk og nedverdigende, men det var alltid viktig for ham å bli venner før vi sovnet.

FORSVARER: Advokat Frode Sulland representerer den tiltalte idrettsprofilen. Foto: Trond Solberg

– Jeg måtte fortelle at han var dop for meg

Ifølge eks-kona eskalerte mishandlingen etter at idrettsprofilen avsluttet karrieren sin.

– Da ble det mer festing. Og han var sint da han kom hjem. Jeg visste aldri hvorfor, men etter hvert lærte jeg meg mønsteret om når det kom til å bli fysisk vondt.

– Jeg valgte da å bevege meg inn på vaskerommet, fordi det var lengst fra rommene der barna sov. Jeg ville ikke at de skulle få med seg det som skjedde. Det var min store skrekk.

Eks-kona fortalte at idrettsprofilen har gått til psykolog i flere perioder i løpet av ekteskapet.

– Uansett hvordan han var med meg, så var han snill utad og flink med ungene. Det har vært mange løgner. Jeg har bortforklart smeller i ansiktet med at jeg har tatt restylan eller slått meg i en bildør, forklarte hun.

Ifølge eks-kona skal idrettsprofilen ha uttalt til henne at han ved tre anledninger har vært redd for å ha drept henne.

– Jeg har også måtte fortelle at jeg ikke kunne leve uten ham og at han var dop for meg.

I 2010 var det daværende ekteparet tre ganger hos en familierådgiver på Østlandet. Eks-kona ønsket å snakke om volden, men idrettsprofilen skal ha nektet henne dette.

– Jeg håpet at terapeuten skulle spørre, forklarte hun.

Ifølge tiltalen skal idrettsprofilen ha voldtatt sin daværende kone i de 2-3 siste årene av ekteskapet.

– Voldtektene var annerledes enn samleier. Det var et annet mønster. Jeg tenkte at jeg måtte koble ut og tenke at her er jeg ikke, forklarte hun.

Det er satt av åtte dager til rettsforhandlingene. Den tiltalte idrettsprofilen vil trolig forklare seg for retten i morgen, onsdag.