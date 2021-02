BEKYMRET: Karen Helene Ulltveit Moe opplever at studentene strever med motivasjon under digitale forelesninger. Foto: Gorm Kallestad, NTB

FHI innrømmer feil i rapport: Professor frykter alvorlige konsekvenser for unge

At regjeringen prioriterer barn og unge, høres ut som en 17. mai-tale uten innhold, mener professor Karen Helene Ulltveit Moe.

Sammen med UiO-rektor Svein Stølen og leder for Studentparlamentet Runa Fiske, går Karen Helene Ulltveit Moe hardt ut mot regjeringens behandling av unge under pandemien.

– Vi må anerkjenne at de unge bærer kostnadene av coronatiltakene, sier professoren ved Universitetet i Oslo.

De mener også at FHIs rapport om tiltaksbyrde og effekt undergraver hvor hardt unge rammes.

En tabell i den første versjonen av rapporten viser hvordan tiltaksbyrden for de ulike gruppene i landet er vurdert. Restriksjoner for videregående skole, universitet og høgskole er merket som «liten» byrde for barn og unge.

Feil i FHI-rapport

Lørdag kveld opplyste FHI til VG at dette var feil og at de vurderer byrden som «stor» for barn og unge, ikke «liten» når det gjelder det området. Dette er nå oppdatert i rapporten.

– Det at regjeringen kan ha basert sine beslutninger om studentenes tilgang på campus på en rapport som inneholder en slik grov feil, tydeliggjør at kunnskapsgrunnlaget for beslutninger bør offentliggjøres før beslutninger tas, sier rektor på Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Professor Moe etterlyser også hva slags kunnskap rapporten er basert på.

– Vi som omgås unge, ser at coronatiltakene er en stor byrde for dem, sier hun til VG.

Oppdaget feilen i helgen

Feilen i rapporten ble oppdaget 5. februar etter at Barneombudet varslet Folkehelseinstituttet, sier overlege i FHI, Preben Aavitsland (bildet under).

– Vi har informert oppdragsgiver, så vi regner ikke med at feilen har fått noen konsekvenser.

– Hva er kunnskapsgrunnlaget for rapporten?

– Kunnskapsgrunnlaget er ekspertvurderinger fra Folkehelseinstituttets ulike fagmiljøer. For skoler har vi også hatt nytte av Utdanningsdirektoratets innspill.

Foto: Annemor Larsen / VG

Frykter videre beslutninger

Karen Helene Ulltveit Moe synes det er alvorlig om regjeringen nå fatter videre tiltak basert på FHI-rapporten.

– Jeg kan se studenter som har problemer med motivasjon, som er passive på digitale forelesninger og som får et dårligere læringsutbytte.

Hun er overbevist om at konsekvensene for unge blir mer alvorlige på lang sikt, både for studentene og for samfunnet.

– Regjeringen har sagt at de skal prioritere barn og unge, men det høres ut som en 17. mai-tale uten innhold, fortsetter Moe.

Hun reagerer også på at restriksjonene for videregående, universitet, høgskole blir vurdert som å ha middels betydning for folkehelse og trivsel.

Til dét svarer Aavitsland i FHI følgende:

– Byrden for de unge, inkludert deres trivsel, vurderes som stor, men middels for resten av befolkningen siden tiltaket ikke rammer så mange utenom de unge.

– Faller mellom to stoler

Runa Fiske har studert i fire år. Nå er hun leder for Studentparlamentet ved universitet.

– Vi unge faller mellom to stoler. Vi er for gamle for noen lettelser, og vi merker at studenter begynner å bli lei av tiltakene, sier hun.

Fiske startet på en ny grad i høst, men har nesten ikke blitt kjent med noen på det nye studiet på grunn av nettundervisningen.

– Ingen har lyst til å være den som smitter noen. Nå har vi sittet inne i flere måneder og det er ganske tungt å sitte alene på hybelen. Det er viktig at man får komme seg ut og møte mennesker på en trygg måte. Det er bedre at vi er på et universitet hvor det er trygg avstand til andre enn andre steder.

STUDENT: Runa Fiske er leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Hun mener studenter er blant de unge som ikke blir hørt. Foto: Linnea Barberini

Vil åpne lesesalene

Rektor Stølen er bekymret for studentene.

– Studentene våre påvirkes sterkt av situasjon de er i nå med mange restriksjoner. Samler man alle Norges studenter, utgjør de en god del av befolkningen, sier han.

UiO-rektoren mener det er viktig at bakgrunnen for FHI-rapporten blir offentlig slik at den kan diskuteres. Han håper universitetet kan åpne lesesalene snart, og tilby noe mer fysisk undervisning.

– Vi har ikke hatt noe smittespredning på campus. Studenter og ansatte er flinke og følger smittevernreglene.

Han frykter for kvaliteten på undervisningen når studenter bare må sitte hjemme på hyblene.

STØTTE: Rektor på Universitetet i Oslo, Svein Stølen, støtter studentene og mener de ikke blir ordentlig hørt av samfunnet. Under studiestart forsvarte han studentene etter mye fadderuke-kritikk. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Regjeringen er klar over byrden

Utdanningsminister Henrik Asheim (H) vil ikke kommentere FHI-rapporten spesielt, men sier at det via sektoren og studentene selv raskt ble klart at studentene har hatt en stor byrde. Spesielt førsteårsstudentene i en ny by.

Han sier han har stor forståelse for at det er krevende for studenter, men at den viktigste jobben er å holde smitten nede for at samfunnet kan bli åpnet igjen så raskt som mulig.

Henrik Asheim. Foto: Fredrik Solstad

– Regjeringen har sagt at tiltaksbyrden skal være lav for barn og unge, spesielt de aller minste barna. Derfor har vi prioritet å holde oppe barnehager, skoler og aktiviteter for barn og unge, sier Asheim.

– Nettopp fordi vi vet at studenter har det vanskelig, særlig førsteårsstudentene i en ny by med lite sosialt nettverk, så har vi også gjort flere ting for denne gruppen. I hele landet bortsett fra på Østlandet har vi sagt at alle studenter bør få muligheten til fysisk undervisning minst en gang i uken. Vi har gitt penger til sosiale lavterskeltilbud og nå skal vi sørge for at det blir ansatt studenter for å få enda flere tilbud på beina. Jeg håper studentene tar vare på hverandre også gleder jeg meg til vi kan åpne enda mer.