STRENGERE: Politiet får flere muligheter til å bortvise utlendinger på grensen. Foto: Ole Martin Wold

Strammer inn på grensen: Får bortvise utlendinger

Nå får politiet lov til å bortvise utlendinger som nekter å teste seg på grensen eller registrere seg før innreise.

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen har i dag innført en hjemmel for å bortvise utlendinger som bryter test- og registreringspliktene i covid-19-forskriften.

Justisminister Monica Mæland (H) sier at endringene er nødvendig for å hindre juks.

Bortvisning kan ifølge henne skje raskt, etter forenklet saksbehandling. Det vil også bli tatt stikkprøver av testing ved utvalgte grensestasjoner.

– Vi aksepterer ikke at folk jukser seg inn i landet, og vi etablerer nå et enda strengere regime for dem som ikke registrerer seg før innreise og for dem som nekter å teste seg på grensen. Dette er et tydelig signal om at vi vil slå ned på juks, sier Mæland til VG.

– Flere unntak

Regjeringen mener det er nødvendig å ha en ny hjemmel for bortvisning, og at dette er en forholdsmessig reaksjonsmåte.

Det gjøres samtidig unntak blant annet for utlendinger bosatt i Norge og asylsøkere, og for tilfeller hvor «særlige grunner» taler imot bortvisning.

Ny hjemmel for bortvisning Hjemmelen er inntatt i innreiserestriksjonsforskriften, i medhold av smittevernloven § 7-12, skriver regjeringen. Det foreligger fra før hjemmel for å bortvise utlendinger som bryter innreiserestriksjonene, ikke fremlegger negativ test tatt før innreise, begår alvorlige brudd på innreisekarantenen eller straffbare brudd på smittevernregler, eller for øvrig utgjør en fare for folkehelsen. Vis mer

Myndighetene har allerede lov til å bortvise utlendinger på grensen av flere grunner knyttet til covid-19.

De har hjemmel for å bortvise de som bryter innreiserestriksjonene og de som ikke fremlegger negativ test tatt før innreise. De kan også bortvises om de begår alvorlige brudd på innreisekarantenen eller straffbare brudd på smittevernregler, eller for øvrig utgjør enn fare for folkehelsen.

STRAMMER INN: Justisminister Monica Mæland. Foto: Berit Roald

Strenge regler

Regjeringen videreførte denne uken begrensningene for hvem som får reise til Norge.

De skriver at de som får reise til Norge, er underlagt strenge krav om blant annet registrering før innreise og testing på grensen.

Mæland minner om at det er straffbart å bryte pliktene for å teste og registrer seg.

– Brudd på test- og registreringspliktene er straffbare, både for nordmenn og utlendinger. Det er viktig at disse kravene etterleves. At vi får forhindret importsmitte er en forutsetning for etter hvert å kunne lette på innreiserestriksjonene. Følgelig er det også viktig at reglene håndheves og at det foreligger effektive og forholdsmessige reaksjonsmåter, skriver Mæland.