Flere krever at lesesalene åpner Studenter møter stengte lesesaler, men får treffes på kafé eller stå i kø for å få plass på biblioteket. – Det oppleves provoserende , sier studentleder Runa Fiske ved UiO. Kari Aarstad Aase Av Publisert 12. februar, kl. 16:31 Linnea A. Barberini Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Nå krever flere at lesesalene åpnes, både av smittevernhensyn, og for å ivareta studenter som har båret så stor del av byrden til nå . Hanna Bergfall Thevik Neste side (3) Forrige side (1)

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, vil åpne lesesalene. Han mener studentene har vist stort smitteansvar tidligere. UiO Neste side (4) Forrige side (2)

Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet mener det er urimelig at universitet og høyskoler er underlagt nasjonale smittevernregler, uavhengig av hvor stor smitte det er lokalt . Frode Hansen Neste side (5) Forrige side (3)

Flere krever at lesesalene åpner

Foto: Janne Møller-Hansen

Onsdag kom nyheten om at Folkehelseinstituttet (FHI) mener byrden for barn og unge er så stor at de anbefaler å gjøre lettelser, blant annet for studenter.

– De har hatt stor tiltaksbyrde over tid, og vi er bekymret for konsekvensene. Vi anbefaler å lempe på restriksjonene for fysisk tilstedeværelse på høyskoler og universiteter snarlig, sa Line Vold i FHI.

Studier handler om vekselvirkning mellom mennesker, ansatte og studenter. Den sosiale delen av læring er viktig, mener UiO-rektor Svein Stølen.

Foto: Hanna Bergfall Thevik

– Våre studenter i dag mangler den sosiale biten. Det å sitte alene på en hybel, påvirker hele livssituasjonen, psyken og læringsutbyttet, sier Stølen, som er bekymret for langtidsvirkningene også.

Han synes også det er et stort paradoks at studentene har lov å stå i kø på bibliotekene for å få plass, eller møtes på kafé eller i butikker. Men ikke på lesesalen.

– Studentene har tidligere vist stor evne til å ta smittevern på alvor. På våre lesesaler er det god avstand og mye Antibac.

Foto: Terje Bringedal

Håper å åpne mer

Utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier til VG at han skjønner at det kan virke rart at bibliotekene er åpne, mens lesesalene er stengt. Men at det er en grunn til at bibliotekene åpnet først.

– Bibliotekene har blitt åpnet på anbefaling fra helsemyndighetene fordi de anses som et viktig tilbud for barn og unge, samtidig som de ikke anses for å ha veldig stor betydning for økt mobilitet fordi de er plassert i folks nærmiljø.

Han håper at det kan åpnes mer opp om ikke så altfor lenge.

– Jeg er enig med FHI i at tiltaksbyrden over tid, for blant annet studentene, har vært høy. En pandemi er av natur både uforutsigbar og smittsom, som gjør at vi hele tiden må gjøre vurderinger ut fra smittesituasjonen.

Henrik Asheim Foto: Hanna Kristin Hjardar

Pult-lister i kollektivene

Regjeringen vil unngå at studentene reiser kollektivt.

– Ved Universitetet i Oslo er det 10.000 studenter som bor i gangavstand til lesesalene der, sier Stølen.

Mange sliter med konsentrasjonen og å finne roen når alt skal gjøres på en bitte liten hybel. Det ferske studiebarometeret viser at studenter er mer ensomme, og har lært mindre det siste året.

– Vi hører om kollektiv der man må skrive seg på liste for å få tid på den ene pulten de har, forteller Fiske, som er leder av studentparlamentet ved UiO.

Når studentene ser at andre ting åpner opp, men ikke lesesaler, der det har vært veldig lite smitte, er det mange som opplever det provoserende.

Foto: Hanna Bergfall Thevik

– Vi tror det er bedre å møtes på lesesal som har god plass, enn på kafé eller i trange studentboliger, sier Fiske.

Nesten i hele år har campus og lesesaler vært stengt over hele landet.

– Vi må bort fra at det er nasjonale regler som gjelder for universitet og høyskoler, og overlate avgjørelsen til lokalt nivå. -Nå håper jeg regjeringen lytter til rådene og åpner lesesalene og campus igjen, slik at studentene kan gå en lysere vår i møte, sier Torstein Tvedt Solberg (AP), nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.