I KRISEBEREDSKAP: Sykehus landet rundt avlyste avtaler og reduserte virksomheten på våren i fjor. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Færre diagnostisert med alvorlige sykdommer

Færre nordmenn ble diagnostisert med flere alvorlige sykdommer fra mars til september i fjor sammenlignet med årene før. – Vi frykter det sitter folk hjemme med symptomer på kreft, sier Kreftforeningen.

Publisert: Nå nettopp

Nedgangen i nydiagnostiserte gjelder for den offentlige spesialisthelsetjenesten og omfatter blant annet demens, livmorhalskreft, brystkreft, Alzheimer og kols.

Det viser innrapportert aktivitet til Norsk pasientregister som VG har fått innsyn i og gjennomgått.

Fall i kreftdiagnoser

Antallet krefttilfeller i Norge stiger normalt med et par prosent fra år til år.

Likevel var antallet personer som fikk en kreftdiagnose rundt åtte prosent lavere i perioden mars til september i fjor, enn i samme periode i 2019.

Det viser beregninger VG har gjort med tallene fra registeret. VG har forelagt Kreftforeningen tallene.

– Hvert år for nærmere 35.000 mennesker i Norge kreft og vi har ingen grunn til å tro at det var færre krefttilfeller i fjor enn tidligere, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen til VG.

BEKYMRET: Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross. Foto: Lise Åserud

– Vi frykter at tallene betyr at det sitter mennesker hjemme med symptomer på kreft som, på grunn av pandemien, er redde for å gå til fastlegen sier Stenstadvold Ross.

Flere krefttyper, blant annet livmorhalskreft og brystkreft, gikk kraftig ned:

Nye diagnoser av brystkreft var 17,5 prosent lavere i perioden mars til og med august i 2020, sammenlignet med året før. Og 15,2 prosent lavere sammenlignet med samme periode de siste fire årene.

Det tilsvarer rundt 300 færre diagnostiserte personer mellom mars og august i fjor.

Nye diagnoser av livmorhalskreft var 12.9 prosent lavere i perioden mars til og med august, sammenlignet med 2019.

Det tilsvarer rundt 30 pasienter uten diagnose samme perioden. Sammenlignet med 2016 til 2019 er nedgangen mindre, rundt tre prosent.

– Vi er bekymret for at flere får forsinket diagnose og dermed forverret prognose, med påfølgende mer komplisert behandlingsforløp, sier Stenstadvold Ross.

Opplevde du eller noen du kjenner å få en forsinket diagnose i 2020? Ta kontakt med VGs journalist på e-post eiliv@vg.no.

Allerede i mai i fjor ble det kjent at henvisninger til celle- og vevsprøver, som kan avdekke kreft, hadde sunket med 30 prosent på våren.

Om tallene fra NPR: VG har fått innsyn i tall fra Norsk pasientregister for flere alvorlige sykdommer for 2016 til og med august 2020. Det tar ikke hensyn til om en pasient har hatt en annen kreftform tidligere, tilbake til 2008. En av kategoriene er insidens, definert som første episode (første utskrivningsdato) en pasient får treff i en gitt pasientgruppe. Pasient telles dermed kun én gang innenfor en pasientgruppe. Forekomster av slike hoveddiagnoser meldes inn separat til NPR. Under leveringen av tall til VG har NPR gjort oppmerksom på at tertialdata er foreløpige og kan endres ved rapportering av hele året. Tallene baserer seg på innrapporterte data og at NPR ikke inneholder

informasjon om privatfinansiert aktivitet. Tall fra NPR og tall fra Kreftregisteret kan avvike noe på grunn av ulike datakilder for å telle kreftforekomster i befolkningen. Trendene i kreftforekomstene i de to registrene er like over tid. Les mer i Tidsskrift for Den norske legeforening. Hos Kreftregisteret er patologidata, som biopsi av kreftsvulster, en hovedkilde til informasjon. Tallene VG har fått fra NPR er diagnoser. NPR ber alle som benytter data om å vedlegge følgende: «Publikasjonen har benyttet opplysninger fra Norsk pasientregister

(NPR). Forfatter er eneansvarlig for tolkning og presentasjon av de

tilgjengeliggjorte opplysningene. Registerforvalter for NPR har ikke ansvar for analyser eller tolkninger basert på de tilgjengeliggjorte opplysningene.» Vis mer

– Nye tall for oss

Nye diagnoser av demens i spesialisthelsetjenesten var 30 prosent lavere i mars og april i fjor. Det samme gjaldt for Alzheimer som lå 30 prosent lavere også i mai. Begge sykdommene fører på sikt til sterkt hukommelsestap og endret atferd.

– Dette er nye tall for oss. Konsekvensen er jo at mennesker som har demens og trenger oppfølging ikke har fått det, sier leder Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen til VG.

Nye registrerte tilfeller falt fortsatt i august. Tallene for resten av året er ikke ferdigstilt i registeret.

Spesialisthelsetjenesten er organisert i fire regionale helseforetak eid av staten. Mange av pasientene henvises dit fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, blant annet alle demens-pasienter under 65 år og en stor andel av de eldre.

– Nedgangen bekymrer oss. Det er allerede slik at halvparten som har demens i Norge mangler diagnose. Funnene viser at en allerede dårlig situasjon er forverret under nedstengningen, sier Gerhardsen.

BEKYMRET: Leder Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

VGs materiale sier ingenting om hvorfor det er færre nye diagnoser.

– Bekymring for at man er i en utsatt risikogruppe og ikke vil oppsøke lege i denne perioden kan være en del av årsaken. Sammen med periodevis stengte poliklinikker, sier Gerhardsen.

Stengte ned

27. februar i fjor ble det første bekreftede tilfellet av coronavirus i Norge kjent. Drøye to uker senere gikk Helse-Norge i kriseberedskap og en kvart million avtaler på sykehus ble satt på vent. Målet var å styrke intensivkapasiteten og hindre smitte på sykehusene.

Også lokalt bremset ting opp. Pasienter fikk beskjed om å ikke møte opp hos fastlegen om de hadde symptomer på luftveisinfeksjoner eller feber.

Flere pasientorganisasjoner VG har snakket med frykter også at personer med symptomer har holdt seg hjemme av frykt for smitte på legekontorer.

Stengte tilbud for 600.000 kvinner

Kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta livmorhalsprøve regelmessig.

Ifølge opplysningene fra registeret som VG har fått, falt antallet forebyggende celleprøver i spesialisthelsetjenesten kraftig i mars og april.

Begrensninger eller lukking av helsetilbudet for store pasientgrupper kan være en av forklaringene på færre diagnoser.

– Nedgangen i antallet diagnostisert med livmorhalskreft kan henge sammen med at det ble tatt få celleprøver fra pasienter i vårmånedene. Livmorhalsprogrammet stengte utsendinger av påminnelser om å ta prøver fra mars til mai, sier kommunikasjonsansvarlig Elisabeth Jakobsen i Kreftregisteret til VG.

Det landsomfattende Mammografiprogrammet omfatter 600.000 kvinner mellom 50 og 69 år skal oppdage brystkreft gjennom rutinekontroller.

Det ble satt på vent i mars i fjor og gradvis åpnet fra midten av mai. Nylig ble pasienter utenfor Bergen kommune bedt om ikke å møte til avtalte timer i byen, for å hindre smitte.

STENGTE: Rutinekontroller for brystkreft stengte helt i fjor vår landet rundt. Nå har antallet brystkrefttilfeller som er oppdaget sunket kraftig. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kols falt kraftig

Kols er en sykdom som rammer tusenvis av nordmenn hvert år og fører til tung pust og slimete lunger. Ved tidlig diagnose, behandling og omlegging av livsstil kan man hindre eller bremse forverring.

Nye diagnoser av kols gikk ned med 1013 personer i mars til og med august i fjor, sammenlignet med 2019. Det tilsvarer en nedgang på 33 prosent.

Nye diagnoser av kolsforverring gikk også kraftig ned i samme periode.

– Dette har nok sammenheng med at folk har kviet seg for å gå til lege i en corona-preget tid, sier kommunikasjonssjef Martin Steen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke til VG.